Населённые пункты Слобода и Лукашевка на Черниговщине освобождены от оккупантов, - ОК "Північ". ФОТО
На Черниговщине подразделениями ОК "Північ" освобождены два населенных пункта.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Північ".
Как отмечается, два населенных пункта Черниговской области - Слобода и Лукашевка - освобождены подразделениями оперативного командования "Північ".
В настоящее время продолжаются мероприятия по очистке местности от минно-взрывных "подарков", оставленных россиянами и помощи местным жителям, которые были в оккупации.
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Эти свинособаки всплывут через неделю на Донбассе.
Нужно очень современное крутое оружие.