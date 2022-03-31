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Число жертв в результате ракетного удара оккупантов по Николаевской ОВА возросло до 20 человек, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В результате ракетной атаки врага на Николаевскую ОГА, произошедшую 29 марта, погибли 20 человек. Разбор завалов продолжается.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, по состоянию на 13:00 31 марта после попадания вражеской ракеты в здание облгосадминистрации в Николаеве погибли 20 человек. Спасателями из-под завалов изъято 19 тел и 1 человек скончался в реанимации.

Кроме того, сообщается, что работы продолжаются.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Количество жертв вследствие удара оккупантов по Николаевской ОВА возросло до 15 человек, - ГСЧС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Число жертв в результате ракетного удара оккупантов по Николаевской ОВА возросло до 20 человек, - ГСЧС 01
Число жертв в результате ракетного удара оккупантов по Николаевской ОВА возросло до 20 человек, - ГСЧС 02
Число жертв в результате ракетного удара оккупантов по Николаевской ОВА возросло до 20 человек, - ГСЧС 03
Число жертв в результате ракетного удара оккупантов по Николаевской ОВА возросло до 20 человек, - ГСЧС 04
Число жертв в результате ракетного удара оккупантов по Николаевской ОВА возросло до 20 человек, - ГСЧС 05
Число жертв в результате ракетного удара оккупантов по Николаевской ОВА возросло до 20 человек, - ГСЧС 06
Число жертв в результате ракетного удара оккупантов по Николаевской ОВА возросло до 20 человек, - ГСЧС 07
Число жертв в результате ракетного удара оккупантов по Николаевской ОВА возросло до 20 человек, - ГСЧС 08
Число жертв в результате ракетного удара оккупантов по Николаевской ОВА возросло до 20 человек, - ГСЧС 09
Число жертв в результате ракетного удара оккупантов по Николаевской ОВА возросло до 20 человек, - ГСЧС 10
Число жертв в результате ракетного удара оккупантов по Николаевской ОВА возросло до 20 человек, - ГСЧС 11

Николаев (2149) обстрел (27114) ГСЧС (4966)


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а шо, таки пердизент хотел бы шото прогнусавить и подсмотреть в глазенки военного преступника и убийцы украинцев мокшанца кабая? вова... не бзди... подсмотришь... но не...
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31.03.2022 15:32 Ответить
Цікаво, а завтра всім вцілілим колективом знову на роботу в улюблене приміщення? Це питання стосується і вцілілих нафтобаза, в/ч, особливо казарм з особовим складом, урядових і адмінбудівель в інших містах і селищах.
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31.03.2022 16:14 Ответить
 
 