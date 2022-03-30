Руководитель Кальмиусского отделения полиции полковник Попов перешел на сторону оккупантов, - Аброськин. ФОТО

Экс-руководитель полиции Донбасса генерал Вячеслав Аброськин обнародовал информацию о том, что руководитель Кальмиусского отделения полиции полковник полиции Валентин Попов перешел на сторону оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Он отметил: "Когда я слышу очередную фамилию полицейского из полиции Донбасса, который перешел на сторону российских оккупантов, то сначала чувствую обиду, потом лютую ненависть. Особенно, когда еще говорят, что эта сволочь уже стоит на блокпосту и контролирует выезд людей из города, указывает на правоохранителей, военнослужащих, их женщин и детей.Таким подонком является начальник Кальмиусского отделения полиции полковник полиции Валентин Попов.

Когда-то я сказал его покойному другу подполковнику милиции, что Валентин Попов очень слаб духом. Он меня убеждал в обратном, но время показало, что он не просто слаб духом, он - предатель, подонок, который из-за обиды на своих руководителей нарушил простые правила жизни, человечности.

Всем, кто помогает мариупольцам выбраться из окружения, нужно учесть наличие предателя на блокпосту российских оккупантов!"

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