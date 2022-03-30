Руководитель Кальмиусского отделения полиции полковник Попов перешел на сторону оккупантов, - Аброськин. ФОТО
Экс-руководитель полиции Донбасса генерал Вячеслав Аброськин обнародовал информацию о том, что руководитель Кальмиусского отделения полиции полковник полиции Валентин Попов перешел на сторону оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.
Он отметил: "Когда я слышу очередную фамилию полицейского из полиции Донбасса, который перешел на сторону российских оккупантов, то сначала чувствую обиду, потом лютую ненависть. Особенно, когда еще говорят, что эта сволочь уже стоит на блокпосту и контролирует выезд людей из города, указывает на правоохранителей, военнослужащих, их женщин и детей.Таким подонком является начальник Кальмиусского отделения полиции полковник полиции Валентин Попов.
Когда-то я сказал его покойному другу подполковнику милиции, что Валентин Попов очень слаб духом. Он меня убеждал в обратном, но время показало, что он не просто слаб духом, он - предатель, подонок, который из-за обиды на своих руководителей нарушил простые правила жизни, человечности.
Всем, кто помогает мариупольцам выбраться из окружения, нужно учесть наличие предателя на блокпосту российских оккупантов!"
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72% українців однозначно вважають росіян ворогами.
Що з рештою 28% а це трохи більше четвертини?
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Фсьо нє так однозначно
Впевненний , що з тих 28% 27% ворогами рахують не усіх росіян , а тільки тих , хто підримує ***** .
На війні коректне буде тільки те опитування , яке перевіріяє довіру до армії й до головнокомандуючого . А воно 99% й 93% . Крапка !
Головне інше опитування 99% українців підтримують дії ЗСУ й 93% Головнокомандуючого .
тільки чомусь СБУ ніколи цим займатися було-контрабас цікавіш
як їх туда понабирали?
треба перед тим як брати в поліцію, проводити якийсь тест. які в нього політичні погляди, любить він росію чи ні.
Воно гірше навіть за Ківі , бо Ківа тільки на пенсії зрадив . А ця істота йще родичів свої колег сдає на загибель .
Таким ніяких судів -- тільки куля снайпера !!!
Лесь П.
"В моей армии нет - ни рабов, ни клятвопреступников" (с) .
Кадрова політика МВС
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