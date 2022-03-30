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Тростянец до и после прихода "русского мира": Мэр города показал последствия вторжения оккупантов. ФОТОрепортаж

Мэр Тростянца Юрий Бова показал, как город выглядел до российского вторжения.

Фото он обнародовал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"ТРОСТЯНЕЦ - до и после прихода "русского мира" Мы не забудем этого россиянам никогда!!!" – говорится в сообщении.

Также смотрите: Разбитая вражеская техника, разбитые дома и разрушенный центр освобожденного от оккупантов Тростянца. ВИДЕО

Тростянец до и после прихода русского мира: Мэр города показал последствия вторжения оккупантов 01
Тростянец до и после прихода русского мира: Мэр города показал последствия вторжения оккупантов 02
Тростянец до и после прихода русского мира: Мэр города показал последствия вторжения оккупантов 03
Тростянец до и после прихода русского мира: Мэр города показал последствия вторжения оккупантов 04
Тростянец до и после прихода русского мира: Мэр города показал последствия вторжения оккупантов 05
Тростянец до и после прихода русского мира: Мэр города показал последствия вторжения оккупантов 06
Тростянец до и после прихода русского мира: Мэр города показал последствия вторжения оккупантов 07
Тростянец до и после прихода русского мира: Мэр города показал последствия вторжения оккупантов 08
Тростянец до и после прихода русского мира: Мэр города показал последствия вторжения оккупантов 09

Сумская область (3115) Тростянец (26)


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Топ комментарии
+19
******
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30.03.2022 22:50
+13
орда пройшла по місту
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30.03.2022 22:50
+10
Пора уже убирать ети советские танки-памятники и ставить памятники нашим современным настоящим защитникам.
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30.03.2022 23:11
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орда пройшла по місту
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30.03.2022 22:50 Ответить
******
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30.03.2022 22:50 Ответить
Лангольєри.
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30.03.2022 22:57 Ответить
творчество душевнобольных, братьев по разуму асвабадителей
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30.03.2022 23:01 Ответить
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30.03.2022 23:08 Ответить
Тут принаймні він отримав чого хотів
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30.03.2022 23:13 Ответить
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30.03.2022 23:20 Ответить
Пожилой заяц это типо ***** личной персоной? прикольно)
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30.03.2022 23:39 Ответить
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30.03.2022 23:51 Ответить
Там достатньо протитати, що він мертвий, іншу маячню кацапського розумового дегенерата читати необов'язково.
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30.03.2022 23:29 Ответить
Коли вдасться їх вибити з нашої землі, треба просто від них відгородитися колючим дротом і глибоким ровом по всьому кордону і попрощатися з цією недонацією орків назавжди. Жодної торгівлі, жодних контактів чи зв'язків... Навіть в туалет не ходити на одному гектарі з "рускими"...
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30.03.2022 23:38 Ответить
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31.03.2022 00:00 Ответить
Не путін і не шойгу, а звичайний Іван...тиснуть на спусковий гачок, чи смикають важель гармати.
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30.03.2022 23:08 Ответить
Я все не можу зрозуміти, чому кацапів у всьому світі не *******
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30.03.2022 23:10 Ответить
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30.03.2022 23:16 Ответить
Пора уже убирать ети советские танки-памятники и ставить памятники нашим современным настоящим защитникам.
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30.03.2022 23:11 Ответить
Как минимум НАДПИСИ должны быть откорректированы! Не высосанная из пальца Великая отечественная, а Вторая Мировая война, не герои Советского союза (звание их личное и никто у них не отнимет), но герои Второй мировой войны, что есть факт. Никаких красных звёзд. Да и по факту всё таки нахрен это танко-клонированное убожество, там явно теперь нужен памятник об освобождении двух видов фашистов 20 и 21 века!
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31.03.2022 00:06 Ответить
Думаю вся та війна відійде на другий-третій план. Вся та дідиваіватєльная війна буде на кшталт Куликовської битви. Нас чекає нова Перемога і про це ми повинні будемо поколіннями пам'ятати. І ніякого побєдобєсія.
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31.03.2022 08:08 Ответить
Чума фашизму.
Будь ласка, поділіться цими відео про війну Росії проти України та жертви цієї війни. Одне з них 18+. YouTube вимагає підтвердити вік користувача. https://www.youtube.com/channel/UCozNrZOAmeDXnN6vNKFhNWw
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30.03.2022 23:40 Ответить
На паре фото видно, что "ДО" войны ещё и не самое лучшее, не последнее состояние, видно что ещё и ремонт недавно был!
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30.03.2022 23:57 Ответить
Буквально тільки що дивилась відео одніє блогерки, вона розповідала, як вони два тижні жили у цьому аду та як звідти вибрались через зелений коридор, який дозволили зробити окупанти, щоб загнати свою техніку прикрившись місцевими. Тростянець перетворений на руїни.
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31.03.2022 00:05 Ответить
Все когда то строилось годами коммунами при СССР. Разрушено Тварями .
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31.03.2022 00:08 Ответить
Ты башкой долбанулся? При СыСыСыР туалетную бумагу "доставали". Строители хреновы.
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31.03.2022 01:42 Ответить
Путин, забирай свое анало говнет, которое не умеет воевать, а только мирных обстреливать. у вас только ракеты на что-то годятся, стреляй ими по айсбергам в арктике если некуда девать
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31.03.2022 08:22 Ответить
 
 