РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8805 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
28 966 30

Командир 59-го танкового полка ВС РФ подполковник Беспалов, вероятно, убит или тяжело ранен, - Бутусов. ФОТОрепортаж

Судя по состоянию найденных документов командира 59-го танкового полка ВС РФ подполковника Беспалова, он либо убит, либо тяжело ранен.

Об этом главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов пишет на своей странице в соцсети "Фейсбук".

Он опубликовал фото документов убитых российских военных 59-го танкового полка, обнаруженных при осмотре тел и медпункта полковой БТГр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По оценкам США, в Украине убиты более 10 тыс. российских военных, – Нуланд

Командир 59-го танкового полка ВС РФ подполковник Беспалов, вероятно, убит или тяжело ранен, - Бутусов 01

Командир 59-го танкового полка ВС РФ подполковник Беспалов, вероятно, убит или тяжело ранен, - Бутусов 02
Командир 59-го танкового полка ВС РФ подполковник Беспалов, вероятно, убит или тяжело ранен, - Бутусов 03

"Вполне вероятно что командир 59-го танкового полка ВС РФ подполковник Беспалов убит или тяжело ранен, судя по состоянию его военного билета. Документы убитых российских военных 59-го танкового полка, обнаружены при осмотре тел и медпункта полковой БТГр. Документов и трупов гораздо больше, их никто не архивирует, документацию собирают и сразу передают по мере поступления высшему командованию", - написал Бутусов.

Он также добавил, что многие тела опознанию не подлежат.

Автор: 

армия РФ (19188) Бутусов Юрий (4358) потери (4381)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+41
Чем больше дохлых касапов тем лучше. Без кремлевской хламидии мир будет безопасней.
показать весь комментарий
30.03.2022 18:00
+28
показать весь комментарий
30.03.2022 18:05
+24
беспалов это была его девичья фамилиё. после похода этот мальбрухт стал безногов-безруков.
показать весь комментарий
30.03.2022 18:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чем больше дохлых касапов тем лучше. Без кремлевской хламидии мир будет безопасней.
показать весь комментарий
30.03.2022 18:00 Ответить
беспалов это была его девичья фамилиё. после похода этот мальбрухт стал безногов-безруков.
показать весь комментарий
30.03.2022 18:00 Ответить
и безголовый...
показать весь комментарий
06.06.2022 10:55 Ответить
Умер Устим, зато, наверное, хоть хер с ним.
показать весь комментарий
30.03.2022 18:01 Ответить
Був Бєспалим, став Безголовим
показать весь комментарий
30.03.2022 18:03 Ответить
Треба дивитися рашистську пресу. Якщо здох то буде повідомлення про похорон.
показать весь комментарий
30.03.2022 18:03 Ответить
А хєр там… Он Жирік помер тиждень тому, а все одно живий і руководить своїми зомбі. Зроблять з полковника дезертира і втікача і справа закрита
показать весь комментарий
30.03.2022 18:09 Ответить
у безмозглых свои пути-дорожки...
показать весь комментарий
30.03.2022 18:03 Ответить
хахах пути-дорожки, разве что между участками на кладбище )
показать весь комментарий
30.03.2022 18:10 Ответить
З грунтовими водами до моря ...
показать весь комментарий
30.03.2022 18:50 Ответить
Во всех пабликах и даже на Вконтакте, российские боты пишут что у российской армии нет с собой документов и все что выкладывает Украинские блогеры это фейк...

Огромная просьба для всех граждан Украины- если увидели труп или пленного,то фотографируйте его на фоне документов...так сказать для подтверждения...
показать весь комментарий
30.03.2022 18:04 Ответить
показать весь комментарий
30.03.2022 18:05 Ответить
красивая буква А на доках - "В" перевернулось
показать весь комментарий
06.06.2022 10:54 Ответить
И даже контакте,єто ж надо какой надежній источник инфі, хрюсский баран...
показать весь комментарий
30.03.2022 19:20 Ответить
Убить кацапов придётся ВСЕХ .
показать весь комментарий
30.03.2022 18:05 Ответить
Не, лучше "вбито"
показать весь комментарий
30.03.2022 18:05 Ответить
Багато тіл опізнанню не підлягають. Гарно!!!
показать весь комментарий
30.03.2022 18:07 Ответить
Я конечно дико извиняюсь, но судя по документам Беспалов - майор
показать весь комментарий
30.03.2022 18:11 Ответить
Судя по документам, майор, на день выдачи удостоверения(июнь 2009).
показать весь комментарий
30.03.2022 18:17 Ответить
Посмертно присвоїли підполковника.
показать весь комментарий
30.03.2022 18:18 Ответить
Был на 2011 год. На момент выдачи билета
показать весь комментарий
30.03.2022 18:20 Ответить
Было V стало /\
показать весь комментарий
30.03.2022 18:12 Ответить
Всех в общий котлован. Черти в аду разберутся, где беспалый, где бесчленный.
показать весь комментарий
30.03.2022 18:14 Ответить
Утро в сосновом лесу. Холст, масло...

показать весь комментарий
30.03.2022 18:17 Ответить
Слава Богу!
показать весь комментарий
30.03.2022 18:18 Ответить
Плюс!
показать весь комментарий
30.03.2022 18:34 Ответить
4.5.0.
++
показать весь комментарий
30.03.2022 18:46 Ответить
ДЕМІЛІТАРИЗАЦІЯ РАСЄЮШКІ ІДЬОТ ЗА ПЛАНОМ.
показать весь комментарий
30.03.2022 18:42 Ответить
Та воно на концерт кобздона поїхало...
показать весь комментарий
30.03.2022 20:24 Ответить
 
 