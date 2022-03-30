Батальон им. Кульчицкого просит помочь с денежными средствами для приобретения двух беспилотников с тепловизорами. ФОТО

Батальон имени генерала Кульчицкого открывает сбор средств на приобретение 2 беспилотников с тепловизорами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр батальона.

Как отмечается, цена одного - 8000 €. Общая стоимость: 521200 грн.

Уже собрано: 42 102 грн.

"Обученные военные, умеющие работать с беспилотниками, есть. Где приобрести, нашли и договорились. Нуждаемся только в средствах!" - говорится в сообщении.

Реквизиты для желающих перечислить средства:

Волонтерские карточки:

Приватбанк UAH

5168752012791912

Получатель:

Масная Екатерина Сергеевна

Назначение платежа - на беспилотники.

Приватбанк (карточка €)

4731 1856 1295 3718

Монобанк UAH

5375414111563416

Монобанк (долларовая карточка $)

5375418811371301

Монобанк (еврокарточка €)

5375419907784670

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При необходимости уточнить информацию можно по телефонам:

+ 380 (96) 874 52 84 Катерина

+ 380 (73) 312 68 15 Анна