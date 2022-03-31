В Киевской области бойцы теробороны уничтожили 5 единиц техники оккупантов, - Минобороны. ФОТО
В Киевской области бойцы теробороны ВСУ уничтожили группу российских оккупантов вместе с их техникой.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Подразделения Теробороны в Киевской области устроили любезную встречу российским оккупантам. Наши защитники уничтожили 5 единиц вражеской техники, а их личный состав от полученного загара больше не захотел возвращаться домой", – говорится в сообщении.
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https://liveuamap.com/uk/2022/31-march-assault-units-of-the-armed-forces-of-ukraine-together
на первом фото танк подбитый на выезде с села Егоровка в сторону Новоселовки (траса Орехов-Гуляйполе)
второе фото перед селом Гуляйпольское (бывшее Комсомольское) которое видно на заднем плане
третье фото перед самим с.Гуляйпольским, в кувете возле разбитой рашиской бронемашины что на 2 фото
четвертое фото сразу за с.Новоселовка в сторону с.Гуляйпольское
так что к новости про освобождение тех сел скоро будет новости и про освобождениесел Егоровка,Новоселовка,Гуляйпольское, Мирное и Чаривного