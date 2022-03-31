Оккупанты обстреляли два села на Житомирщине: повреждены жилые дома и хозяйственные помещения. ФОТО
В минувшие сутки российские войска обстреляли села в Гладковицкой и Малинской территориальных громадах Житомирщины.
Об этом в Facebook сообщает полиция Житомирской области, передает Цензор.НЕТ.
"Утром 30 марта удар вражеской авиации пришелся по окраине села в Гладковицкой громаде. В результате были повреждены жилые дома. Днем в Малинской территориальной громаде враг совершил артиллерийский обстрел одного из сел, в результате чего повреждения получили человеческие усадьбы и хозяйственные помещения" .
Кроме того, правоохранители работали на месте обнаружения обломков ракеты в поле вблизи одного из сел Старосилецкой громады.
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Павло Мокрицький #462688
показать весь комментарий31.03.2022 12:45 Ответить Мне нравится 0
Fish Man
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Анатолий К #427424
показать весь комментарий31.03.2022 14:56 Ответить Мне нравится 2
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