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Бывший председатель Конституционного суда Тупицкий сбежал в Вену, хотя официально границу не пересекал. ФОТО

Экс-главу Конституционного суда Александра Тупицкого видели в Вене.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала главная редактор "Схем" Наталья Седлецка.

Бывший председатель Конституционного суда Тупицкий сбежал в Вену, хотя официально границу не пересекал 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тупицкий перед Новым годом получил от КС более 900 тыс. грн.

"Узнаете? Бывший глава Конституционного суда, Александр Тупицкий. Сбежал в Вену. Ему 59 лет".

17 марта его семья (жена Ольга и двое детей) уехали на автомобиле BMW из Украины.

Сам Тупицкий официально границу не пересекал. Последние данные по пересечению границы - это прилет из Турции 22 февраля. Эти фото сделаны в Вене 24 марта.

Александр Тупицкий – подозреваемый в коррупционных действиях, фигурант уголовного производства ГБР", - написала она.

Бывший председатель Конституционного суда Тупицкий сбежал в Вену, хотя официально границу не пересекал 02
Бывший председатель Конституционного суда Тупицкий сбежал в Вену, хотя официально границу не пересекал 03
Бывший председатель Конституционного суда Тупицкий сбежал в Вену, хотя официально границу не пересекал 04

Автор: 

Вена (110) мобилизация (2762) Тупицкий Александр (234)


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Топ комментарии
+80
Распустите уже нахрен это ДБР
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29.03.2022 19:44
+49
Одні гниди допомагають іншим-вони всі з одного гнидника...
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29.03.2022 19:46
+48
Ну і хто його випустив?одні мають воювати інші гроші на кордонах заробляють
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29.03.2022 19:45
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Афігєть!
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29.03.2022 19:44 Ответить
на інше ім"я паспорт і вперед
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29.03.2022 21:53 Ответить
Распустите уже нахрен это ДБР
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29.03.2022 19:44 Ответить
Ну да?
А хто ж буде патріотів переслідувати? Після чиїх візитів будуть прицільно бомбити КБ "Луч"?
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29.03.2022 19:57 Ответить
Крысы бегут.Назад не пускать.
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29.03.2022 19:45 Ответить
В смислє не впускать? Назад в наручниках, бажано в багажнику.
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29.03.2022 19:48 Ответить
как Чауса?)))
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29.03.2022 19:49 Ответить
как Эйхмана
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29.03.2022 20:20 Ответить
боюсь в итоге получится как с Вагнеровцами
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29.03.2022 20:23 Ответить
В Раду внесен законопроект (https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39240) по которому мужчинам, незаконно покинувшим Украину после 24.02 светит до 10 лет
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29.03.2022 20:23 Ответить
Таксує?
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29.03.2022 19:45 Ответить
Ну і хто його випустив?одні мають воювати інші гроші на кордонах заробляють
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29.03.2022 19:45 Ответить
Те ' кто и выпустил депутатскую жену с $30 млн , которых «не заметили» наши пограничники .
Колличество налитого в стакан , решает любой вопрос .
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30.03.2022 05:35 Ответить
Одні гниди допомагають іншим-вони всі з одного гнидника...
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29.03.2022 19:46 Ответить
А якби залишився, то було б краще?
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29.03.2022 19:48 Ответить
Для трибуналу-ТАК!!
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29.03.2022 19:50 Ответить
Медведчук 60+ років. Теоретично міг виїхати, якщо заднім числом зняли заборону на виїзд
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29.03.2022 19:57 Ответить
тю! а шо, надеялись его увидеть в теробороне на Оболони?
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29.03.2022 19:48 Ответить
в машині зі свинями їхав, ніхто й не помітив

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29.03.2022 19:48 Ответить
І чим займаються правоохоронні органи,крім випрошування зарплати і премій,де ці сбу,дбр, сап і інші
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29.03.2022 19:48 Ответить
Кто бы сомневался, посбегали крысы с деньгами, которые наколядувалы. Потом ещё за зарплаты и пенсии будут до всирачки судиться
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29.03.2022 19:49 Ответить
Отакой у нас кордон. А потом удивляемся откуда шпиены.
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29.03.2022 19:51 Ответить
Всё продаётся, всё покупается.
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26.05.2022 20:50 Ответить
Всіх керівників митниці і весь персонал на всіх митницях звільнити і порушити кримінальні справи за корупцію та саботаж законів воєнного стану.
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29.03.2022 19:51 Ответить
Заплатив 1% від зібраних хабарів і виїхав собі в Австрію
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29.03.2022 19:52 Ответить
"каррапшн" в стране лютый!, ни х.я не изменилось за 30 лет, особенно у тех кого правохранителями звать принято, у каждого поца в погонах, свое "окно" на границе!))...так было, кто не знает, так и осталось, так по ходу и будет!...он ведь не на пузе полз лесами -полями и через КСП на копытах козлиных проходил.. эх..гребанный стыд какой!
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29.03.2022 19:53 Ответить
Тупицький, Чаус, мабуть, у суддів своє вікно на кордоні.
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29.03.2022 19:53 Ответить
я думаю, скоро мы там многих увидим....
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29.03.2022 19:54 Ответить
Тех у кого бабла полно
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29.03.2022 19:59 Ответить
Тут тільки 2 варіанти:
або дружина в багажнику провезла , або виїхав по чужому паспорту
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29.03.2022 19:55 Ответить
Або по своєму на інше прізвище. На маминой девичьей хвамілії.
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29.03.2022 19:57 Ответить
Тут ключовий момент - вік. Турецький 28.01.1963 р.н. Головне, щоб дата народження була необхідною, а прізвище будь яке, хоч Козлодоєв
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29.03.2022 20:01 Ответить
по якому прізвищу, якщо йому ще немає 60.
тут два варіанти, або через непідконтрольну територію в рашку білорашку, ну бо своїх кадрів певно по коридору пропускали, або по іншому громадянству, ніхто ж іноземцям виїзд не забороняв.
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29.03.2022 20:02 Ответить
або має подвійне(енне) громадянство, а беху жінка перегнала.
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29.03.2022 19:58 Ответить
Теж можливо. Враховуючи, що Австрія - європейський офшор. А такі країни за великі гроші дають своє громадянство без проблем
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29.03.2022 20:03 Ответить
В багажнике не канает, там тщательно проверяют.
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26.05.2022 20:53 Ответить
Я много раз до начала войны здесь говорил, что первым делом в случае начала военных действий нужно даже не на границу силовиков отсылать, а идти по домам всех записных внутренних врагов Украины и отстреливать их прямо на их лежбищах.
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29.03.2022 19:55 Ответить
Судити до позбавлення волі, забрати забезпечення та пільги!
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29.03.2022 19:56 Ответить
А старое-то никуда не девалось. Война войной, а система живет.
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29.03.2022 19:56 Ответить
Війна - війною, а мафія живіша всіх живих.
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29.03.2022 19:57 Ответить
Привет Юра, ты не ответил на мой вопрос )
Ну, может просто не увидел.
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29.03.2022 20:05 Ответить
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29.03.2022 19:59 Ответить
И это было бы правильно.
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29.03.2022 20:23 Ответить
В Венгрии скандал.

После обнародования информации о том, что российские хакеры в течение десятилетия имели доступ к ИТ-системе МИД Венгрии венгерская оппозиция требует отставки главы внешнеполитического ведомства Петера Сийярто. https://t.me/charter97_org/68391 https://t.me/charter97_org/68391

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29.03.2022 20:00 Ответить
наверное нужно спросить пограгцов как же так вышло
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29.03.2022 20:01 Ответить
Наступит мир и они снова будут руководить страной. Одним дано защищать,другим наживаться ...
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29.03.2022 20:01 Ответить
Суркисы с их баблом, которое их заставили декларировать на Венгерской границе, Тупицкий, да и наверно еще настолько большая толпа неозвученных упырей уплыла втихаря в теплые страны через нашу западную границу, что возникает оооочень большой вопрос к тамошней погранслужбе, который наверно должно задать наше СБУ.
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29.03.2022 20:02 Ответить
То мабуть ця курва має ще один паспорт, тільки іншої держави, або на інше прізвище з іншими даними, тому й виїхало без перешкод! Тварюка.
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29.03.2022 20:04 Ответить
а правоохоронні органи розучилися у міжнародний розшук подавати??? і скільки таке невміння коштує?
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29.03.2022 20:04 Ответить
А какие основания для подачи ?
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30.03.2022 05:42 Ответить
Foodie Fridge Taborstraße 15 9 - 11, 1020 Wien
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29.03.2022 20:06 Ответить
И скоко стоит? Экскурсия в Вену, мимо "правоохоронців"... Тьфу, ***... Шмары продажные.
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29.03.2022 20:07 Ответить
блаЗЄнські випустили. Щоб КС не функціонував. І щоб поставити туди свого покидька.
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29.03.2022 20:10 Ответить
Давайте говорити правду - прикордонники з півночі і сходу гинуть, а тварюки на західних кордонах - наживаються на війні. Якби у нас був би нормальний през, а не насрато, то вже давно звільнив би того чортового главу західної митниці разом з його заступниками.
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29.03.2022 20:12 Ответить
Гнидник.
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29.03.2022 20:14 Ответить
Пока пидоров таможенников с пограничниками(нынешних) не перевешают показательно, это ******** под руководством высших кирманычей не прекратится...(побег медведчука,кивы, пропуск военнообязанных за10-15т и т.д.)
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29.03.2022 20:16 Ответить
После победы все эти пиарасы вернутся, сядут нам на шею и все будет как и раньше.
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29.03.2022 20:18 Ответить
Да еще эти же судьи, "геройски воевавшие" на европейских курортах, получат УБД, ордена и медали, и будут еще и судить наших добровольцев, воинов ЗСУ и теробороны.
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29.03.2022 22:23 Ответить
з суддів треба зробити штурмовий батальон. І з прокурорів.
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29.03.2022 20:22 Ответить
Интересно, какая такса у ДБР и СБУ.
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29.03.2022 20:27 Ответить
Наверно все через КП Вилок ( Закарпатье) ЕХАЛИ
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29.03.2022 20:29 Ответить
Теперь надо наблюдать у каких родственников таможенников всплывут мильоны зарубежом
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29.03.2022 20:30 Ответить
на твой очень легко ответить: у всех.
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31.03.2022 10:33 Ответить
він мабуть змінив пол
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29.03.2022 20:42 Ответить
Чому жоден прикордонник який випусках цих тварюк не покараний,?
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29.03.2022 20:57 Ответить
Как не вспомнить решение Конституционного суда, которым судьи убрали уголовную ответственность за незаконное обогащение госслущащих (чиновников, депутатов, судей, работников прокуратуры и т.п.) и за заведомо непровосудный приговор, тем самым освободили от уголовной отвественности сотни коррупционеров. Мрази.
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29.03.2022 21:13 Ответить
Украинские пограничники и таможенники с 24 февраля стали очень богатыми людьми! После войны появится новая каста долларовых миллионеров.
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29.03.2022 21:15 Ответить
Мразь!
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29.03.2022 21:38 Ответить
Офіційно не перетинав кордон???Офіційно там є прикордонники і митники???Нема???Ту НАВОЛОЧ,яка НАЖИВАЄТЬСЯ на «кордоні»,ВСІХ-розстріляти!!!По Законам Військового Стану
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29.03.2022 21:46 Ответить
А теперь заняться погранцами. Медведчук наверняка сбежал в россию закамуфлированный.
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29.03.2022 22:03 Ответить
Австріяк уже задрали наші скоробагатьки на крутих тачках. Ресторани забиті ними і гульбенять вони до ранку. Благо держава коний місяць по 400 тисяч на карту переводить, щоб могли жити достойно.
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29.03.2022 22:05 Ответить
А вовки з апиляційного
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30.03.2022 23:56 Ответить
слушайте, ну как дети малые. 30 лет процветала коррупция и вдруг за месяц исчезла? Ни для кого ни секрет что за деньги можно все. 5-10к зеленых для этой швали не деньги, а карманные расходы.
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31.03.2022 10:36 Ответить
 
 