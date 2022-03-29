Бывший председатель Конституционного суда Тупицкий сбежал в Вену, хотя официально границу не пересекал. ФОТО
Экс-главу Конституционного суда Александра Тупицкого видели в Вене.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала главная редактор "Схем" Наталья Седлецка.
"Узнаете? Бывший глава Конституционного суда, Александр Тупицкий. Сбежал в Вену. Ему 59 лет".
17 марта его семья (жена Ольга и двое детей) уехали на автомобиле BMW из Украины.
Сам Тупицкий официально границу не пересекал. Последние данные по пересечению границы - это прилет из Турции 22 февраля. Эти фото сделаны в Вене 24 марта.
Александр Тупицкий – подозреваемый в коррупционных действиях, фигурант уголовного производства ГБР", - написала она.
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+80 Назар Курта #512516
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+49 Александр Чуднивец #474549
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+48 Сергей Сергей #450383
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А хто ж буде патріотів переслідувати? Після чиїх візитів будуть прицільно бомбити КБ "Луч"?
Колличество налитого в стакан , решает любой вопрос .
або дружина в багажнику провезла , або виїхав по чужому паспорту
тут два варіанти, або через непідконтрольну територію в рашку білорашку, ну бо своїх кадрів певно по коридору пропускали, або по іншому громадянству, ніхто ж іноземцям виїзд не забороняв.
Ну, может просто не увидел.
После обнародования информации о том, что российские хакеры в течение десятилетия имели доступ к ИТ-системе МИД Венгрии венгерская оппозиция требует отставки главы внешнеполитического ведомства Петера Сийярто. https://t.me/charter97_org/68391 https://t.me/charter97_org/68391