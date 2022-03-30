Тростянец до и после прихода "русского мира": Мэр города показал последствия вторжения оккупантов. ФОТОрепортаж

Мэр Тростянца Юрий Бова показал, как город выглядел до российского вторжения.

Фото он обнародовал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"ТРОСТЯНЕЦ - до и после прихода "русского мира" Мы не забудем этого россиянам никогда!!!" – говорится в сообщении.

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