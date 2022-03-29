Бывший председатель Конституционного суда Тупицкий сбежал в Вену, хотя официально границу не пересекал. ФОТО

Экс-главу Конституционного суда Александра Тупицкого видели в Вене.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала главная редактор "Схем" Наталья Седлецка.

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"Узнаете? Бывший глава Конституционного суда, Александр Тупицкий. Сбежал в Вену. Ему 59 лет".

17 марта его семья (жена Ольга и двое детей) уехали на автомобиле BMW из Украины.

Сам Тупицкий официально границу не пересекал. Последние данные по пересечению границы - это прилет из Турции 22 февраля. Эти фото сделаны в Вене 24 марта.

Александр Тупицкий – подозреваемый в коррупционных действиях, фигурант уголовного производства ГБР", - написала она.





