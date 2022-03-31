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Новости Фото Война
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В Киевской области бойцы теробороны уничтожили 5 единиц техники оккупантов, - Минобороны. ФОТО

В Киевской области бойцы теробороны ВСУ уничтожили группу российских оккупантов вместе с их техникой.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

В Киевской области бойцы теробороны уничтожили 5 единиц техники оккупантов, - Минобороны 01

"Подразделения Теробороны в Киевской области устроили любезную встречу российским оккупантам. Наши защитники уничтожили 5 единиц вражеской техники, а их личный состав от полученного загара больше не захотел возвращаться домой", – говорится в сообщении.

В Киевской области бойцы теробороны уничтожили 5 единиц техники оккупантов, - Минобороны 02
В Киевской области бойцы теробороны уничтожили 5 единиц техники оккупантов, - Минобороны 03

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В Киевской области бойцы теробороны уничтожили 5 единиц техники оккупантов, - Минобороны 04
В Киевской области бойцы теробороны уничтожили 5 единиц техники оккупантов, - Минобороны 05

Киевская область (4129) Минобороны (9322) тероборона (340)


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Топ комментарии
+44
Испания направила уже десять самолетов с наступательным вооружением в Украину. Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес.
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31.03.2022 15:50
+8
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31.03.2022 16:11
+7
Сгоревшая техника русни и очередные непотери!
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31.03.2022 15:53
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Испания направила уже десять самолетов с наступательным вооружением в Украину. Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес.
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31.03.2022 15:50 Ответить
Хто ще про це пише, крім Вас? Аж не віриться в таке щастя.
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31.03.2022 15:55 Ответить
Була інформація і в нашій, і в іспанській пресі.
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31.03.2022 18:10 Ответить
ЧУДОВА НОВИНА!!!
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31.03.2022 15:59 Ответить
Скинь ссылку пожалуйста.
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31.03.2022 16:01 Ответить
ты для этого 5 дней назад зарегился, чтоб ссылки получать?
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31.03.2022 16:05 Ответить
+
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31.03.2022 16:25 Ответить
Я не нашел ссылку на эту новость, только на кацапских СМИ она была. Просто интересно.
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31.03.2022 17:28 Ответить
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31.03.2022 15:51 Ответить
вывсьоврёте!!! а хто це там роззувся? дивись, щоб не застудився. не май месяц.
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31.03.2022 15:51 Ответить
єта фейк!
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31.03.2022 15:59 Ответить
укропи це хто?
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31.03.2022 16:09 Ответить
Точно не такі як ти, бо ти гумору не розумієш.
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31.03.2022 17:30 Ответить
всім дохлим кацапам - доброго здоров"я!)))
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31.03.2022 16:03 Ответить
Слава ТрО!
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31.03.2022 15:52 Ответить
Сгоревшая техника русни и очередные непотери!
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31.03.2022 15:53 Ответить
Хлопці,ну хоч трохи запчастин залишайте,крім лаптів
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31.03.2022 15:54 Ответить
Так там збирати довго. Там лапті в одну сторону, копита в другу, а яйця в третю. Голови не рахуют в них їх нема
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31.03.2022 15:55 Ответить
Красота...
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31.03.2022 15:54 Ответить
Дякуэмо,хлопцi!!!
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31.03.2022 15:58 Ответить
награбленное везли. Небось, женам и матерям успели похвастаться
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31.03.2022 16:00 Ответить
трупіки хай там і лежать, буде гарний хвойний ліс
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31.03.2022 16:01 Ответить
І яка армія може з нашою зрівнятися? Навряд чи би ізраїльська краще воювала,тому що в них ворог не той і ніколи такого не було.За швейцарську і казати нічого,як деякі її хвалять,тому що вони ніколи справжніх обстрілів і не бачили.А прилетіло би декілька ракет по банках і по підприємства з годинниками,то пішли би одразу на поступки.
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31.03.2022 16:03 Ответить
у нас тут дехто теж не те що готовий йти на поступки, а й сам пропонує ці поступки
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31.03.2022 16:06 Ответить
Поки ще не прийняли ніяких поступок,але можуть.
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31.03.2022 16:12 Ответить
Ізраїльська нормально воювала і воює. Високий відсоток смертності молодших командирів, бо йдуть попереду підрозділу.
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31.03.2022 16:59 Ответить
Усілякі Арахамії маячню казали,за мільйон мобілізації.А зараз скільки мобілізували? Он навіть ні в тероборону не беруть і так в зсу,кажуть ми передзвонимо.Бо ж техніки стільки немає,щоб забезпечити 400-500 тисяч сухопутніх військ,потрібно з 3000 танків мати і з 10 тисяч броньовиків.А для інших 400-500 тисяч,потрібно і кораблі мати і бойових літаків сотні.Тому це все не здійснено впринципі.Насправді,нам потрібно ппо і ракетні війська.
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31.03.2022 16:10 Ответить
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31.03.2022 16:11 Ответить
Як природно виглядає череп кацапа в українському лісі!
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31.03.2022 16:12 Ответить
Мертвий кацап є складовою частиною екологічної системи України.
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31.03.2022 17:00 Ответить
Пришкварили москаля край дороги,видно руки,видно ноги,видно роги...Слава нашим Воїнам!
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31.03.2022 16:18 Ответить
Підрозділи ДШВ ЗС України разом з іншими підрозділами Сил оборони Запорізького краю звільнили від російської окупації на Запоріжжі населені пункти Затишшя, Малинівку, Веселе, Зелений Гай та Червоне.

https://liveuamap.com/uk/2022/31-march-assault-units-of-the-armed-forces-of-ukraine-together

на первом фото танк подбитый на выезде с села Егоровка в сторону Новоселовки (траса Орехов-Гуляйполе)

второе фото перед селом Гуляйпольское (бывшее Комсомольское) которое видно на заднем плане

третье фото перед самим с.Гуляйпольским, в кувете возле разбитой рашиской бронемашины что на 2 фото

четвертое фото сразу за с.Новоселовка в сторону с.Гуляйпольское

так что к новости про освобождение тех сел скоро будет новости и про освобождениесел Егоровка,Новоселовка,Гуляйпольское, Мирное и Чаривного
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31.03.2022 16:43 Ответить
котики вы наши, лютая тероборона, какой и положено быть
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31.03.2022 16:53 Ответить
 
 