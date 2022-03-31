Армия мародеров - у ликвидированных российских оккупантов находят валюту и драгоценности. ФОТОрепортаж

У уничтоженных российских оккупантов находят драгоценные украшения и иностранную валюту, которые они намародерили в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в телеграм-канале Алексей Гончаренко.

Он подчеркнул: "Вы можете украсть серьги из наших домов. Но мы заберем ваши жизни и уже разрушили перед всем миром никчемные мифы о чести русского мундира.

Вы не только не армия, вы даже не террористы, вы законченные мародеры. Абсолютное ничтожество. Полное ничто".

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