Киевлянин с двадцатью молодыми людьми с автоматами приехал "спасать" жену от полиции. Теперь он может сесть пожизненно. ФОТО

Полицейские остановили автомобиль, за рулем которого находилась женщина. При проверке документов они обнаружили, что бумаги могут быть поддельными. И тогда женщина позвала на помощь мужа, а тот приехал с группой поддержки.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

Сотрудники столичного управления патрульной полиции во время несения службы остановили автомобиль Audi Q7, за рулем которого находилась 52-летняя женщина. Во время проверки документов на автомобиль полицейские обнаружили признаки подделки. В последствии по звонку женщины на место происшествия прибыл ее муж в сопровождении двух десятков неустановленных лиц, вооруженных автоматами", - говорится в сообщении.

Незнакомцы смогли разоружить полицейских.

Следователи разыскали и задержали мужчину. Ему сообщили о подозрении в посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа, оказании сопротивления работнику правоохранительного органа и вмешательстве в деятельность работника правоохранительного органа (ст. 348, ст. 342, ст. 343 УК Украины). Наказание за посягательство на жизнь правоохранителя - лишение свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненно.

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Сейчас решают вопрос об избрании мужчине меры пресечения.