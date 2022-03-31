В Киевской области бойцы теробороны уничтожили 5 единиц техники оккупантов, - Минобороны. ФОТО

В Киевской области бойцы теробороны ВСУ уничтожили группу российских оккупантов вместе с их техникой.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Подразделения Теробороны в Киевской области устроили любезную встречу российским оккупантам. Наши защитники уничтожили 5 единиц вражеской техники, а их личный состав от полученного загара больше не захотел возвращаться домой", – говорится в сообщении.





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