Количество жертв вследствие удара оккупантов по Николаевской ОВА возросло до 15 человек, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Николаеве из-под завалов здания облгосадминистрации деблокированы тела 14 погибших, еще один человек скончался в реанимационном отделении больницы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"По состоянию на 12:30 30 марта во время поисково-спасательных работ в здании Николаевской облгосадминистрации из-под завалов деблокированы тела погибших 14 человек, 1 человек скончался в реанимационном отделении больницы", - говорится в сообщении.

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К работам привлечены 63 спасателя, 12 единиц техники ГСЧС, также работают два крана, два загрузчика, экскаватор, два самосвала. Работы продолжаются.



































