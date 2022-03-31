Число жертв в результате ракетного удара оккупантов по Николаевской ОВА возросло до 20 человек, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В результате ракетной атаки врага на Николаевскую ОГА, произошедшую 29 марта, погибли 20 человек. Разбор завалов продолжается.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, по состоянию на 13:00 31 марта после попадания вражеской ракеты в здание облгосадминистрации в Николаеве погибли 20 человек. Спасателями из-под завалов изъято 19 тел и 1 человек скончался в реанимации.

Кроме того, сообщается, что работы продолжаются.

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