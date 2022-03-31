Патрульные полицейские задержали группу диверсантов в Киеве и двух военных РФ. ФОТОрепортаж
Патрульные полицейские в Киеве задержали предателей, которые фотографировали украинские блокпосты и передавали врагу информацию. Среди злоумышленников обнаружили двух военных РФ, предположительно "заблудившихся на учениях".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Киева.
В Голосеевском районе патрульные задержали подозрительного мужчину. При проверке телефона которого выяснилось, что он поддерживает пророссийские движения, угрожает и запугивает украинских патриотов и сдает их врагу.
В Днепровском и Подольском районах города обнаружены, вероятно, потерянные на учениях рашисты. У этих лиц находились паспорта и военные билеты РФ. У одного из них патрульные обнаружили сверток с марихуаной. Документы, подтверждающие законность пребывания в Украине, эти персонажи не имели.
Еще одного злоумышленника инспекторы задержали в Дарницком районе. Этот оборотень фотографировал размещение блокпостов, жилых домов на территории города и передавал такую информацию врагу. Коллаборационист находился в пророссийских группах и совершал звонки на номера с кодом московских операторов.
Всех задержанных патрульные передали работникам СБУ.
Работа по выявлению подозрительных лиц, которые могут осуществлять диверсионно-разведывательную деятельность, продолжается. Ситуация в городе стабильная и контролируемая.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Путин не будет эту шваль менять.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/643_083
Персоналії не,є громадянами України.
Це до того, зщо будь який кацап та підкацапник НЕ ПІДПАДАЄ під цю конвенцію. Можна так трактувати, що "худоба не має відношення до Женевської конвенції". Радьте їм за це цілувати сраку пцтіна.