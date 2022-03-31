В Ивано-Франковской области национализируют и передадут на нужды ВСУ 176 железнодорожных вагонов из РФ и Беларуси. ФОТО
В Ивано-Франковской области при проведении оперативных мероприятий сотрудники ГБР обнаружили более 170 железнодорожных вагонов на 264 млн грн. Их владельцы - бизнесмены из России и Беларуси.
Как передает Цензор.НЕТ, сообщили в Государственном бюро расследований.
"Сотрудники ГБР в ходе оперативных мероприятий обнаружили в Ивано-Франковской области 176 железнодорожных вагонов и цистерн, владельцами которых являются бизнесмены из Беларуси и России. Стоимость имущества составляет около 264 млн грн", - говорится в сообщении.
В связи с этим территориальное управление ГБР Львова обратилось к главе военно-гражданской администрации Львовской области с инициативой принудительно изъять и передать имущество на нужды Вооруженных сил Украины.
Фото: ГБР
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