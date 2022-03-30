Оккупанты обстреляли историческое здание - библиотеку имени Короленко в центре Чернигова. ФОТО

В ночь на 30 марта в Чернигове оккупанты обстрелами повредили библиотеку имени Короленко, которая является историческим зданием, информации о погибших и пострадавших нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Вследствие российских обстрелов в областной универсальной библиотеке имени Короленко разбита крыша, выбиты окна, появились трещины на стенах. Информация о погибших и пострадавших отсутствует.

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Здание библиотеки является памятником архитектуры начала ХХ века. Здесь находились Дворянский и крестьянский поземельный банк, губернский земельный отдел, Государственный областной исторический музей, обком Коммунистической партии, штаб венгерской воинской части. Помещение было повреждено пожаром, а после Второй мировой его отстроили и отдали обкому Компартии. В 1974 году в здании была размещена Черниговская областная универсальная библиотека имени Короленко.

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