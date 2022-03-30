Батальон им. Кульчицкого просит помочь с денежными средствами для приобретения двух беспилотников с тепловизорами. ФОТО
Батальон имени генерала Кульчицкого открывает сбор средств на приобретение 2 беспилотников с тепловизорами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр батальона.
Как отмечается, цена одного - 8000 €. Общая стоимость: 521200 грн.
Уже собрано: 42 102 грн.
"Обученные военные, умеющие работать с беспилотниками, есть. Где приобрести, нашли и договорились. Нуждаемся только в средствах!" - говорится в сообщении.
Реквизиты для желающих перечислить средства:
Волонтерские карточки:
Приватбанк UAH
5168752012791912
Получатель:
Масная Екатерина Сергеевна
Назначение платежа - на беспилотники.
Приватбанк (карточка €)
4731 1856 1295 3718
Монобанк UAH
5375414111563416
Монобанк (долларовая карточка $)
5375418811371301
Монобанк (еврокарточка €)
5375419907784670
При необходимости уточнить информацию можно по телефонам:
+ 380 (96) 874 52 84 Катерина
+ 380 (73) 312 68 15 Анна
Пожалуйста, подождите...
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