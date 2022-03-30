Две БТГ 138-й мотострелковой бригады и сводная БТГ 59-го танкового полка ВС РФ разгромлены под Харьковом воинами 92-й бригады и добровольческими отрядами, - Бутусов. ФОТО

Захвачены штабы этих частей, вся штабная документация, карты, списки личного состава, машины управления, полные комплексы связи, начальник артиллерии и начальник связи 59-го полка, более 60 военнослужащих этих частей сдались в плен.

Об этом рассказал на своей странице в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Две батальонные тактические группы 138-й мотострелковой бригады и сводная батальонная тактическая группа 59-го танкового полка ВС РФ разгромлены под Харьковом воинам 92-й бригады и добровольческими отрядами. Захвачены штабы этих частей, вся штабная документация, карты, списки управления, полные комплексы связи, ключи, начальник артиллерии и начальник связи 59-го полка, более 60 военнослужащих этих частей сдались в плен.

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Очень смешная деталь: написали рапорт в штабе, что их документы и карта сгорели из-за прямого попадания мины в блиндаж. На самом деле документы бросили, бежали в панике, даже бросили рапорт об уничтожении рабочей карты", - рассказал журналист.







