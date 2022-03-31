В боях с российскими оккупантами под Киевом погиб украинский десантник, "киборг" Тарас Коваль (Вальтер). ФОТО

В боях с российскими оккупантами под Киевом погиб украинский десантник, "киборг" Тарас Коваль (позывной Вальтер).

Об этом сообщил учредитель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега, передает Цензор.НЕТ.

Несколько моих хороших знакомых уже погибло на этой войне. Но Тарас Коваль был особенным.

Он был одним из героев легендарного календаря с Киборгами, снятого для нас Романом Николаевым.

Вальтер был смелым и огромным ботаном в орудии. Всегда готов был дать лекцию, даже если о ней не просили.

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Честный, чистый, порядочный, простой и хороший парень. Десантник. В 2014 году прошел почти все, включая ДАП. Остался таким же спокойным флегматом. Любил и был благодарен "Вернись живым". Не умел врать, потому что все было написано на его честном немного детском лице.

Вчера он погиб под Киевом, защищая нас с вами.

Я не хочу, чтобы вы чувствовали к нему жалость или скорбь. Он бы не лайкнул. Чувствуйте ярость. Пусть она проникнет в каждую клеточку. И что бы вы сейчас ни делали – делайте это лучше и больше. Даже если вы просто ходите на работу. Делайте ее лучше всего. Платите налоги. Помогайте армии. Готовьтесь защищать свой город или село. Пусть ярость выжжет в вас страх, слабость, нерешительность, уныние. Чтобы ваша рука не знала колебания, когда придет ее время", – рассказал он.