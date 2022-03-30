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Киевлянин с двадцатью молодыми людьми с автоматами приехал "спасать" жену от полиции. Теперь он может сесть пожизненно. ФОТО

Полицейские остановили автомобиль, за рулем которого находилась женщина. При проверке документов они обнаружили, что бумаги могут быть поддельными. И тогда женщина позвала на помощь мужа, а тот приехал с группой поддержки.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

Сотрудники столичного управления патрульной полиции во время несения службы остановили автомобиль Audi Q7, за рулем которого находилась 52-летняя женщина. Во время проверки документов на автомобиль полицейские обнаружили признаки подделки. В последствии по звонку женщины на место происшествия прибыл ее муж в сопровождении двух десятков неустановленных лиц, вооруженных автоматами", - говорится в сообщении.

Незнакомцы смогли разоружить полицейских.

Следователи разыскали и задержали мужчину. Ему сообщили о подозрении в посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа, оказании сопротивления работнику правоохранительного органа и вмешательстве в деятельность работника правоохранительного органа (ст. 348, ст. 342, ст. 343 УК Украины). Наказание за посягательство на жизнь правоохранителя - лишение свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненно.

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Сейчас решают вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

Киевлянин с двадцатью молодыми людьми с автоматами приехал спасать жену от полиции. Теперь он может сесть пожизненно 01

Автор: 

Киев (25513) нападение (2215) Нацполиция (16458) прокуратура (5011)


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Топ комментарии
+96
группа молодыкив з автоматыамы - на фронт ребятков, на фронт, оружие уже есть, дать им броники и каски, и готовый взвод
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30.03.2022 11:47
+46
Мажорный быдлоскот, эти не родину защищают, а наворованное.
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30.03.2022 11:49
+38
Щось мені здається, що деякі особи, яким дали автомати в Києві, вже засиділися в столиці. 😂

Жінок можна рятувати наприклад під Черніговом...
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30.03.2022 11:53
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Він - звичайний орк "одна штука"....
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30.03.2022 14:29 Ответить
Та все ж мабуть простіше, та звичайніше... як у житті...
Їхала така собі жіночка, на не дешевому, та не старому Ауди і попала в око поліціянтам які мабуть забажали "віджати" тачечку на "військові потреби"....
Алє шось "пішло не так" та жіночка зателефонувала свому чоловікові який в ТРО, все хутко пояснила і примчав коханий з помічниками на виручку (а хто б не примчав).
Ну а далі вжє "поліціянти" відробили подружжя по відробелнній схемі і включили "дурника" про "мабуть, підробленні документи" для всіх інших, бо вони ж праві в любій ситуації...
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30.03.2022 14:26 Ответить
Ты, уголовник ванючий из подворотни, давай, "мусоров на ножы!"
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30.03.2022 17:51 Ответить
Це може красавці з Торнадо, яких випустили з тюрми?
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30.03.2022 14:30 Ответить
Просто всіх до розтрілу,а дружину за доки на пожиттеве.(війсковий час)
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30.03.2022 15:04 Ответить
Ворос,что за полиция которую разоружили бандюки тем более в военное время.Разыскать и повесить для устрашения,чтоб другим не повадно было.
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30.03.2022 16:46 Ответить
Трохи погарячкувала влада роздаваючи зброю без належного контролю. Ще будуть такі випадки!
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31.03.2022 00:26 Ответить
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