РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7869 посетителей онлайн
Новости Фото Война
6 164 51

"У них – только техника, у нас – еще и народ. У них – только приказы, а у нас – желание победить", - Зеленский. ФОТОрепортаж

Украинцев объединяет общее желание – победить в войне и защитить свою родную землю.

Об этом сообщил в фейсбуке президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"У них – только техника. По максимуму.

У нас – к технике еще и народ. На высоте.

У них только приказы. Наступать. Убивать. Издеваться.

А у нас – еще реальное желание миллионов украинцев победить. Защититься. Очистить свою страну..." – написал глава государства.

Читайте также: В победу верят 93% украинцев, против перемирия выступают 89%, - опрос

У них – только техника, у нас – еще и народ. У них – только приказы, а у нас – желание победить, - Зеленский 01

У них – только техника, у нас – еще и народ. У них – только приказы, а у нас – желание победить, - Зеленский 02
У них – только техника, у нас – еще и народ. У них – только приказы, а у нас – желание победить, - Зеленский 03
У них – только техника, у нас – еще и народ. У них – только приказы, а у нас – желание победить, - Зеленский 04
У них – только техника, у нас – еще и народ. У них – только приказы, а у нас – желание победить, - Зеленский 05
У них – только техника, у нас – еще и народ. У них – только приказы, а у нас – желание победить, - Зеленский 06
У них – только техника, у нас – еще и народ. У них – только приказы, а у нас – желание победить, - Зеленский 07
У них – только техника, у нас – еще и народ. У них – только приказы, а у нас – желание победить, - Зеленский 08
У них – только техника, у нас – еще и народ. У них – только приказы, а у нас – желание победить, - Зеленский 09

Автор: 

Зеленский Владимир (20336) обстрел (27107) победа (591)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+8
Месяц полномасштабной войны: выводы и прогнозы

Военный аналитик Кирилл Данильченко, он же Ронин, анализирует итоги первого месяца полномасштабной войны с нацистской россией.

Месяц войны. С копейками, но не суть. Все обзоры к датам обычно создаются натужно и искусственно. Потому что события на фронте никогда не привязаны к календарю, а только к логистике, скорости мобилизации, текущим операциям. Может так выйти, что число настало, а писать-то и нечего.

https://dumskaya.net/pics/b2/picturepicture_164863466260480125386820_69936.jpg

Но не в этот раз.

Украина нанесла тяжелейший ущерб наступающей группировке противника. И здесь речь даже не о том, что по отчетам Пентагона (с санитарными и пропавшими без вести) РФ потеряла 30-40 тысяч бойцов.

Гораздо более показательным стало то, что 150-170 тысяч собранных для атаки российских солдат и офицеров внезапно перестали быть способными одновременно идти на Киев, форсировать Южный Буг и окружать Харьков.

В Кремле же начали вещать, что это и был план. Выводить колонны с сумского направления, где позиции россиян посыпались у Тростянца и Боромли. Оставили Николаевскую область и откатились по сути в пригороды Херсона. Прекратили прорываться через Житомирскую трассу южнее с целью охвата столицы. С кровавыми соплями начали отползать от окружной Харькова.

Три недели назад писать в Твиттере Кадырова «еще 2-3» дня и продолжать убиваться за каждую улицу в Мариуполе.

Кроме того, на фронт со стороны россиян поехали УФСИН, сводные огневые группы полиции, учебные центры, срочники и резко переведенные на контракт срочники. Пошли кучи пруфов на то, что в неблагополучных регионах на 170 тысяч зарплаты набирают людей и начали рассылать повестки резервистам.

Остановка продвижения русских, постоянные контратаки украинцев, ожесточенная позиционная фаза. Что же могло произойти, кроме тяжелых потерь у наступающих?

Ничего.

Они умылись кровищей.

Но, несмотря на объективные успехи, нужно сохранять хладнокровие и реально смотреть на вещи. Ибо в последнее время мы увлеклись историями, как гуси сбили реактивный самолет, пчелы всех победили, а бабуля с помидорами уничтожила дрон.

И что у Украины есть пилоты, сбившие 20 бортов врага в воздушном бою (только два советских и американских пилота смогли взять этот рубеж над «Аллеей Мигов» в Корее), хотя почему-то ни одного киллкама из кабины нет.

Занялись нашей любимой специальной олимпиадой - выяснять, кто больше сделал для первых успехов.

А еще генерировать легенды, где вареники сами полетят в тарелку со сметаной, а потом в рот.

Рановато бежать впереди паровоза.

Противник простреливает всю территорию страны ОТРК и крылатыми ракетами.

Сейчас чья-то располага в Черкассах или Полтаве не обстреляна только потому, что пока не попала в банк целей, а не из-за исчерпания ракет на днях.

Истории про то, что 140-миллионная страна из-за санкций не сможет выпускать двигатели или электронику, перечеркивает Иран, годами под санкциями клепающий боевые дроны. Да, и ракеты, проникающие сквозь ЗРК «Патриот» по Саудовской Аравии.

Купят через прокладки, завезут контрабандой, создадут дочерние предприятия в Казахстане и Туркменистане.

Украина могла покупать лопасти к вертолетам и клистроны, и они смогут.

Наши заводы под обстрелом, наши нефтебазы под обстрелом - Львов, Николаев, Луцк, Винница, Калиновка, и пошло-поехало. География обширная, кто живет в этих городах, знает, куда пришли 500 кг «сигары» противника и с какими результатами.

Российские же заводы работают.

Да КамАЗ на коротком рабочем дне, да, скорее всего, закончились их планы с «Евро 5». Но они производили на пике 200 машин в сутки. Напоминаю, что перед войной закупка 500 МАЗов в год считалась неплохим годом для ВСУ.

У нас нет завода тяжелых боеприпасов, патронный завод остался в планах, авиацию мы не производим.

По сути, мы сейчас висим на запасах СССР, остатках бывшей ОВД и помощи союзников. И на любой план с тем, что они с запада нам все завтра привезут, должен быть встречный план - «А что, *****, если нет?».

Да, пока все идет объективно неплохо. Харьков вне опасности, под Киевом наконец-то дочищают Ирпень, идет контрудар под Сумами.

Мы оперируем из глубины резервами, и железнодорожное сообщение Украины пока не страдает от действий ВКС.

Чтобы лишить Северный Вьетнам топлива, американцы делали тысячи вылетов чугуном и специальными бомбами против цистерн, а не выпускали 10-20-30 ракет за ночь. В этом отношении тоже можно быть спокойным.

Но не настраивайтесь, что режим Путина влез под миллиардные санкции, потерял 15% ВВП и скоро под два десятка тысяч покойниками, чтобы получить по лицу и уйти. На какие-то линии до 24 числа и прочие фантазии.

Москва включает в оккупированных городах телевизор, начинает вводить рублевую зону, тащит росгвардию и полицию винтить активистов, вводит военные администрации.

Россиян придется вычесывать частым гребешком из того же Херсона - не превратив его по возможности в Мариуполь.

Тяжело под Изюмом, тяжело в зоне ОО. Села у переправ превращены в пейзажи Первой мировой - спички деревьев и печные трубы. Про десантуру, которая неделями с легкой техникой держит там тяжелые мехчасти, напишут после войны книгу.

Тяжело в осажденном Чернигове. Туда с трудом пробираются проселочными дорогами даже волонтеры, там прямо все сурово по нехватке ресурсов.

О Мариуполе хочется написать отдельно - эта смесь боли, гордости и воинской стойкости заслуживает не просто скупых строчек в обзоре.

Пока противник будет вытеснен из Бучи и Гостомеля - прольется немало крови, а эти города-спутники Киева перестанут по сути существовать.

В Гостомеле у взлетки уже можно снимать постапокалипсис.

Да, Россия потеряла свыше 2000 единиц техники - за месяц это колоссальные потери. 10 батальонных комплектов танков, 15 батальонных комплектов бронемашин. Колонны колесной техники до горизонта.

Да, Москва потеряла 113-метровый десантный корабль, набитый припасами и топливом. Причем никаких данных о его 55 членах экипажа, команд разгрузки и охраны порта МО РФ не давало (а ведь это крупнейший залет ВМВ России со Второй Мировой войны).

Да, русские скованы в воздухе ПВО и нашими уцелевшими ВВС - их группировка, по заявлениям Пентагона, в сутки делает 250-300 вылетов, сколько же делал их сводный полк в Сирии. А это критично мало для такой страны, как Украина.

Никакой глубокой воздушной операции - только помощь на передке и крайне аккуратные действия армейской авиации.

Ибо они хорошо видели остатки берцев и кусок от шлема пилота после тяжелой ракеты ЗРК, и через день у них новые траурные фото в рамке у летунов.

Все это есть.

Но есть и бесконечные кровь, пот и слезы.

Мучения миллионов беженцев.

Сгоревшие в секунды бизнесы, которые создавались годами.

Подразделения, в которых осталось два-три танка, после череды встречных боев.

Еще ничего не закончилось.

Не настраивайтесь на веселую комедийную войнушку, где глупые иваны будут утилизироваться пчелами и гусями пачками. Вам же будет легче переносить тяготы и лишения.

Украина ведет тяжелую оборонительную операцию на оперативном уровне, проводит частные контратаки почти во всех секторах на тактическом.

Месяц войны.

Мы победим.

Автор - Кирилл Данильченко
показать весь комментарий
30.03.2022 14:16
+7
Боже, як приємно чути підтримку в світі.
Словами, посмішкою, поглядом, допомогою,фінансами.
А тепер звертаюсь до громадян російської федерації(98%)
Через вашого Х**ла і імперські амбіції Кремля, ви були,є, і будете ще 100 років рабами.
Рабами, з якими ніхто не буде мати справи ні в чому.
Ні в зацікавленості, ні в погляді, ні в бізнесі, НІ В ЧОМУ!!!
Світ вас уже зрозумів!!!
Ви НІХТО!!! Ви онкологія планети!!!
Коли в нас зірки спорту(Кличко Віталій і Володимир, Усик, Ломаченко, Алієв та інші) боронять свій клаптик української землі, ваші "звьозди" Баскови, Безрукові і безногові та інші) підтримують війну.
Для вас карма на 100 і більше років.
Ми робимо все для того і чекаємо, коли ви розпадеться на десяток держав(Ічкерії, татарстан, Ямал, Інгушетія та інші), можливо тоді ви скоротите собі ЕМАРГО на спілкування з 100 років на менше....
А пока, що СлаваУкраїні!!!
показать весь комментарий
30.03.2022 14:03
+6
ну чтож. тогда надо собрать 1 млн. добровольцев. вооружить, идти ******* кадыровских ******** и освобождать лучших геройских парней, окруженних в Мариуполе. а не развдить руками, не ждать чуда и не рассказывать что мол ничего нельзя сделать
можно!!!! было бы желание, яйца и воля !!!
показать весь комментарий
30.03.2022 14:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Боже, як приємно чути підтримку в світі.
Словами, посмішкою, поглядом, допомогою,фінансами.
А тепер звертаюсь до громадян російської федерації(98%)
Через вашого Х**ла і імперські амбіції Кремля, ви були,є, і будете ще 100 років рабами.
Рабами, з якими ніхто не буде мати справи ні в чому.
Ні в зацікавленості, ні в погляді, ні в бізнесі, НІ В ЧОМУ!!!
Світ вас уже зрозумів!!!
Ви НІХТО!!! Ви онкологія планети!!!
Коли в нас зірки спорту(Кличко Віталій і Володимир, Усик, Ломаченко, Алієв та інші) боронять свій клаптик української землі, ваші "звьозди" Баскови, Безрукові і безногові та інші) підтримують війну.
Для вас карма на 100 і більше років.
Ми робимо все для того і чекаємо, коли ви розпадеться на десяток держав(Ічкерії, татарстан, Ямал, Інгушетія та інші), можливо тоді ви скоротите собі ЕМАРГО на спілкування з 100 років на менше....
А пока, що СлаваУкраїні!!!
показать весь комментарий
30.03.2022 14:03 Ответить
Мене завжди цікавило, чому всі ці патріоти з польщ, чехій, ісраїлів, канад та ін не їдуть захищати Україну на ділі, а тільки роблять що пишуть коменти в інтернеті залишаючись в закордонному комфорті
показать весь комментарий
30.03.2022 14:25 Ответить
Тому , що невиїздний, на жаль ще рік
показать весь комментарий
30.03.2022 14:31 Ответить
А на ділі ми робимо тут багато,, на ті кошти які ми передаємо для ПЕРЕМОГИ, думаю можна було б купити 2-3 квартири в Києві в Новострої.
Але всі кошти йдуть на "оборонку", зокрема 95 бригада(Житомир)
До них їдуть періодично такі"няшки",що любий би мисливець , снайпер, кіллер ковтнув би слину.
Тому питання закрите
показать весь комментарий
30.03.2022 14:38 Ответить
А хто хоче буть раз@башиным на куски?
показать весь комментарий
30.03.2022 14:40 Ответить
Поэтому ты сидишь на бутылке?
показать весь комментарий
30.03.2022 15:35 Ответить
Мабуть тому чому і ти не з окоп тицяеш по клаві...)))
показать весь комментарий
30.03.2022 14:47 Ответить
Усик в Чехії "боронить". Наші мігранти селфі з ним роблять.
показать весь комментарий
30.03.2022 15:36 Ответить
В бан свинособаку.
показать весь комментарий
30.03.2022 14:10 Ответить
Чого?)) любиш слухати лише zeказки і аристовича?)))
показать весь комментарий
30.03.2022 14:44 Ответить
"Провів паралелі" - це значить виявив подібне. Думайте що пишете...
показать весь комментарий
30.03.2022 14:08 Ответить
так і буде, але зараз люди трохи іншим зайняті.
показать весь комментарий
30.03.2022 14:11 Ответить
у вас там и ***** целовали всё его правление
показать весь комментарий
30.03.2022 14:24 Ответить
А кого в место Зели?
Все уже в Израиле.
показать весь комментарий
30.03.2022 14:43 Ответить
Як це кого?

Кого ***** призначить!

Саме над цим працює цілодобово ольгинська армія рф.
показать весь комментарий
30.03.2022 15:03 Ответить
ну чтож. тогда надо собрать 1 млн. добровольцев. вооружить, идти ******* кадыровских ******** и освобождать лучших геройских парней, окруженних в Мариуполе. а не развдить руками, не ждать чуда и не рассказывать что мол ничего нельзя сделать
можно!!!! было бы желание, яйца и воля !!!
показать весь комментарий
30.03.2022 14:10 Ответить
це тобі ***** в твому ≪окопі≫ нашептало пра бєлий дєнь ?
показать весь комментарий
30.03.2022 14:27 Ответить
В очах такого тупенького як ти всі тупенькі
показать весь комментарий
30.03.2022 14:49 Ответить
ты или ник поменяй, или слово "*****" не употребляй
показать весь комментарий
30.03.2022 15:38 Ответить
тебе не спитав що мені робити . Ти візьми такий нік , зайди на кацапів сайт , хоча зараз вже важко і напиши Слава Україні Слава Нації і ******* російскій федерації і спостерігай як рве мерзоту . Це буде більш ніж лайка між собою .
показать весь комментарий
30.03.2022 16:21 Ответить
Бери свої яйця, волю та Coco Jumbo і вперед на Майдан, вам там швидко зроблять радикальне обрізання.

Бачу, ольгинська ботоферма працює, аж гай шумить.
показать весь комментарий
30.03.2022 14:28 Ответить
как погода в Донецке? не штормит?
показать весь комментарий
30.03.2022 14:33 Ответить
Як за мкадом? Не бомбить?
показать весь комментарий
30.03.2022 14:48 Ответить
На цих тарганів навіть букви шкода витрачати . До спаму їх - та й по всьому.
показать весь комментарий
30.03.2022 14:34 Ответить
здаєш своїх ?
показать весь комментарий
30.03.2022 14:28 Ответить
Месяц полномасштабной войны: выводы и прогнозы

Военный аналитик Кирилл Данильченко, он же Ронин, анализирует итоги первого месяца полномасштабной войны с нацистской россией.

Месяц войны. С копейками, но не суть. Все обзоры к датам обычно создаются натужно и искусственно. Потому что события на фронте никогда не привязаны к календарю, а только к логистике, скорости мобилизации, текущим операциям. Может так выйти, что число настало, а писать-то и нечего.

https://dumskaya.net/pics/b2/picturepicture_164863466260480125386820_69936.jpg

Но не в этот раз.

Украина нанесла тяжелейший ущерб наступающей группировке противника. И здесь речь даже не о том, что по отчетам Пентагона (с санитарными и пропавшими без вести) РФ потеряла 30-40 тысяч бойцов.

Гораздо более показательным стало то, что 150-170 тысяч собранных для атаки российских солдат и офицеров внезапно перестали быть способными одновременно идти на Киев, форсировать Южный Буг и окружать Харьков.

В Кремле же начали вещать, что это и был план. Выводить колонны с сумского направления, где позиции россиян посыпались у Тростянца и Боромли. Оставили Николаевскую область и откатились по сути в пригороды Херсона. Прекратили прорываться через Житомирскую трассу южнее с целью охвата столицы. С кровавыми соплями начали отползать от окружной Харькова.

Три недели назад писать в Твиттере Кадырова «еще 2-3» дня и продолжать убиваться за каждую улицу в Мариуполе.

Кроме того, на фронт со стороны россиян поехали УФСИН, сводные огневые группы полиции, учебные центры, срочники и резко переведенные на контракт срочники. Пошли кучи пруфов на то, что в неблагополучных регионах на 170 тысяч зарплаты набирают людей и начали рассылать повестки резервистам.

Остановка продвижения русских, постоянные контратаки украинцев, ожесточенная позиционная фаза. Что же могло произойти, кроме тяжелых потерь у наступающих?

Ничего.

Они умылись кровищей.

Но, несмотря на объективные успехи, нужно сохранять хладнокровие и реально смотреть на вещи. Ибо в последнее время мы увлеклись историями, как гуси сбили реактивный самолет, пчелы всех победили, а бабуля с помидорами уничтожила дрон.

И что у Украины есть пилоты, сбившие 20 бортов врага в воздушном бою (только два советских и американских пилота смогли взять этот рубеж над «Аллеей Мигов» в Корее), хотя почему-то ни одного киллкама из кабины нет.

Занялись нашей любимой специальной олимпиадой - выяснять, кто больше сделал для первых успехов.

А еще генерировать легенды, где вареники сами полетят в тарелку со сметаной, а потом в рот.

Рановато бежать впереди паровоза.

Противник простреливает всю территорию страны ОТРК и крылатыми ракетами.

Сейчас чья-то располага в Черкассах или Полтаве не обстреляна только потому, что пока не попала в банк целей, а не из-за исчерпания ракет на днях.

Истории про то, что 140-миллионная страна из-за санкций не сможет выпускать двигатели или электронику, перечеркивает Иран, годами под санкциями клепающий боевые дроны. Да, и ракеты, проникающие сквозь ЗРК «Патриот» по Саудовской Аравии.

Купят через прокладки, завезут контрабандой, создадут дочерние предприятия в Казахстане и Туркменистане.

Украина могла покупать лопасти к вертолетам и клистроны, и они смогут.

Наши заводы под обстрелом, наши нефтебазы под обстрелом - Львов, Николаев, Луцк, Винница, Калиновка, и пошло-поехало. География обширная, кто живет в этих городах, знает, куда пришли 500 кг «сигары» противника и с какими результатами.

Российские же заводы работают.

Да КамАЗ на коротком рабочем дне, да, скорее всего, закончились их планы с «Евро 5». Но они производили на пике 200 машин в сутки. Напоминаю, что перед войной закупка 500 МАЗов в год считалась неплохим годом для ВСУ.

У нас нет завода тяжелых боеприпасов, патронный завод остался в планах, авиацию мы не производим.

По сути, мы сейчас висим на запасах СССР, остатках бывшей ОВД и помощи союзников. И на любой план с тем, что они с запада нам все завтра привезут, должен быть встречный план - «А что, *****, если нет?».

Да, пока все идет объективно неплохо. Харьков вне опасности, под Киевом наконец-то дочищают Ирпень, идет контрудар под Сумами.

Мы оперируем из глубины резервами, и железнодорожное сообщение Украины пока не страдает от действий ВКС.

Чтобы лишить Северный Вьетнам топлива, американцы делали тысячи вылетов чугуном и специальными бомбами против цистерн, а не выпускали 10-20-30 ракет за ночь. В этом отношении тоже можно быть спокойным.

Но не настраивайтесь, что режим Путина влез под миллиардные санкции, потерял 15% ВВП и скоро под два десятка тысяч покойниками, чтобы получить по лицу и уйти. На какие-то линии до 24 числа и прочие фантазии.

Москва включает в оккупированных городах телевизор, начинает вводить рублевую зону, тащит росгвардию и полицию винтить активистов, вводит военные администрации.

Россиян придется вычесывать частым гребешком из того же Херсона - не превратив его по возможности в Мариуполь.

Тяжело под Изюмом, тяжело в зоне ОО. Села у переправ превращены в пейзажи Первой мировой - спички деревьев и печные трубы. Про десантуру, которая неделями с легкой техникой держит там тяжелые мехчасти, напишут после войны книгу.

Тяжело в осажденном Чернигове. Туда с трудом пробираются проселочными дорогами даже волонтеры, там прямо все сурово по нехватке ресурсов.

О Мариуполе хочется написать отдельно - эта смесь боли, гордости и воинской стойкости заслуживает не просто скупых строчек в обзоре.

Пока противник будет вытеснен из Бучи и Гостомеля - прольется немало крови, а эти города-спутники Киева перестанут по сути существовать.

В Гостомеле у взлетки уже можно снимать постапокалипсис.

Да, Россия потеряла свыше 2000 единиц техники - за месяц это колоссальные потери. 10 батальонных комплектов танков, 15 батальонных комплектов бронемашин. Колонны колесной техники до горизонта.

Да, Москва потеряла 113-метровый десантный корабль, набитый припасами и топливом. Причем никаких данных о его 55 членах экипажа, команд разгрузки и охраны порта МО РФ не давало (а ведь это крупнейший залет ВМВ России со Второй Мировой войны).

Да, русские скованы в воздухе ПВО и нашими уцелевшими ВВС - их группировка, по заявлениям Пентагона, в сутки делает 250-300 вылетов, сколько же делал их сводный полк в Сирии. А это критично мало для такой страны, как Украина.

Никакой глубокой воздушной операции - только помощь на передке и крайне аккуратные действия армейской авиации.

Ибо они хорошо видели остатки берцев и кусок от шлема пилота после тяжелой ракеты ЗРК, и через день у них новые траурные фото в рамке у летунов.

Все это есть.

Но есть и бесконечные кровь, пот и слезы.

Мучения миллионов беженцев.

Сгоревшие в секунды бизнесы, которые создавались годами.

Подразделения, в которых осталось два-три танка, после череды встречных боев.

Еще ничего не закончилось.

Не настраивайтесь на веселую комедийную войнушку, где глупые иваны будут утилизироваться пчелами и гусями пачками. Вам же будет легче переносить тяготы и лишения.

Украина ведет тяжелую оборонительную операцию на оперативном уровне, проводит частные контратаки почти во всех секторах на тактическом.

Месяц войны.

Мы победим.

Автор - Кирилл Данильченко
показать весь комментарий
30.03.2022 14:16 Ответить
Вислів про накази для руськіх натякае, що анінехателі ім пріказалі. А далі буде про адіннарот. Тут без андрюшки ермачка засланого не обійшлося. Його обороти. Я цю падлу нюхом чую.
показать весь комментарий
30.03.2022 14:18 Ответить
вава й сам такий,досі совок не вивітрився з нього ...
показать весь комментарий
30.03.2022 14:25 Ответить
Після війни, цей самий народ, запитає у "слуг", як так вийшло, що три місяці ГУР знало, про рашистський напад, а нічого не було зроблено для зустрічі окупантів
показать весь комментарий
30.03.2022 14:19 Ответить
за дуже ви вірите в наш "мудрий нарід"... уже ікони малюють...
показать весь комментарий
30.03.2022 14:24 Ответить
Слова справжнього президента
показать весь комментарий
30.03.2022 15:21 Ответить
бажання перемогти! а не патякатиу відосиках.посилати сук продажних на якісь мирні переговори.опамятайся президент..ти не вся Україна! Україна велика-не кучка арахмій подоляків юзиків єрмаків..не кучка зелених напищених слуг..чиїх тільки питання!
показать весь комментарий
30.03.2022 15:51 Ответить
 
 