Оккупанты обстреляли два села на Житомирщине: повреждены жилые дома и хозяйственные помещения. ФОТО

В минувшие сутки российские войска обстреляли села в Гладковицкой и Малинской территориальных громадах Житомирщины.

Об этом в Facebook сообщает полиция Житомирской области, передает Цензор.НЕТ.

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"Утром 30 марта удар вражеской авиации пришелся по окраине села в Гладковицкой громаде. В результате были повреждены жилые дома. Днем в Малинской территориальной громаде враг совершил артиллерийский обстрел одного из сел, в результате чего повреждения получили человеческие усадьбы и хозяйственные помещения" .

Кроме того, правоохранители работали на месте обнаружения обломков ракеты в поле вблизи одного из сел Старосилецкой громады.





