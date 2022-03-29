РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9554 посетителя онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
6 368 4

Из-за вражеских обстрелов жилого массива Харькова возникли масштабные пожары, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в течение дня осуществили шесть выездов на тушение пожаров, вызванных обстрелами жилых многоэтажек, частных, складских и других зданий, возникающих в жилых массивах Киевского района города Харькова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке прес-сслужба ГУ ГСЧС в Харьковской области.

"Утром враг совершил значительные обстрелы по одному из жилых массивов Киевского района Харькова. В результате этого в разных местах произошли масштабные пожары. Горели квартиры жилой многоэтажки, частный сектор, складское здание, хозяйственное сооружение, объекты торговли, станция технического обслуживания и несколько автомобилей" , – отмечается в информации.

Все эти пожары были ликвидированы до 15.30.

Кроме того, в течение дня подразделения службы спасения привлекались к тушению 23 пожаров, вызванных горением сухой травы, листвы, камыша в разных районах города и области.

Читайте также: Здание в Харькове, где размещена ядерная установка "Источник нейтронов", повреждено обстрелами оккупантов, - ДИЯРУ

Кроме того, спасатели пять раз привлекались для помощи населению и ликвидации последствий ДТП.

Из-за вражеских обстрелов жилого массива Харькова возникли масштабные пожары, - ГСЧС 01
Из-за вражеских обстрелов жилого массива Харькова возникли масштабные пожары, - ГСЧС 02
Из-за вражеских обстрелов жилого массива Харькова возникли масштабные пожары, - ГСЧС 03
Из-за вражеских обстрелов жилого массива Харькова возникли масштабные пожары, - ГСЧС 04
Из-за вражеских обстрелов жилого массива Харькова возникли масштабные пожары, - ГСЧС 05
Из-за вражеских обстрелов жилого массива Харькова возникли масштабные пожары, - ГСЧС 06
Из-за вражеских обстрелов жилого массива Харькова возникли масштабные пожары, - ГСЧС 07

Автор: 

пожар (5941) Харьков (7474) ГСЧС (4965)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Які пожежі,ви що?Це фейєрверк на честь паБєди Арихламідії над Підорашкою у Стамбулі.
показать весь комментарий
29.03.2022 19:57 Ответить
Якого біса Шаурмен абхазько-московський там представляє наші інтереси? Який відморожений його туди поствив?
показать весь комментарий
29.03.2022 20:38 Ответить
Зєльоний,ну зовсім зєльоний його туди послав.
показать весь комментарий
29.03.2022 21:01 Ответить
Понять і прстіть ?
Кончені кацапи - то що для вас норма, то для всього світу це Геноцид і злочин.
показать весь комментарий
30.03.2022 23:17 Ответить
 
 