Тростянец до и после прихода "русского мира": Мэр города показал последствия вторжения оккупантов. ФОТОрепортаж
Мэр Тростянца Юрий Бова показал, как город выглядел до российского вторжения.
Фото он обнародовал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"ТРОСТЯНЕЦ - до и после прихода "русского мира" Мы не забудем этого россиянам никогда!!!" – говорится в сообщении.
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