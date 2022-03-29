Из-за вражеских обстрелов жилого массива Харькова возникли масштабные пожары, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в течение дня осуществили шесть выездов на тушение пожаров, вызванных обстрелами жилых многоэтажек, частных, складских и других зданий, возникающих в жилых массивах Киевского района города Харькова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке прес-сслужба ГУ ГСЧС в Харьковской области.

"Утром враг совершил значительные обстрелы по одному из жилых массивов Киевского района Харькова. В результате этого в разных местах произошли масштабные пожары. Горели квартиры жилой многоэтажки, частный сектор, складское здание, хозяйственное сооружение, объекты торговли, станция технического обслуживания и несколько автомобилей" , – отмечается в информации.

Все эти пожары были ликвидированы до 15.30.

Кроме того, в течение дня подразделения службы спасения привлекались к тушению 23 пожаров, вызванных горением сухой травы, листвы, камыша в разных районах города и области.

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Кроме того, спасатели пять раз привлекались для помощи населению и ликвидации последствий ДТП.













