"У них – только техника, у нас – еще и народ. У них – только приказы, а у нас – желание победить", - Зеленский. ФОТОрепортаж

Украинцев объединяет общее желание – победить в войне и защитить свою родную землю.

Об этом сообщил в фейсбуке президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"У них – только техника. По максимуму.

У нас – к технике еще и народ. На высоте.

У них только приказы. Наступать. Убивать. Издеваться.

А у нас – еще реальное желание миллионов украинцев победить. Защититься. Очистить свою страну..." – написал глава государства.

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