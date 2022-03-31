Пикеты под посольствами Венгрии прошли в Польше и Британии: "Будапеште, ты забыл 1956 год?". ФОТО

Активисты принесли под посольство Венгрии в Польше обувь людей, протестуя против позиции венгерского правительства, которое блокирует введение дополнительных санкций против РФ и не соглашается на предоставление военной помощи Киеву.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написали в Фейсбуке украинская активистка, лидер варшавского Евромайдана Наталья Панченко, а также бывший мэр Варшавы Марцин Свенцицкий.

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"Сотни жителей Варшавы принесли сегодня обувь под Посольство Венгрии в память погибших украинцев, которых безжалостно убивает российская армия", - написала Панченко.

В свою очередь, Свенцицкий объяснил, что активисты собрались перед посольством Венгрии в Варшаве, чтобы оставить обувь для напоминания о том, что осталось от расстрелов венгерских евреев в Будапеште на берегу Дуная в конце Второй мировой войны.

"Сегодня Путин убивает мирных жителей Мариуполя и других украинских городов, а венгерский премьер Орбан не передает военную помощь Украине, которая защищается от российской агрессии и объявляет вето на эмбарго на закупку энергоносителей в России", – подчеркнул бывший мэр Варшавы.

Как отметил Свенцицкий, участники акции напомнили Орбану о том, что в 1956 году венгерские повстанцы тоже хотели суверенитет, демократию и свободу для Венгрии. Кремль тогда, как сегодня в Украине, отправил танки в Венгрию, убил несколько тысяч повстанцев, а 200 тысяч венгров бежали за границу. После подавления восстания десятки тысяч венгерских патриотов были арестованы, а более 200, в том числе премьер-министр Имре Нодь, были расстреляны.

"Сегодня Орбан изменил тем ценностям, за которые тогда боролись венгерские повстанцы и с которыми борются сегодня украинцы. Он стал на стороне преступного режима, на стороне военного преступника. История ему не простит", - подчеркнул бывший мэр Варшавы.

Похожие акции прошли, в частности, под консульством Венгрии в Гданьске и под посольством Венгрии в Лондоне.

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Напомним, Министерство иностранных дел Украины отвергло попытки главы МИД Венгрии Петера Сийярто втянуть Киев во внутриполитическую борьбу накануне парламентских выборов.

В МИДе также призвали руководство Венгрии оставить в прошлом стремительное сближение с Россией и осознать очевидный факт: без мира и безопасности в Украине не будет мира и безопасности в Венгрии.

"Отказ премьер-министра Орбана оказывать полную поддержку Украине сегодня – это не предотвращение втягивания Венгрии в войну, а наоборот – приглашение России к дальнейшей агрессии вглубь территории Европы", – отметил спикер МИД Украины Олег Николенко.