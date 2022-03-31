Армия мародеров - у ликвидированных российских оккупантов находят валюту и драгоценности. ФОТОрепортаж
У уничтоженных российских оккупантов находят драгоценные украшения и иностранную валюту, которые они намародерили в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в телеграм-канале Алексей Гончаренко.
Он подчеркнул: "Вы можете украсть серьги из наших домов. Но мы заберем ваши жизни и уже разрушили перед всем миром никчемные мифы о чести русского мундира.
Вы не только не армия, вы даже не террористы, вы законченные мародеры. Абсолютное ничтожество. Полное ничто".
Топ комментарии
+60 вставай
показать весь комментарий30.03.2022 23:54
+53 MAKAROV #508144
показать весь комментарий30.03.2022 23:55
+37 оззи
показать весь комментарий30.03.2022 23:55
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
от стражданнь буде за втраченим!
Будь ласка, поділіться цими відео про війну Росії проти України та жертви цієї війни. Одне з них 18+. YouTube вимагає підтвердити вік користувача. https://www.youtube.com/channel/UCozNrZOAmeDXnN6vNKFhNWw
https://www.instagram.com/denis.cibenko/?utm_medium=copy_link
Він,не він не знаю.
"Цікаво" орки відводять свої війська: в одному з сіл мого ОТГ вони пригнали камаз і тупо грузили туди все награбоване, що могли винести з домів - від посуду до холодильників.
Minerva Ἑστία@mrs_goodskaya
У нас одяг і білизну навіть вивозили і холодильник до бтр прив'язали. Дикий народ.
Невловима онука Григорія Сковороди на о. Зміїний@bentega_nevymov
Розказували знайомі з Білорусі, що вони там здають все це в магазини.
Yаna @yaaanaz
А ще демонтовували котли і унітази... Так, вам не здалось, УНІТАЗИ!
ИМ кацапские троли годами это в голову вкладывали , да так , что и на Цензоре некоторые недоумки обзывали людей, работающих зарубежом - мойщиками унитазов
https://m.facebook.com/photo.php?fbid=5002710283129801&id=100001726352880&set=a.680744321993107&source=57&refid=52&__tn__=EH-R
Його інста
https://www.instagram.com/denis.cibenko/?utm_medium=copy_link
Розповідав про окупаційних rusische soldaten які під час виведення з Австрії вивозили викручені з будинків крани, мийки, виривані туалети.
Нічого не змінилося крім додання у мокшанський список мародера ******** ґаджетів.
Воістину "ізбраний" люд, призваний нести світу свої споконвічні "ценасті".
это тихо без пиара
Самая мерзкая нация на земле, включая.женщин и детей в пилотках.