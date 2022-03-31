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Оккупанты обстреляли два села на Житомирщине: повреждены жилые дома и хозяйственные помещения. ФОТО

В минувшие сутки российские войска обстреляли села в Гладковицкой и Малинской территориальных громадах Житомирщины.

Об этом в Facebook сообщает полиция Житомирской области, передает Цензор.НЕТ.

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"Утром 30 марта удар вражеской авиации пришелся по окраине села в Гладковицкой громаде. В результате были повреждены жилые дома. Днем в Малинской территориальной громаде враг совершил артиллерийский обстрел одного из сел, в результате чего повреждения получили человеческие усадьбы и хозяйственные помещения" .

Оккупанты обстреляли два села на Житомирщине: повреждены жилые дома и хозяйственные помещения 01

Кроме того, правоохранители работали на месте обнаружения обломков ракеты в поле вблизи одного из сел Старосилецкой громады.

Оккупанты обстреляли два села на Житомирщине: повреждены жилые дома и хозяйственные помещения 02
Оккупанты обстреляли два села на Житомирщине: повреждены жилые дома и хозяйственные помещения 03
Оккупанты обстреляли два села на Житомирщине: повреждены жилые дома и хозяйственные помещения 04

обстрел (27114) Житомирская область (1390)


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На першій фото залишки ввд ракети рсзо Ураган, у якої далність максимальна щось 35км,це ж де орки стоять щоб по Гладковичам з Урагана стріляти? 🙄 Ніби ж навколо Овруча чисто...
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31.03.2022 12:45 Ответить
По Гладковичам був авіаудар.
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31.03.2022 17:24 Ответить
І стріляють ашвабадітєлі по городах і хлівах бабусь, які пережили голодомори і Другу світову війну, органзованими їхніми(моцкальськими) дідами. Невже в хлібі, по якій влучила ракети, стоїть військова частина чи блокпост?
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31.03.2022 14:56 Ответить
 
 