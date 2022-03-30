Киевлянин с двадцатью молодыми людьми с автоматами приехал "спасать" жену от полиции. Теперь он может сесть пожизненно. ФОТО
Полицейские остановили автомобиль, за рулем которого находилась женщина. При проверке документов они обнаружили, что бумаги могут быть поддельными. И тогда женщина позвала на помощь мужа, а тот приехал с группой поддержки.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает Цензор.НЕТ.
Сотрудники столичного управления патрульной полиции во время несения службы остановили автомобиль Audi Q7, за рулем которого находилась 52-летняя женщина. Во время проверки документов на автомобиль полицейские обнаружили признаки подделки. В последствии по звонку женщины на место происшествия прибыл ее муж в сопровождении двух десятков неустановленных лиц, вооруженных автоматами", - говорится в сообщении.
Незнакомцы смогли разоружить полицейских.
Следователи разыскали и задержали мужчину. Ему сообщили о подозрении в посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа, оказании сопротивления работнику правоохранительного органа и вмешательстве в деятельность работника правоохранительного органа (ст. 348, ст. 342, ст. 343 УК Украины). Наказание за посягательство на жизнь правоохранителя - лишение свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненно.
Сейчас решают вопрос об избрании мужчине меры пресечения.
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Їхала така собі жіночка, на не дешевому, та не старому Ауди і попала в око поліціянтам які мабуть забажали "віджати" тачечку на "військові потреби"....
Алє шось "пішло не так" та жіночка зателефонувала свому чоловікові який в ТРО, все хутко пояснила і примчав коханий з помічниками на виручку (а хто б не примчав).
Ну а далі вжє "поліціянти" відробили подружжя по відробелнній схемі і включили "дурника" про "мабуть, підробленні документи" для всіх інших, бо вони ж праві в любій ситуації...