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Пикеты под посольствами Венгрии прошли в Польше и Британии: "Будапеште, ты забыл 1956 год?". ФОТО

Активисты принесли под посольство Венгрии в Польше обувь людей, протестуя против позиции венгерского правительства, которое блокирует введение дополнительных санкций против РФ и не соглашается на предоставление военной помощи Киеву.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написали в Фейсбуке украинская активистка, лидер варшавского Евромайдана Наталья Панченко, а также бывший мэр Варшавы Марцин Свенцицкий.

Пикеты под посольствами Венгрии прошли в Польше и Британии: Будапеште, ты забыл 1956 год? 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сийярто обвинил Украину во вмешательстве в выборы и намекнул, что прослушивает украинского посла

"Сотни жителей Варшавы принесли сегодня обувь под Посольство Венгрии в память погибших украинцев, которых безжалостно убивает российская армия", - написала Панченко.

В свою очередь, Свенцицкий объяснил, что активисты собрались перед посольством Венгрии в Варшаве, чтобы оставить обувь для напоминания о том, что осталось от расстрелов венгерских евреев в Будапеште на берегу Дуная в конце Второй мировой войны.

"Сегодня Путин убивает мирных жителей Мариуполя и других украинских городов, а венгерский премьер Орбан не передает военную помощь Украине, которая защищается от российской агрессии и объявляет вето на эмбарго на закупку энергоносителей в России", – подчеркнул бывший мэр Варшавы.

Пикеты под посольствами Венгрии прошли в Польше и Британии: Будапеште, ты забыл 1956 год? 02

Как отметил Свенцицкий, участники акции напомнили Орбану о том, что в 1956 году венгерские повстанцы тоже хотели суверенитет, демократию и свободу для Венгрии. Кремль тогда, как сегодня в Украине, отправил танки в Венгрию, убил несколько тысяч повстанцев, а 200 тысяч венгров бежали за границу. После подавления восстания десятки тысяч венгерских патриотов были арестованы, а более 200, в том числе премьер-министр Имре Нодь, были расстреляны.

"Сегодня Орбан изменил тем ценностям, за которые тогда боролись венгерские повстанцы и с которыми борются сегодня украинцы. Он стал на стороне преступного режима, на стороне военного преступника. История ему не простит", - подчеркнул бывший мэр Варшавы.

Пикеты под посольствами Венгрии прошли в Польше и Британии: Будапеште, ты забыл 1956 год? 03

Похожие акции прошли, в частности, под консульством Венгрии в Гданьске и под посольством Венгрии в Лондоне.

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Напомним, Министерство иностранных дел Украины отвергло попытки главы МИД Венгрии Петера Сийярто втянуть Киев во внутриполитическую борьбу накануне парламентских выборов.

В МИДе также призвали руководство Венгрии оставить в прошлом стремительное сближение с Россией и осознать очевидный факт: без мира и безопасности в Украине не будет мира и безопасности в Венгрии.

"Отказ премьер-министра Орбана оказывать полную поддержку Украине сегодня – это не предотвращение втягивания Венгрии в войну, а наоборот – приглашение России к дальнейшей агрессии вглубь территории Европы", – отметил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Венгрия (1944) посольство (1081) Варшава (183) Виктор Орбан (461)


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Топ комментарии
+14
дякую, побільше б таких акцій у всьому світі, щоб угорець і гівно стало словами - синонімами
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31.03.2022 11:31
+11
У дружини родичі близьку в Будапешті, з наших, років 20 назад виїхали. Мають тут купу рідні. З початку війни жодного разу не подзвонили та не поцікавилися, що тут. А знаєте чому? А раптом хтось із рідні попросить чимось допомогти?! Оце все, що мають українці знати про мадярасів.
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31.03.2022 11:45
+6
Угорець в Європі повинен стати синонімом роZZіянин і писатися - угореZZ. Але ж спитайте себе - чому Британія вийшла зі складу ЄС?
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31.03.2022 11:36
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дякую, побільше б таких акцій у всьому світі, щоб угорець і гівно стало словами - синонімами
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31.03.2022 11:31 Ответить
будапешт згадав 1940-й
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31.03.2022 11:35 Ответить
Мадьяры это прокацапские агенты. Зато они в ЕС и НАТО, а Украине - нельзя. Рылом не вышли
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31.03.2022 11:36 Ответить
Угорець в Європі повинен стати синонімом роZZіянин і писатися - угореZZ. Але ж спитайте себе - чому Британія вийшла зі складу ЄС?
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31.03.2022 11:36 Ответить
Треба дочекатися результати найближчих виборів, можливо угорці щось зрозуміли
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31.03.2022 12:52 Ответить
Мадьярьі всегда бьіли лучшие друзья фашистов,так что ничего нового. Даже тактика таже,раздать венгерские паспорта по всему Закарпатью а потом кудахтать из каждого европейского утюга про ущемление венгров в Украине,какой там флаг над мерией Берегово висит?
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31.03.2022 11:36 Ответить
Ну, и какой там висит? Выше всех - украинский. Ниже - европейский, венгерский и флаг города Берегово.
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31.03.2022 11:44 Ответить
У дружини родичі близьку в Будапешті, з наших, років 20 назад виїхали. Мають тут купу рідні. З початку війни жодного разу не подзвонили та не поцікавилися, що тут. А знаєте чому? А раптом хтось із рідні попросить чимось допомогти?! Оце все, що мають українці знати про мадярасів.
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31.03.2022 11:45 Ответить
******** орбан уже двенадцать лет рулит Венгрией. Судя по всему "лавры" шмуркель, или ху*ла покоя не дают, хочет их по длительности срока у руля перегнать, а ведь скоро выборы. И "генеральная линия партии" почти всегда отвечает чаяниям нарида.
В общем ничего нового. Мадьяры за 12-ть лет так "обимперились", что у них сейчас тоже "вяличие" из жопы прёт.
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31.03.2022 12:01 Ответить
Шлюхи мадьярские
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31.03.2022 12:02 Ответить
Звісно забув як давно це було, от як би повторить тоді мозги б згадали!
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31.03.2022 12:10 Ответить
Так мАдяри завжди були профашистські (то гітлером, тепер з ******), західним країнам варто б давно вже звернути на уГорщину увагу, ці потвори явно деструктивно себе поводять.
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31.03.2022 12:17 Ответить
продажні тварюки- гнати їх з нато та єс- не хай валять в тайожний союз-
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31.03.2022 12:22 Ответить
мадьяры всё забыли.но кацапы им очень быстро напомнят придя к ним домой!
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31.03.2022 17:27 Ответить
 
 