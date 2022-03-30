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Оккупанты обстреляли историческое здание - библиотеку имени Короленко в центре Чернигова. ФОТО

В ночь на 30 марта в Чернигове оккупанты обстрелами повредили библиотеку имени Короленко, которая является историческим зданием, информации о погибших и пострадавших нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Вследствие российских обстрелов в областной универсальной библиотеке имени Короленко разбита крыша, выбиты окна, появились трещины на стенах. Информация о погибших и пострадавших отсутствует.

Оккупанты обстреляли историческое здание - библиотеку имени Короленко в центре Чернигова 01

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Оккупанты обстреляли историческое здание - библиотеку имени Короленко в центре Чернигова 02

Здание библиотеки является памятником архитектуры начала ХХ века. Здесь находились Дворянский и крестьянский поземельный банк, губернский земельный отдел, Государственный областной исторический музей, обком Коммунистической партии, штаб венгерской воинской части. Помещение было повреждено пожаром, а после Второй мировой его отстроили и отдали обкому Компартии. В 1974 году в здании была размещена Черниговская областная универсальная библиотека имени Короленко.

Оккупанты обстреляли историческое здание - библиотеку имени Короленко в центре Чернигова 03

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Автор: 

обстрел (27107) Чернигов (884)


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это бл*ди так отвели свои войска от Чернигова???
кто-то верил в этот звиздеж???
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30.03.2022 13:53 Ответить
Никто НЕ верил! Пока наши западные и НАТОвские друзья наблюдают и оценивают ситуацию--только время теряем!!
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30.03.2022 14:01 Ответить
С утра херячили в раене Балаклеи.
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30.03.2022 14:23 Ответить
Вірні нащадки адольфа . Той також з книгами воював
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30.03.2022 13:58 Ответить
Это уже беспредел на беспределе!!Запад и НАТО!!Сделайте хоть что-нибудь стоящее!Хватит наблюдать!!
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30.03.2022 14:00 Ответить
Такое впечетление шо Запад сговорился з Путей.
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30.03.2022 14:25 Ответить
Кацапские "аргументы" для переговоров. О чем с этими ****** можно вообще договариваться?!
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30.03.2022 14:01 Ответить
Кацапи заявлять що там збираються нацисти,нічого нового.
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30.03.2022 14:09 Ответить
 
 