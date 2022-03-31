Патрульные полицейские задержали группу диверсантов в Киеве и двух военных РФ. ФОТОрепортаж

Патрульные полицейские в Киеве задержали предателей, которые фотографировали украинские блокпосты и передавали врагу информацию. Среди злоумышленников обнаружили двух военных РФ, предположительно "заблудившихся на учениях".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Киева.

В Голосеевском районе патрульные задержали подозрительного мужчину. При проверке телефона которого выяснилось, что он поддерживает пророссийские движения, угрожает и запугивает украинских патриотов и сдает их врагу.

В Днепровском и Подольском районах города обнаружены, вероятно, потерянные на учениях рашисты. У этих лиц находились паспорта и военные билеты РФ. У одного из них патрульные обнаружили сверток с марихуаной. Документы, подтверждающие законность пребывания в Украине, эти персонажи не имели.

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Еще одного злоумышленника инспекторы задержали в Дарницком районе. Этот оборотень фотографировал размещение блокпостов, жилых домов на территории города и передавал такую информацию врагу. Коллаборационист находился в пророссийских группах и совершал звонки на номера с кодом московских операторов.

Всех задержанных патрульные передали работникам СБУ.

Работа по выявлению подозрительных лиц, которые могут осуществлять диверсионно-разведывательную деятельность, продолжается. Ситуация в городе стабильная и контролируемая.

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