"Мы продолжаем строить новые базовые станции": как работает и развивает сеть во время войны "Киевстар". ФОТО

Несмотря на активные боевые действия и значительные разрушения инфраструктуры связи крупнейший оператор "Киевстар" продолжает стабильное предоставление телеком-услуг для 26 миллионов своих абонентов.

Об этом в интервью рассказал Владимир Лутченко, технический директор "Киевстара", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, противостоять разрушениям инфраструктуры связи помогла предвоенная подготовка компании, а во время активных боевых действий на территории Украины отважность инженеров компании.

"Начиная с января 2022 года, мы резервировали дополнительные каналы связи, увеличивали емкости сети, делали бекапы информационных баз, переносили критически важное оборудование и его склады с юга и востока на запад Украины. Это был наш план "Б", который обошелся компании в несколько миллионов долларов США. Но благодаря нашим усилиям сейчас 93% базовых станций сети и через месяц активных боевых действий работают и обеспечивают украинцев связью и доступом в интернет", - рассказал Владимир Лутченко.

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По его словам, инфраструктура связи страдает от постоянных разрушений, уничтожения отдельных базовых станций, а также из-за масштабных длительных отключений электроэнергии.

Особенно сложно поддерживать сеть связи в городах, где ведутся наиболее ожесточенные боевые действия.

"Наши инженеры работают даже в местах непосредственных боевых столкновений, ежедневно рискуя своей жизнью не меньше военных. Наши специалисты ремонтно-аварийных групп работают по 15 часов в день, без выходных. Иногда им приходится по несколько раз ездить в один и тот же населенный пункт. Случается, что отремонтированная сегодня оптоволоконная линия назавтра снова уничтожена из-за вражеских обстрелов. Труднее всего поддерживать сеть в городах, терпящих постоянные разрушения. Мы боремся буквально за каждую базовую станцию, используем каждую минуту тишины, чтобы сеть работала и была связь", - подчеркнул в интервью технический директор "Киевстара" и рассказал истории об отважной работе связистов в Мариуполе, Чернигове, Харькове, Ахтырке, Николаеве и многих других городах Украины.

Несмотря на сверхсложные условия деятельности "Киевстар" все же не только восстанавливает поврежденное оборудование своих сетей, но развивает и расширяет их даже во время войны. В частности, в марте 2022 года компания запустила 23 новых базовых станций в разных городах Украины.

"В настоящее время мы продолжаем строить новые базовые станции там, где это критически необходимо. Компания сделала все зависящее от нее, чтобы у наших абонентов была связь для контактов с близкими и для работы", - заверил технический директор "Киевстара" Владимир Лутченко.