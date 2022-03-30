Командир 59-го танкового полка ВС РФ подполковник Беспалов, вероятно, убит или тяжело ранен, - Бутусов. ФОТОрепортаж

Судя по состоянию найденных документов командира 59-го танкового полка ВС РФ подполковника Беспалова, он либо убит, либо тяжело ранен.

Об этом главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов пишет на своей странице в соцсети "Фейсбук".

Он опубликовал фото документов убитых российских военных 59-го танкового полка, обнаруженных при осмотре тел и медпункта полковой БТГр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По оценкам США, в Украине убиты более 10 тыс. российских военных, – Нуланд





"Вполне вероятно что командир 59-го танкового полка ВС РФ подполковник Беспалов убит или тяжело ранен, судя по состоянию его военного билета. Документы убитых российских военных 59-го танкового полка, обнаружены при осмотре тел и медпункта полковой БТГр. Документов и трупов гораздо больше, их никто не архивирует, документацию собирают и сразу передают по мере поступления высшему командованию", - написал Бутусов.

Он также добавил, что многие тела опознанию не подлежат.