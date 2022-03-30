РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6633 посетителя онлайн
Новости Фото Война
10 065 28

Батальон им. Кульчицкого просит помочь с денежными средствами для приобретения двух беспилотников с тепловизорами. ФОТО

Батальон имени генерала Кульчицкого открывает сбор средств на приобретение 2 беспилотников с тепловизорами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр батальона.

Как отмечается, цена одного - 8000 €. Общая стоимость: 521200 грн.

Уже собрано: 42 102 грн.

Батальон им. Кульчицкого просит помочь с денежными средствами для приобретения двух беспилотников с тепловизорами 01

"Обученные военные, умеющие работать с беспилотниками, есть. Где приобрести, нашли и договорились. Нуждаемся только в средствах!" - говорится в сообщении.

Реквизиты для желающих перечислить средства:

Волонтерские карточки:

Приватбанк UAH

5168752012791912

Получатель:

Масная Екатерина Сергеевна

Назначение платежа - на беспилотники.

Приватбанк (карточка €)

4731 1856 1295 3718

Монобанк UAH

5375414111563416

Монобанк (долларовая карточка $)

5375418811371301

Монобанк (еврокарточка €)

5375419907784670

Читайте также: Одно из боевых подразделений благодарит всех, кто поддерживает его бойцов, и просит помочь с покупкой дрона. ФОТО

При необходимости уточнить информацию можно по телефонам: Батальон им. Кульчицкого просит помочь с денежными средствами для приобретения двух беспилотников с тепловизорами 02

Батальон им. Кульчицкого просит помочь с денежными средствами для приобретения двух беспилотников с тепловизорами 03 + 380 (96) 874 52 84 Катерина

Батальон им. Кульчицкого просит помочь с денежными средствами для приобретения двух беспилотников с тепловизорами 03 + 380 (73) 312 68 15 Анна

Автор: 

беспилотник (3586) помощь (7798) ВСУ (6583) тепловизор (18)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+19
А где Зеленский, Шмыгаль, Резник, а также Бенямойский, Ахметов и великие "патриоты" и очень не бедные люди Ярославский и Аваков?
показать весь комментарий
30.03.2022 12:04
+15
До нас в Празі звернулася літня жінка з проханням допомогти придбати тепловізори про свого сина, та племінника, які боронять Україну. Ми знайшли, вона заплатила кілька тисяч доларів. Тепловізори вже на фронті.
показать весь комментарий
30.03.2022 12:05
+10
а в чому людина не права? доречи, мені може хтось пояснить, чому жодна нафтобаза кала мойскава не обстріляна? ну серйозно, адже і за теорією вирогіності і більшості його нафтобаз саме в запорізькій, лніпропетровській, криворізькій області це вже мало статись?
показать весь комментарий
30.03.2022 12:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А где Зеленский, Шмыгаль, Резник, а также Бенямойский, Ахметов и великие "патриоты" и очень не бедные люди Ярославский и Аваков?
показать весь комментарий
30.03.2022 12:04 Ответить
Не скидай
показать весь комментарий
30.03.2022 12:05 Ответить
а в чому людина не права? доречи, мені може хтось пояснить, чому жодна нафтобаза кала мойскава не обстріляна? ну серйозно, адже і за теорією вирогіності і більшості його нафтобаз саме в запорізькій, лніпропетровській, криворізькій області це вже мало статись?
показать весь комментарий
30.03.2022 12:18 Ответить
А в тебе що Порох, в кожній бочці затичка? Чи просто стара хвороба загострилася.
показать весь комментарий
30.03.2022 13:18 Ответить
До Венедіктової звертався? Як так вийшло? Домашній арешт замість камери, як вдалося втекти?
показать весь комментарий
30.03.2022 14:44 Ответить
Медведчук - так, кум Путіна, а Порошенко яким боком?
показать весь комментарий
30.03.2022 15:35 Ответить
До нас в Празі звернулася літня жінка з проханням допомогти придбати тепловізори про свого сина, та племінника, які боронять Україну. Ми знайшли, вона заплатила кілька тисяч доларів. Тепловізори вже на фронті.
показать весь комментарий
30.03.2022 12:05 Ответить
+
показать весь комментарий
30.03.2022 12:11 Ответить
Думаю логічно буде після війни відмовитись від сплати податків державі - все рівно толку нема, воїнів забезпечуємо самі, самі лікуємо важкохворих дітей тощо, самі себе теж забезпечуємо, від так тих дармоїдів немає змісту годувати!
показать весь комментарий
30.03.2022 12:15 Ответить
от тебе і виберемо, будуть вибори йди в президенти, я проголосую )
показать весь комментарий
30.03.2022 12:23 Ответить
у мене своя робота, яку я гарно роблю. а твоє прагнення голосувати аби за кого видає в тобі тупорилого ідіота, якого навіть війна не спроможна чогось навчити
показать весь комментарий
30.03.2022 12:27 Ответить
"у мене своя робота, яку я гарно роблю" - вас пане, швидше за все обговорили та обманули дуже не добрі люди і до того всього, ви також собі на багато чого нафантазували з приводу своєї роботи та її якості... нарешті зберіться з собою, своїми цілями та напрямками, та визначитеся вже нарешті з питаннями хто ви і якого результату ви хочете досягнути )))
показать весь комментарий
30.03.2022 18:16 Ответить
ви такий веселий, мабуть зеуріни хильнули?
показать весь комментарий
30.03.2022 18:53 Ответить
- и заблокированы до сих пор
показать весь комментарий
30.03.2022 12:21 Ответить
Трішки скинув, з пенсії ще скину. А, що перераховує майстер доріжних робіт? "Барига" фінансував ППО Київа, а цей ,що??? Слава Україні!
показать весь комментарий
30.03.2022 12:38 Ответить
Так - хто та що робили будемо розбиратися після перемоги, а до того не реагуємо на подібне, бо зробити зараз нічого не можливо, а якщо почнемо срач розводити то цим тільки ворогам допоможемо.
ПС Активно допомогаємо нашій Армії, а усіх хто розводить зраду - у спам.
показать весь комментарий
30.03.2022 12:53 Ответить
Якого вибачте хера у нас зброїні сили не мають тепловізорів та безпілотників??? Я розумію коли новостворені бригади територіальної оборони просять безпілотники, але не батальйони національної гвардії які існують РОКАМИ і єлементарним не забеспечені! Чим займається президент, премєр міністр, міоборони? Що за маячня взагалі міністру оборони їздити під час війни на переговори з ворогом?
показать весь комментарий
30.03.2022 13:26 Ответить
 
 