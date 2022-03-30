Две БТГ 138-й мотострелковой бригады и сводная БТГ 59-го танкового полка ВС РФ разгромлены под Харьковом воинами 92-й бригады и добровольческими отрядами, - Бутусов. ФОТО
Захвачены штабы этих частей, вся штабная документация, карты, списки личного состава, машины управления, полные комплексы связи, начальник артиллерии и начальник связи 59-го полка, более 60 военнослужащих этих частей сдались в плен.
Об этом рассказал на своей странице в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Две батальонные тактические группы 138-й мотострелковой бригады и сводная батальонная тактическая группа 59-го танкового полка ВС РФ разгромлены под Харьковом воинам 92-й бригады и добровольческими отрядами. Захвачены штабы этих частей, вся штабная документация, карты, списки управления, полные комплексы связи, ключи, начальник артиллерии и начальник связи 59-го полка, более 60 военнослужащих этих частей сдались в плен.
Очень смешная деталь: написали рапорт в штабе, что их документы и карта сгорели из-за прямого попадания мины в блиндаж. На самом деле документы бросили, бежали в панике, даже бросили рапорт об уничтожении рабочей карты", - рассказал журналист.
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Ну что ты рашка, как дела,
чего вы твари приуныли?
Ну как приветствие у нас,
цветы уже вам подарили?
Не рады вам, не может быть,
да мы же братья - говорили,
а вы лишь орки смерти рать,
вы всем напомнили, чтоб не забыли.
Вам не известно слово честь
и неизвестна вам свобода,
но вы пытаетесь учить, хотя же сами идиоты.
Вам только в ад и вам одна дорога,
а нам рассвет, мы будим жить!!!
Вот вам ответ от нашего народа.
во власти церкви сатана
ты растоптала нашу дружбу
прощай россия навсегда
Ты разожгла огонь пожара
ты зашвырнула факел в дом
опять прошлась ты сапогами
по полю полному цветов
когда-нибудь ты ослабеешь
ты спотыкнёшься,упадёшь
подняться ты уже не сможешь
и от бессилия умрёшь
никто тебя спасать не будет
ты предала своих друзей
и за детей,за города
прощай россия навсегда
Все командування 331-го гвардійського повітряно-десантного полку росії знищено в Україні. Командир полку, полковник Сухарєв, убитий.
Начальник штабу підполковник із офіцерами штабу та командирами рот та батальйонів теж загинули.
Довідково:
331 полк рф брав участь у боях за Іловайський плацдарм у 2014 році. Це вони здійснили обстріл під час переговорів про виведення наших підрозділів "зеленим коридором".