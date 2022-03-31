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Армия мародеров - у ликвидированных российских оккупантов находят валюту и драгоценности. ФОТОрепортаж

У уничтоженных российских оккупантов находят драгоценные украшения и иностранную валюту, которые они намародерили в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в телеграм-канале Алексей Гончаренко.

Он подчеркнул: "Вы можете украсть серьги из наших домов. Но мы заберем ваши жизни и уже разрушили перед всем миром никчемные мифы о чести русского мундира.

Вы не только не армия, вы даже не террористы, вы законченные мародеры. Абсолютное ничтожество. Полное ничто".

Также смотрите: "Тут в любую квартиру зашел, что захотел - то и взял, кто-то приедет домой - ипотеку закроет", - СБУ перехватила разговор оккупанта с женой. АУДИО

Армия мародеров - у ликвидированных российских оккупантов находят валюту и драгоценности 01
Армия мародеров - у ликвидированных российских оккупантов находят валюту и драгоценности 02

армия РФ (19197) мародерство (461)


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Топ комментарии
+60
Сподіваюсь ,17 - це номер здохлого лайна і не останній.
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30.03.2022 23:54
+53
Вдв рф это не только алкаши, которые любят нырнуть в фонтан, но еще и позорное ворье.
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30.03.2022 23:55
+37
разбогател. его чушка на рассее будет расстроена.
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30.03.2022 23:55
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Сподіваюсь ,17 - це номер здохлого лайна і не останній.
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30.03.2022 23:54 Ответить
атож, знято на трупі
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30.03.2022 23:56 Ответить
Там рядом еще их вдвшный командир лежит. Вот его фотки https://t.me/kyivoperativ/93360?single
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30.03.2022 23:57 Ответить
а самкам парашиста вже запостили фотку?
от стражданнь буде за втраченим!
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31.03.2022 01:23 Ответить
Це номер - 17,000 - Бінго!
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31.03.2022 02:40 Ответить
Свинособаки не люди ни чести ни совести нет ничего --- только полное уничтожение всех до единого
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31.03.2022 05:54 Ответить
Вдв рф это не только алкаши, которые любят нырнуть в фонтан, но еще и позорное ворье.
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30.03.2022 23:55 Ответить
Какой народ в общем, такой и ВДВ.
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31.03.2022 10:57 Ответить
разбогател. его чушка на рассее будет расстроена.
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30.03.2022 23:55 Ответить
Она будет расстроена не из-за смерти своего орка, а из-за того, что наворованных цацок ей он уже не привезёт.
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31.03.2022 00:06 Ответить
Умер в золоте.
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30.03.2022 23:57 Ответить
"драгоцінності" по українські коштовності. Про всяк випадок: "щезає"- зникає, "тюрма"- в'язниця, "границя"-кордон і т.д.........
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30.03.2022 23:57 Ответить
Дорогоцінності і коштовності - слова синоніми ; а от вірно буде не "по українські " а "українською " (( - фернштейн пане мовнику ? ((
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31.03.2022 00:34 Ответить
Тюрма теж синонім, як і границя.
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31.03.2022 06:29 Ответить
Злочинці, вбивці і мародери.
Будь ласка, поділіться цими відео про війну Росії проти України та жертви цієї війни. Одне з них 18+. YouTube вимагає підтвердити вік користувача. https://www.youtube.com/channel/UCozNrZOAmeDXnN6vNKFhNWw
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30.03.2022 23:57 Ответить
Харошій мальчік, каторава злой путін паслал, а он ні хатєл!
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30.03.2022 23:58 Ответить
Гнида, я рад что она сдохла. Спасибо тебе украинский воин, век не забуду. Надеюсь мои дети и внуки всегда будут помнить об этом. Смерть окупантам, Слава Украине!!!!
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30.03.2022 23:58 Ответить
Вот бы в пабликах найти его самку
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31.03.2022 00:01 Ответить
Сторінка цього пєтушка. Там і його лярва є.
https://www.instagram.com/denis.cibenko/?utm_medium=copy_link
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31.03.2022 00:18 Ответить
Ох и насрали там... Может просто совпадение фио?
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31.03.2022 00:47 Ответить
https://www.reddit.com/r/ukraine/comments/tsg3ml/you_will_not_be_able_to_spend_the_loot_occupier/
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31.03.2022 01:11 Ответить
https://www.facebook.com/typicalmegion86/photos/a.774182386294642/1166119763767567/ https://www.facebook.com/typicalmegion86/photos/a.774182386294642/1166119763767567/

Він,не він не знаю.
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31.03.2022 01:10 Ответить
1700 скоро?
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31.03.2022 00:01 Ответить
20 фунтів для Машки - ціле багатство
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31.03.2022 00:01 Ответить
та там ще десь 160 баксів,можна сказати пацан зірвав куш...
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31.03.2022 00:06 Ответить
Епічне фото! Так само вони змародерили Крим і третину Донбасу, які так само знайдуть ліквідатори на тілі мертвого кацапстану. Амінь!
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31.03.2022 00:02 Ответить
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31.03.2022 00:02 Ответить
ValerkaSo@valeriesavo
"Цікаво" орки відводять свої війська: в одному з сіл мого ОТГ вони пригнали камаз і тупо грузили туди все награбоване, що могли винести з домів - від посуду до холодильників.

Minerva Ἑστία@mrs_goodskaya
У нас одяг і білизну навіть вивозили і холодильник до бтр прив'язали. Дикий народ.

Невловима онука Григорія Сковороди на о. Зміїний@bentega_nevymov
Розказували знайомі з Білорусі, що вони там здають все це в магазини.

Yаna @yaaanaz
А ще демонтовували котли і унітази... Так, вам не здалось, УНІТАЗИ!
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31.03.2022 00:03 Ответить
пф теж мені новина,в них на сральники давній фетиш)))
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31.03.2022 00:07 Ответить
Обо всем этом надо давать инфу европейской прессе , бо европейцы считают русских богатыми , а украинцев - плиточниками и мойщиками унитазов .
ИМ кацапские троли годами это в голову вкладывали , да так , что и на Цензоре некоторые недоумки обзывали людей, работающих зарубежом - мойщиками унитазов
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31.03.2022 00:38 Ответить
а чому б оркам і не бути багатими, то Сирію відмарадьорили, то Африку, тепер от Україну, а якщо європейці будуть і далі їх за людей вважати то й європейців відмарадьорять.
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31.03.2022 13:10 Ответить
Як кажуть на Італії, "мортаччі лоро!"
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31.03.2022 00:05 Ответить
А кто то еще сомневался зачем ета Орда к нам полезла?
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31.03.2022 00:05 Ответить
Да то не армія. То збіговисько воров.
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31.03.2022 00:15 Ответить
"Цибенко Д.А."-фамілія українська,а воно приперлося в Україну вбивати і красти.Виродоки-він і його батько.
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31.03.2022 00:15 Ответить
Так рашиzzди й їдуть у армію щоб безкарно красти , вбивати та гвалтувати.... ***** їм на це дав карт-бланш. Інакше взагалі бажаючих не знайшов би *****.... хоча вони й у цивільному житті такі самі.
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31.03.2022 00:16 Ответить
там где-то ещё обязательно должен быть унитаз
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31.03.2022 00:20 Ответить
Добре що мародерів вбивають , а не беруть в полон . Це надзвичайно справедливо і дуже правильно .
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31.03.2022 00:25 Ответить
Збагатився
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31.03.2022 00:26 Ответить
Історія,як його завалили.
https://m.facebook.com/photo.php?fbid=5002710283129801&id=100001726352880&set=a.680744321993107&source=57&refid=52&__tn__=EH-R
Його інста
https://www.instagram.com/denis.cibenko/?utm_medium=copy_link
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31.03.2022 00:27 Ответить
Маю сусіда, літній чоловік, пенсіонер, іммігрував до Канади на початку 60-х.
Розповідав про окупаційних rusische soldaten які під час виведення з Австрії вивозили викручені з будинків крани, мийки, виривані туалети.
Нічого не змінилося крім додання у мокшанський список мародера ******** ґаджетів.
Воістину "ізбраний" люд, призваний нести світу свої споконвічні "ценасті".
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31.03.2022 00:30 Ответить
"Гордість" па...рашинського фюрера.
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31.03.2022 00:34 Ответить
РУБИТЬ ПРАВУЮ РУКУ МАРОДЕРАМ И УБИЙЦАМ , а насильникам отстреливать яйца !!!

это тихо без пиара
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31.03.2022 00:40 Ответить
Будьте вы прокляты руские. Ненавижу ваш язык, вашу культуру и поэтов. Все ложью оказалось.
Самая мерзкая нация на земле, включая.женщин и детей в пилотках.
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31.03.2022 00:43 Ответить
Мордор - страна уродов и нелюдей
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31.03.2022 00:51 Ответить
Если бы остался живой, то лепил бы про то, что был на учениях. Кстати владельцы валюты и украшений тоже мертвы так как рашист забирал у живых, которые пытались сбежать от орков.
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31.03.2022 01:14 Ответить
Це ж яка ганьба його батькам! Ще й прізвище українське. Їх тепер до скону цькуватимуть!
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31.03.2022 02:12 Ответить
Половина даже не золото, бижутерия, уроды конченые.
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31.03.2022 05:24 Ответить
Даже не половина почти все бижутерия
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31.03.2022 05:27 Ответить
Чергові дохлі кацапські свині-вбивці,гвалтівник,мародери...
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31.03.2022 06:32 Ответить
Героически погиб привзятии золота и ненавистных долларов.
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31.03.2022 08:49 Ответить
Армия Мордора по определению и должна состоять из мародёров. Или маро дёров. Тех, кто дёру даёт...
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31.03.2022 10:02 Ответить
Такие факты тоже в Гаагу. С напоминанием как советские генералы после взятия Берлина тащили домой мебель и предметы быта из немецких квартир целыми вагонами. А простые солдаты у людей отнимали наручные часы.
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31.03.2022 11:02 Ответить
И эти твари считают себя цивилизованной рассой.Туда им всем дорога,всем до одного.
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31.03.2022 18:59 Ответить
По раша смі показати потрібно,щоб всі бачили!
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01.04.2022 00:13 Ответить
Они ещё не знают, что у них там происходит на родине. А там уже собрались запретить все валюты, кроме рублей. А за операции с валютой будут сажать. Как СССР, только свирепей. Доллары им уже не помогут. Пора отвыкать от старых привычек...
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01.04.2022 01:24 Ответить
вся сущность кацапской нации.проклены людские мимо не проходят.даже на похороны ******* не пойдут.смерть кацапам.
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01.04.2022 06:25 Ответить
нет никакой загадочной русской души,все фейк,фарс,ложь,обман,как и вся раша-колосс на глиняных ногах,рабы безвольные,деграданты,трусы,воры,мародёры,могут "воевать"только с мирным народом в городах и сёлах моей Родины.Ненавижу,Проклинаю,презираю,злохните ,твари,смерть врагу-оккупанту!
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10.04.2022 13:40 Ответить
 
 