РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4469 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
42 511 37

Руководитель Кальмиусского отделения полиции полковник Попов перешел на сторону оккупантов, - Аброськин. ФОТО

Экс-руководитель полиции Донбасса генерал Вячеслав Аброськин обнародовал информацию о том, что руководитель Кальмиусского отделения полиции полковник полиции Валентин Попов перешел на сторону оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Он отметил: "Когда я слышу очередную фамилию полицейского из полиции Донбасса, который перешел на сторону российских оккупантов, то сначала чувствую обиду, потом лютую ненависть. Особенно, когда еще говорят, что эта сволочь уже стоит на блокпосту и контролирует выезд людей из города, указывает на правоохранителей, военнослужащих, их женщин и детей.Таким подонком является начальник Кальмиусского отделения полиции полковник полиции Валентин Попов.

Когда-то я сказал его покойному другу подполковнику милиции, что Валентин Попов очень слаб духом. Он меня убеждал в обратном, но время показало, что он не просто слаб духом, он - предатель, подонок, который из-за обиды на своих руководителей нарушил простые правила жизни, человечности.

Всем, кто помогает мариупольцам выбраться из окружения, нужно учесть наличие предателя на блокпосту российских оккупантов!"

Читайте также: Оккупанты "назначили мэром" Энергодара депутата от ОПЗЖ Шевчика

Руководитель Кальмиусского отделения полиции полковник Попов перешел на сторону оккупантов, - Аброськин 01

Автор: 

Нацполиция (16458) Аброськин Вячеслав (584) коллаборационизм (870)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+24
Зрадник падлюка , отримає своє згодом 😡
показать весь комментарий
30.03.2022 01:47
+19
Слизняк
показать весь комментарий
30.03.2022 01:46
+16
На жаль зрадників багато, але це потрібно враховувати.
показать весь комментарий
30.03.2022 01:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слизняк
показать весь комментарий
30.03.2022 01:46 Ответить
Ліквідація!
показать весь комментарий
30.03.2022 13:01 Ответить
Зрадник падлюка , отримає своє згодом 😡
показать весь комментарий
30.03.2022 01:47 Ответить
На жаль зрадників багато, але це потрібно враховувати.
показать весь комментарий
30.03.2022 01:49 Ответить
Засцал! Это не планокуров ловить и не за проститутками ганяться, здесь все серьезно!
показать весь комментарий
30.03.2022 01:54 Ответить
Дані опитування проведеного декілька днів тому
72% українців однозначно вважають росіян ворогами.
Що з рештою 28% а це трохи більше четвертини?
показать весь комментарий
30.03.2022 02:02 Ответить
Наверное, какая-то упоротая часть ждет "освобождения" и возврата в совок, а большая часть этих слабоумных верит в то, что виновно только *****.
показать весь комментарий
30.03.2022 02:23 Ответить
Що з рештою 28% а це трохи більше четвертини?
************
Фсьо нє так однозначно

показать весь комментарий
30.03.2022 02:26 Ответить
На некоректно поставленне питання завжди буде якась кількість неадекватних відповідей .

Впевненний , що з тих 28% 27% ворогами рахують не усіх росіян , а тільки тих , хто підримує ***** .

На війні коректне буде тільки те опитування , яке перевіріяє довіру до армії й до головнокомандуючого . А воно 99% й 93% . Крапка !
показать весь комментарий
30.03.2022 03:18 Ответить
та практично всі вони підтримують, так чи інакше, прості люди, старі шкапи беруть реванш за своє просране життя, та як би ми їм його просрали, але це не важливо для них, винуватий той на кому можна відігратися. воюють своїми синочками і внучками, самі то курви не підуть на війну, вони тільки від посвістіти.
показать весь комментарий
30.03.2022 09:01 Ответить
То опитування є повною хернєю .
Головне інше опитування 99% українців підтримують дії ЗСУ й 93% Головнокомандуючого .
показать весь комментарий
30.03.2022 03:11 Ответить
В полон не брати, він вже сам собі все вирішив.
показать весь комментарий
30.03.2022 02:07 Ответить
то він перейшов вже у 2014
тільки чомусь СБУ ніколи цим займатися було-контрабас цікавіш
показать весь комментарий
30.03.2022 02:12 Ответить
А где Баканов? Не видно и не слышно.
показать весь комментарий
30.03.2022 02:32 Ответить
птенец авякова
показать весь комментарий
30.03.2022 02:31 Ответить
З таких покидьків, а саме співробітників МВС та СБУ, які зрадили Україну у 2014р., почалася війна на Донбасі.
показать весь комментарий
30.03.2022 02:42 Ответить
в нього і прізвище російське.

як їх туда понабирали?

треба перед тим як брати в поліцію, проводити якийсь тест. які в нього політичні погляди, любить він росію чи ні.
показать весь комментарий
30.03.2022 02:57 Ответить
Ось де повинен працювати снайпер !

Воно гірше навіть за Ківі , бо Ківа тільки на пенсії зрадив . А ця істота йще родичів свої колег сдає на загибель .
Таким ніяких судів -- тільки куля снайпера !!!
показать весь комментарий
30.03.2022 03:08 Ответить
Розстріляти негідника треба за таке.
показать весь комментарий
30.03.2022 03:10 Ответить
******, а как он кадровую комиссию проходил ? И этож сволочь всех знает
показать весь комментарий
30.03.2022 05:18 Ответить
Среди учеников Иисуса тоже был предатель, это обычное явление. Даже зная это, мне каждый раз мерзко узнавать такие новости.
показать весь комментарий
30.03.2022 06:03 Ответить
каждому попову по скабеевой.
показать весь комментарий
30.03.2022 07:05 Ответить
Не треба ненависті, пане генерале. Потрібні лише набої, по одному на кожного зрадника. І, як казала Голда Мейр, працюйте хлопці...
показать весь комментарий
30.03.2022 08:15 Ответить
два наряди в сраку...
Лесь П.
показать весь комментарий
30.03.2022 08:33 Ответить
Александр Македонский никогда не призывал солдат врага переходить на его сторону, он говорил "Бросайте оружие и идите домой". Когда к нему приехали персидские военачальники царя Дария и привезли голову своего царя со словами "Хотим служить в твоей армии", Македонский казнил их, потому как считал ПРЕДАТЕЛЬСТВО самым страшным из грехов.
"В моей армии нет - ни рабов, ни клятвопреступников" (с) .
показать весь комментарий
30.03.2022 08:43 Ответить
это потому что ни один из предателей кто перешел на сторону врага не сел в тюрьму а по чести такие подонки должны быть ликвидированы.
показать весь комментарий
30.03.2022 09:18 Ответить
Надеюсь вскоре увидеть это же фото с подписью: "ЛИКВИДИРОВАН"
показать весь комментарий
30.03.2022 09:20 Ответить
Нефіг,було комплектувати лягавку,виключно Покидьками !
Кадрова політика МВС
показать весь комментарий
30.03.2022 09:22 Ответить
Гнида! А где его святое семейство?
показать весь комментарий
30.03.2022 10:22 Ответить
На всю жизнь поставил клеймо предателя на себя, свою семью, родственников. Здохни в муках, москальська шлюха.
показать весь комментарий
30.03.2022 10:48 Ответить
Високоплачувані Кадри МВС !!!
показать весь комментарий
30.03.2022 10:50 Ответить
Цікаво:- хто,переймається,обліком підлягаючих обов'язковій ліквідації?
показать весь комментарий
30.03.2022 10:52 Ответить
валюша жопина https://vk.com/id11397817
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004475762875

батя https://ok.ru/profile/572206044780 https://ok.ru/profile/572206044780

https://www.facebook.com/profile.php?id=100035261843526

матя https://ok.ru/profile/331792735860 https://ok.ru/profile/331792735860

https://www.facebook.com/profile.php?id=100019677922601

другие родственники https://ok.ru/profile/572094477064 https://ok.ru/profile/572094477064

https://ok.ru/profile/496181337896
https://ok.ru/profile/563410004898
https://ok.ru/profile/562752472411
https://ok.ru/profile/572376132525
https://ok.ru/profile/573507404424
https://ok.ru/profile/511106030362
показать весь комментарий
30.03.2022 15:52 Ответить
показать весь комментарий
30.03.2022 15:53 Ответить
 
 