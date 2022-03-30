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Две БТГ 138-й мотострелковой бригады и сводная БТГ 59-го танкового полка ВС РФ разгромлены под Харьковом воинами 92-й бригады и добровольческими отрядами, - Бутусов. ФОТО

Захвачены штабы этих частей, вся штабная документация, карты, списки личного состава, машины управления, полные комплексы связи, начальник артиллерии и начальник связи 59-го полка, более 60 военнослужащих этих частей сдались в плен.

Об этом рассказал на своей странице в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Две батальонные тактические группы 138-й мотострелковой бригады и сводная батальонная тактическая группа 59-го танкового полка ВС РФ разгромлены под Харьковом воинам 92-й бригады и добровольческими отрядами. Захвачены штабы этих частей, вся штабная документация, карты, списки управления, полные комплексы связи, ключи, начальник артиллерии и начальник связи 59-го полка, более 60 военнослужащих этих частей сдались в плен.

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Очень смешная деталь: написали рапорт в штабе, что их документы и карта сгорели из-за прямого попадания мины в блиндаж. На самом деле документы бросили, бежали в панике, даже бросили рапорт об уничтожении рабочей карты", - рассказал журналист.

Две БТГ 138-й мотострелковой бригады и сводная БТГ 59-го танкового полка ВС РФ разгромлены под Харьковом воинами 92-й бригады и добровольческими отрядами, - Бутусов 01
Две БТГ 138-й мотострелковой бригады и сводная БТГ 59-го танкового полка ВС РФ разгромлены под Харьковом воинами 92-й бригады и добровольческими отрядами, - Бутусов 02
Две БТГ 138-й мотострелковой бригады и сводная БТГ 59-го танкового полка ВС РФ разгромлены под Харьковом воинами 92-й бригады и добровольческими отрядами, - Бутусов 03
Две БТГ 138-й мотострелковой бригады и сводная БТГ 59-го танкового полка ВС РФ разгромлены под Харьковом воинами 92-й бригады и добровольческими отрядами, - Бутусов 04

Автор: 

армия РФ (19188) ликвидация (3529) Харьков (7474) Харьковщина (5577) Бутусов Юрий (4358) 92 отдельная штурмовая бригада (251)


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Топ комментарии
+49
Взяли в плен начальников артиллерии, ключи шифрования, связь. Это без малейшего преувеличения разгром кацапских свиней на данном направлении.
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30.03.2022 15:33
+47
Смердов . скрєпнєнько....
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30.03.2022 15:24
+45
Тільки винищення москальських військ в Україні ЗСУ здатне покінчити з війною, а не договорняки у Стамбулах!
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30.03.2022 15:32
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Смердов . скрєпнєнько....
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30.03.2022 15:24 Ответить
Тоже бросилось в глаза. Гвардии полковник с гарной фамилией!)))
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30.03.2022 15:29 Ответить
зі смердючою
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30.03.2022 15:35 Ответить
по всем правилам силы равные и это при якобы господстве русни в небе их отымели во все дыры
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30.03.2022 15:30 Ответить
Брат воює в Ірпіні в 72, простий фермер, як і я, російською ніколи не говорив, але писати може. Оце його в бункері потягло на вірші, один навмисне написав кацапам і просив, щоб я на цензорі виклав, може прочитають:
Ну что ты рашка, как дела,
чего вы твари приуныли?
Ну как приветствие у нас,
цветы уже вам подарили?
Не рады вам, не может быть,
да мы же братья - говорили,
а вы лишь орки смерти рать,
вы всем напомнили, чтоб не забыли.
Вам не известно слово честь
и неизвестна вам свобода,
но вы пытаетесь учить, хотя же сами идиоты.
Вам только в ад и вам одна дорога,
а нам рассвет, мы будим жить!!!
Вот вам ответ от нашего народа.
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30.03.2022 16:07 Ответить
Опять ты предана тирану
во власти церкви сатана
ты растоптала нашу дружбу
прощай россия навсегда

Ты разожгла огонь пожара
ты зашвырнула факел в дом
опять прошлась ты сапогами
по полю полному цветов

когда-нибудь ты ослабеешь
ты спотыкнёшься,упадёшь
подняться ты уже не сможешь
и от бессилия умрёшь

никто тебя спасать не будет
ты предала своих друзей
и за детей,за города
прощай россия навсегда
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30.03.2022 17:05 Ответить
А я пригадав стару кінокомедію. )))

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30.03.2022 22:53 Ответить
надеюсь не только секретные документы уничтожены в блиндаже но и кацапы
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30.03.2022 15:26 Ответить
То вже секретні кацапи )
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30.03.2022 17:24 Ответить
Гореть этим кацапам всем в аду без исключений!
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30.03.2022 15:27 Ответить
https://twitter.com/i/status/1509144241850798086 https://twitter.com/i/status/1509144241850798086
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30.03.2022 15:28 Ответить
Тільки винищення москальських військ в Україні ЗСУ здатне покінчити з війною, а не договорняки у Стамбулах!
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30.03.2022 15:32 Ответить
От разговоров в Стамбуле тоже, оказалось, польза есть. Кацапы такую зрадоньку у себя развели, что мама не горюй. А когда ВСУ поставили на переговорах жирную точку в белгроде, то в свинарнике вообще паника началась. Хоть и локальная, но настоящая паника.
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30.03.2022 15:36 Ответить
У них зрадонька не от разговоров в Стамбуле. Там для них все хорошо. Попердодило их после заявки про вьівод войска с под Киева.
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30.03.2022 15:52 Ответить
Взяли в плен начальников артиллерии, ключи шифрования, связь. Это без малейшего преувеличения разгром кацапских свиней на данном направлении.
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30.03.2022 15:33 Ответить
Бережи, Боже, наших воїнів!
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30.03.2022 15:34 Ответить
Бутусову довіряю він завжди з гарними новинами..тільки передайте йому нехай вже бороду збриє а то як Будулай заріс)
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30.03.2022 15:35 Ответить
І доволі часто
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30.03.2022 17:37 Ответить
А це навмисно. Елемент інформаційної війни. Цензора не тільки наші читають.
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30.03.2022 17:49 Ответить
Ви серйозно думаєте, що "не тільки наші" сприймають "аналітіку" чи новини від бутусова?
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31.03.2022 04:26 Ответить
Все как у дебилов. Документы об уничтожении карт и таблиц позывных были заранее подготовлены, но природная рукожопость даже это не позволила сделать. Тупин, убейся об лед в своем бункере на Урале, ты ***** нации дебилов.
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30.03.2022 15:36 Ответить
Навіщо ж ви так? Вони завбачливо готувались до власного розгрому. В даному випадку їм не можна зовсім відмовити у якоїсь розумовій діяльності. А що не встигли секретні документи спалити - то це не їхня вина, то нашим хлопцям треба дякувати.
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30.03.2022 17:59 Ответить
Да один только факт нахождения таких документов на передке говорит о бестолковости рашистов. Прочитал боевой приказ и сжег. Так они еще и шифровальную технику с собой притащили. Еще бы коды госопознавания самолетов бронетехники в бумажном виде прихватили бы.
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30.03.2022 18:08 Ответить
Zмердов - дійсно символічно.
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30.03.2022 15:38 Ответить
Виніщили за весь час війни, чи за останні дні?
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30.03.2022 15:38 Ответить
92-а там орудує близько тижня, є дані, що наші хлопці виходять в тил ізюмському угрупуванню орків.
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30.03.2022 15:52 Ответить
НЕ БОЛТАЙ!
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30.03.2022 16:37 Ответить
Громіть орду, бо вона лізе на Донбас. Бийте де тільки зможете. А ізюмських депутатів-зрадників повісьте на тополях.
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30.03.2022 15:39 Ответить
Там ещё и балаклейского мера не забудьте
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30.03.2022 16:01 Ответить
Мста - страшна.

Все командування 331-го гвардійського повітряно-десантного полку росії знищено в Україні. Командир полку, полковник Сухарєв, убитий.

Начальник штабу підполковник із офіцерами штабу та командирами рот та батальйонів теж загинули.

Довідково:
331 полк рф брав участь у боях за Іловайський плацдарм у 2014 році. Це вони здійснили обстріл під час переговорів про виведення наших підрозділів "зеленим коридором".
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30.03.2022 15:43 Ответить
Схоже на те, бо зранку в мене ще ніхто не намагався поцілити
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30.03.2022 15:44 Ответить
Пане Юрію, наведена карта має інвентарний № 120. Вказаний номер не проходить в опису як знищений.
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30.03.2022 15:50 Ответить
Служити тобі у розвідці. Дам рекомендацію
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30.03.2022 16:10 Ответить
трохи не вгадав, але близько до того
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30.03.2022 16:19 Ответить
А ЮЄ мав тут всі доки викласти? Для незалежного оцінювання форумними експертами?
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30.03.2022 18:11 Ответить
Вам не вистачає?
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30.03.2022 19:56 Ответить
Сподіваюся що це нова інформація а не стара де вже кілька днів мусолять розбиту русню під Вільхівкою і Новою Роганню.
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30.03.2022 15:53 Ответить
Это стара новость .Но разгром там крупный был
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30.03.2022 16:04 Ответить
Саме так. Але така операція готується кілька діб. Проводиться уточнення, дорозвідка, узгодження взаємодій. І головне, проведення її вартує життів. І як в цьому випадку, життів найкращих воїнів (командир Фрайкору)...Потім 2-3 дні зачистка після якої і виявляються полонені по підвалам і документи знаходяться. Не треба так зверхньо. Не прогулянка це далеко.
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30.03.2022 16:14 Ответить
Страшне перо не в гусака: Опис знищених документів складено і затверджено орками 23.02.22.
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30.03.2022 16:06 Ответить
Коли знищено дати немає. 23 - дата затвердження самого опису носіїв (там ще Z-том порожні строки закреслено), а потім іншою ручкою вписано про згоріло. 🧐
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30.03.2022 17:25 Ответить
цікаво. документ від 23.02.2022 року. ще не було активних дій. пишуть заздалегідь? типа: вибрасіла в пропасть...
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30.03.2022 16:10 Ответить
Сподіваюсь що наша славна Українська армія не дозволить зрадити Зеленськосу і його депутатам... Що не дозволять віддати Крим російським окупантам на 15 років.
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30.03.2022 16:12 Ответить
А це не біля Ізюма? Купер писав що 92 бригада зараз десь там має бути.
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30.03.2022 16:12 Ответить
ні
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30.03.2022 16:17 Ответить
Ну просто бальзам на душу.
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30.03.2022 16:27 Ответить
а в американской или немецкой армии тоже пользуются тетрадями учета?))
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30.03.2022 16:51 Ответить
лоуко... надеюсь, и трупов не осталось... чтобы потом вони не было кацапской...
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30.03.2022 17:09 Ответить
 
 