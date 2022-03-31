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В Ивано-Франковской области национализируют и передадут на нужды ВСУ 176 железнодорожных вагонов из РФ и Беларуси. ФОТО

вагон

В Ивано-Франковской области при проведении оперативных мероприятий сотрудники ГБР обнаружили более 170 железнодорожных вагонов на 264 млн грн. Их владельцы - бизнесмены из России и Беларуси.

Как передает Цензор.НЕТ, сообщили в Государственном бюро расследований.

"Сотрудники ГБР в ходе оперативных мероприятий обнаружили в Ивано-Франковской области 176 железнодорожных вагонов и цистерн, владельцами которых являются бизнесмены из Беларуси и России. Стоимость имущества составляет около 264 млн грн", - говорится в сообщении.



В Ивано-Франковской области национализируют и передадут на нужды ВСУ 176 железнодорожных вагонов из РФ и Беларуси 01В Ивано-Франковской области национализируют и передадут на нужды ВСУ 176 железнодорожных вагонов из РФ и Беларуси 02

В связи с этим территориальное управление ГБР Львова обратилось к главе военно-гражданской администрации Львовской области с инициативой принудительно изъять и передать имущество на нужды Вооруженных сил Украины.

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В Ивано-Франковской области национализируют и передадут на нужды ВСУ 176 железнодорожных вагонов из РФ и Беларуси 03


В Ивано-Франковской области национализируют и передадут на нужды ВСУ 176 железнодорожных вагонов из РФ и Беларуси 04

Фото: ГБР

Автор: 

национализация (238) вагоны (179) Ивано-Франковская область (920) ГБР (2985)


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как работают украинские пилоты (аудио, 35 минут, но оно того стоит)
https://youtu.be/I-bQNa_A6Dc
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31.03.2022 16:24 Ответить
Вроде ж писали, что 15 тыщ вагонов их тут
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31.03.2022 16:28 Ответить
Справедливо! 😁 Кацапам нужно стричь бороды и орезать рога при первой возможности. А в этом случае....💥👍😁
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31.03.2022 16:30 Ответить
необхідно також знищити залізничні та автомобільні шляхи до Білорусі та Росії. Війна переміститься на схід і південь. Це зашкодить обороні, якщо українським збройним силам доведеться поспішати назад, щоб захистити північ.
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31.03.2022 16:30 Ответить
 
 