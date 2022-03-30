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Количество жертв вследствие удара оккупантов по Николаевской ОВА возросло до 15 человек, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Николаеве из-под завалов здания облгосадминистрации деблокированы тела 14 погибших, еще один человек скончался в реанимационном отделении больницы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"По состоянию на 12:30 30 марта во время поисково-спасательных работ в здании Николаевской облгосадминистрации из-под завалов деблокированы тела погибших 14 человек, 1 человек скончался в реанимационном отделении больницы", - говорится в сообщении.

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К работам привлечены 63 спасателя, 12 единиц техники ГСЧС, также работают два крана, два загрузчика, экскаватор, два самосвала. Работы продолжаются.

Количество жертв вследствие удара оккупантов по Николаевской ОВА возросло до 15 человек, - ГСЧС 01

Количество жертв вследствие удара оккупантов по Николаевской ОВА возросло до 15 человек, - ГСЧС 02
Количество жертв вследствие удара оккупантов по Николаевской ОВА возросло до 15 человек, - ГСЧС 03
Количество жертв вследствие удара оккупантов по Николаевской ОВА возросло до 15 человек, - ГСЧС 04
Количество жертв вследствие удара оккупантов по Николаевской ОВА возросло до 15 человек, - ГСЧС 05
Количество жертв вследствие удара оккупантов по Николаевской ОВА возросло до 15 человек, - ГСЧС 06
Количество жертв вследствие удара оккупантов по Николаевской ОВА возросло до 15 человек, - ГСЧС 07
Количество жертв вследствие удара оккупантов по Николаевской ОВА возросло до 15 человек, - ГСЧС 08
Количество жертв вследствие удара оккупантов по Николаевской ОВА возросло до 15 человек, - ГСЧС 09
Количество жертв вследствие удара оккупантов по Николаевской ОВА возросло до 15 человек, - ГСЧС 10
Количество жертв вследствие удара оккупантов по Николаевской ОВА возросло до 15 человек, - ГСЧС 11
Количество жертв вследствие удара оккупантов по Николаевской ОВА возросло до 15 человек, - ГСЧС 12
Количество жертв вследствие удара оккупантов по Николаевской ОВА возросло до 15 человек, - ГСЧС 13
Количество жертв вследствие удара оккупантов по Николаевской ОВА возросло до 15 человек, - ГСЧС 14
Количество жертв вследствие удара оккупантов по Николаевской ОВА возросло до 15 человек, - ГСЧС 15
Количество жертв вследствие удара оккупантов по Николаевской ОВА возросло до 15 человек, - ГСЧС 16
Количество жертв вследствие удара оккупантов по Николаевской ОВА возросло до 15 человек, - ГСЧС 17

Автор: 

Николаев (2152) ГСЧС (4967)


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