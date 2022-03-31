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Патрульные полицейские задержали группу диверсантов в Киеве и двух военных РФ. ФОТОрепортаж

Патрульные полицейские в Киеве задержали предателей, которые фотографировали украинские блокпосты и передавали врагу информацию. Среди злоумышленников обнаружили двух военных РФ, предположительно "заблудившихся на учениях".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Киева.

В Голосеевском районе патрульные задержали подозрительного мужчину. При проверке телефона которого выяснилось, что он поддерживает пророссийские движения, угрожает и запугивает украинских патриотов и сдает их врагу.

В Днепровском и Подольском районах города обнаружены, вероятно, потерянные на учениях рашисты. У этих лиц находились паспорта и военные билеты РФ. У одного из них патрульные обнаружили сверток с марихуаной. Документы, подтверждающие законность пребывания в Украине, эти персонажи не имели.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Двое пособников российских оккупантов задержаны в Киеве, - МВД. ВИДЕО

Еще одного злоумышленника инспекторы задержали в Дарницком районе. Этот оборотень фотографировал размещение блокпостов, жилых домов на территории города и передавал такую информацию врагу. Коллаборационист находился в пророссийских группах и совершал звонки на номера с кодом московских операторов.

Всех задержанных патрульные передали работникам СБУ.

Работа по выявлению подозрительных лиц, которые могут осуществлять диверсионно-разведывательную деятельность, продолжается. Ситуация в городе стабильная и контролируемая.

Также смотрите: В Одессе задержаны двое предателей: пытались передать российским оккупантам данные о позициях ВСУ, - Нацгвардия. ФОТОрепортаж

Патрульные полицейские задержали группу диверсантов в Киеве и двух военных РФ 01
Патрульные полицейские задержали группу диверсантов в Киеве и двух военных РФ 02
Патрульные полицейские задержали группу диверсантов в Киеве и двух военных РФ 03
Патрульные полицейские задержали группу диверсантов в Киеве и двух военных РФ 04
Патрульные полицейские задержали группу диверсантов в Киеве и двух военных РФ 05
Патрульные полицейские задержали группу диверсантов в Киеве и двух военных РФ 06
Патрульные полицейские задержали группу диверсантов в Киеве и двух военных РФ 07
Патрульные полицейские задержали группу диверсантов в Киеве и двух военных РФ 08
Патрульные полицейские задержали группу диверсантов в Киеве и двух военных РФ 09
Патрульные полицейские задержали группу диверсантов в Киеве и двух военных РФ 10
Патрульные полицейские задержали группу диверсантов в Киеве и двух военных РФ 11
Патрульные полицейские задержали группу диверсантов в Киеве и двух военных РФ 12

задержание (6675) Киев (25516) Нацполиция (16458) патрульная полиция (1813) диверсия (297)


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Топ комментарии
+69
В расход.
Путин не будет эту шваль менять.
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31.03.2022 12:51
+52
Для чого ви їм сраки позамазували,можливо хтось впізнає,та розповість з ким ця наволоч спілкувалась...
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31.03.2022 12:54
+41
вони вже вчинили самогубство???
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31.03.2022 12:53
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В расход.
Путин не будет эту шваль менять.
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31.03.2022 12:51 Ответить
Поздирать шкуры и на кол тварей !
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31.03.2022 12:52 Ответить
вони вже вчинили самогубство???
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31.03.2022 12:53 Ответить
Для чого ви їм сраки позамазували,можливо хтось впізнає,та розповість з ким ця наволоч спілкувалась...
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31.03.2022 12:54 Ответить
сподіваюсь вони пропадуть безвісти.
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31.03.2022 12:58 Ответить
Може, щоб не було кого шукати?
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31.03.2022 13:03 Ответить
… ніхто й не взнає, де могилка моя
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31.03.2022 13:04 Ответить
СТО ПРОЦЕНТВІ ВИ ПРАВІ !!!!!!
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31.03.2022 13:16 Ответить
Я теж про це подумав.
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31.03.2022 14:39 Ответить
Есть телефоны. Так что "друзей" найти не проблема.
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31.03.2022 17:44 Ответить
фсбешні підараси не такі дурні,щоб з виконавцями спілкуватись по телефону
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31.03.2022 17:50 Ответить
Да ладно! Бросьте вы. Они информацию о передвижении техники даже на ютуб собирают. Сейчас из телефона можно узнать больше, чем из допроса.
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31.03.2022 19:48 Ответить
надо пожеще с ****** такими, слишком уверенно они чувствуют себя , расстреливать таких надо
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31.03.2022 12:55 Ответить
Розстріляти цю паскуду ,за ті жахіття що чинить дика орда ,ніякоі пощади не має бути.
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31.03.2022 12:56 Ответить
лапоть з ноги спав.... це явний признак кандидата на концерт до кобздона....
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31.03.2022 13:54 Ответить
смердючі кацапські бомжари
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31.03.2022 12:57 Ответить
Приперлися на заробітки
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31.03.2022 13:16 Ответить
Ушлепки. Сколько этих русофашистов по земле лазят. Удивило, что в переписке тимурчик свое имя на японском подписал...
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31.03.2022 12:57 Ответить
Відмазка "блукання на навчаннях" для кацапів вже повинно стати моветоном...)))
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31.03.2022 12:57 Ответить
Військові рефе у нас в імміграції вже, що їх затримують в Києві вже?
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31.03.2022 12:59 Ответить
Безвізовий режим жеж.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/643_083
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31.03.2022 13:10 Ответить
Пока не будем сдирать жкуру живьем с етих тварей то так и будем продолжать терять своих людей из-за етих мразей.
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31.03.2022 13:01 Ответить
А потом наши "перегаворники" будут извиняться за зверское отношение к пленным. Хотя, какие это пленные... Просто СМЕРШ нужен. И расстрел на месте.
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31.03.2022 13:08 Ответить
Террористов в плен не берут. К тому же РФ вышла из женевской конвенции. Никто из адекватных стран не сможет предьявить Украине что мы плохо обращаемся с террористами и наемниками убивающими и насилующими мирных жителей. А если предьявит то пускай кацапская консерва поцелует нас в жопу. Рашку много наказали за зверства которые она по всему миру творила?
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31.03.2022 13:21 Ответить
Переліку тих телеграм-каналів, на які вони підписані, вже достатньо для вироку....
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31.03.2022 13:02 Ответить
Не знаю почему так у нас дрочат на этот телеграм. группы там создают, а создатель телеги, на минуточку, паша дуров. Так что фсб там и так все видет...
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31.03.2022 13:07 Ответить
зараз війна,ставте до стіни і розстрілюйте цей шлак.
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31.03.2022 13:05 Ответить
Мне одному думается что наша вот такая толерантность к таким ублюдками в в военное время боком выйдет?? Почему не показать - во смотрите, набор диверсантов , вот они все лежать ровненько в линию, с простреленными башками, полюбуйтесь!!! Никогда не был такой *****, но надеюсь этим *****..м в СИЗО объяснят "мудрые люди" что так поступать не следует!!!
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31.03.2022 13:31 Ответить
народная прімєта - когда туфєлька слєтєла то уже нє жилєц
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31.03.2022 13:13 Ответить
А,чом 'затримали зрадників',а не шпигунів?
Персоналії не,є громадянами України.
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31.03.2022 13:14 Ответить
Під Женевську Конвенцію вони не підпадають
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31.03.2022 13:14 Ответить
Вже втомився повторювати... Кацапія денонсувала у себе підписану раніше СєРєСєРом Женевську конвенцію у листопаді 2019 року. Гугєл усім у поміч.
Це до того, зщо будь який кацап та підкацапник НЕ ПІДПАДАЄ під цю конвенцію. Можна так трактувати, що "худоба не має відношення до Женевської конвенції". Радьте їм за це цілувати сраку пцтіна.
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31.03.2022 13:49 Ответить
Так а я что то не понял, помочь то ему, в чем русня должна была(исходя из скринов мессенджера)?
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31.03.2022 13:18 Ответить
ну мы же не убийцы, еще пули на них тратить...их можно запускать первыми в освобожденные города/села/поля/обочины, т.е. использовать в процедуре разминирования
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31.03.2022 13:27 Ответить
Документів, що підтверджують законність перебування в Україні, ці персонажі не мали, це яких, довідки про смерть?
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31.03.2022 13:38 Ответить
Господи ну сколько можна уже быть такими идиотами .Стреляйте их время то военное ,а то сбушники их ,как шуфрича выпустят и будете по новой ловить
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31.03.2022 13:47 Ответить
Знищувати на місці. Яке СБУ?
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31.03.2022 13:51 Ответить
мусор, который никому не нужен
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31.03.2022 13:52 Ответить
Писець утирки.... Майже не паляться...
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31.03.2022 14:08 Ответить
Одеть жопой танку на дуло и стрельнуть...
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31.03.2022 14:46 Ответить
вы точно их чаем напоили с булочками? точно в отдельную камеру с телевизором и интернетом определили и билет на поезд до дома купили? проверьте, чтобы психика у них не пострадала, правильно, нельзя их лица раскрывать. Вон смотрите у одного в телефоне написано: День добрый, может, дальше - ми з Украины?
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31.03.2022 14:49 Ответить
надеюсь, что после фотосессии эти шлёцы выпили по кружечке пива (удар по почке заменяет кружку пива)... может добавку попросили... а еще после этого было бы хорошо дать им послушать "Лунную сонату" (ладошками-лодочками по ушам)...
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01.04.2022 06:52 Ответить
 
 