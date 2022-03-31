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Рашисты разрушили агропредприятие в Харьковской области. "Денацифицированы" сотни коров. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Харьковской области враг разрушил ферму ООО "Харьковский молочный комбинат", ведущего производителя молочной продукции в Харьковской области.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Харьков LIVE.

Издание "Вгороде" отмечает: "Видео разрушенной фермы и фото погибших коров опубликовали в соцсетях, предварительно речь идет о ферме в Великобурлукском районе".

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Рашисты разрушили агропредприятие в Харьковской области. Денацифицированы сотни коров 01

Рашисты разрушили агропредприятие в Харьковской области. Денацифицированы сотни коров 02

Автор: 

коровы (12) Харьковщина (5577) агрохолдинг (16)


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Топ комментарии
+65
Я уже давно перестал искать человечность в кацапах. Но какой практический смысл в убийстве коров? Зачем тратить силы, боеприпасы? Просто, чтобы сделать подлянку? Воистину, кацап это рак планеты. А рак надо вырезать.
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31.03.2022 19:21
+53
Які гарні коровки.. вгодовані, одразу видно, що хазяйнували українці.
Шкода їх.
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31.03.2022 19:18
+47
Орки... Справжні орки.
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31.03.2022 19:18
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Орки... Справжні орки.
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31.03.2022 19:18 Ответить
е... твою мать...Просто слов нет.
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31.03.2022 19:18 Ответить
Які гарні коровки.. вгодовані, одразу видно, що хазяйнували українці.
Шкода їх.
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31.03.2022 19:18 Ответить














Дурдом


@durdominua

·
https://twitter.com/durdominua/status/1509384506964209668 12 ч



іноземний колаж
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31.03.2022 19:19 Ответить
Кацапські скоти...
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31.03.2022 19:19 Ответить
Я уже давно перестал искать человечность в кацапах. Но какой практический смысл в убийстве коров? Зачем тратить силы, боеприпасы? Просто, чтобы сделать подлянку? Воистину, кацап это рак планеты. А рак надо вырезать.
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31.03.2022 19:21 Ответить
руские ******** хуже фашистов.
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31.03.2022 19:21 Ответить
это вообще не люди и не животные и не насекомые даже! это вообще не из мира живых существ, это элементы таблицы менделеева. отбросы.
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31.03.2022 20:19 Ответить
Я сегодня писал что людей со слабой психикой уже из-за войны нет, но я с трудом сдерживаюсь что бы не начать что-то крушить, после этих фото, КАЦАПЫ ВЫ РАК ПЛАНЕТЫ, ВЫ БУДЕТЕ ВЫ ВЫРЕЗАНЫ!
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31.03.2022 19:22 Ответить
Гм. Со слабой психикой. Прочитал.
"Сначала украинцам было страшно,а всем пофиг!
Сейчас всем страшно,а украинцам пофиг!"
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31.03.2022 20:06 Ответить
бідна Харківщина щодня бомбять і руйнують
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31.03.2022 19:22 Ответить
Выродки.... Сыр там хороший делали, великобурлуцкий. У кацапов вместо сыра говнецо пластиковое.
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31.03.2022 19:23 Ответить
зачем воевать с коровами ??? это тоже нацики ???
быдло быдлом...
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31.03.2022 19:23 Ответить
продовольственая блокада(
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31.03.2022 19:40 Ответить
Мрази! Нет слов!
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31.03.2022 19:23 Ответить
Напевно, корови теж були нацистками...

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31.03.2022 19:26 Ответить
арахамію, єрмака, чалого, зеленського, всіх терміново на цю ферму. Може, краще будуть "перемовлятися"?!
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31.03.2022 19:27 Ответить
їм пофіг корови, вони за майно в Криму печуться .
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31.03.2022 20:12 Ответить
Видать позавидовали, что у нас коровы живут лучше чем они...
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31.03.2022 19:28 Ответить
Індусам надіслати треба.
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31.03.2022 19:28 Ответить
Вже відправив на Твіт IndiaToday
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01.04.2022 00:04 Ответить
Підрив моста в оскольскому водосховищі.
https://t.me/truexanewsua/38055
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31.03.2022 19:30 Ответить
тварі!
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31.03.2022 19:31 Ответить
чума на всіх кацапів! Без винятків.
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31.03.2022 19:31 Ответить
********* гребанные!
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31.03.2022 19:32 Ответить
бедные животинки..
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31.03.2022 19:38 Ответить
"Освободітєлі" будуть доводити у соловьйова, що корови теж були нацистами і мілітаристами та збиралися вступати в НАТО! 👀😠
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31.03.2022 19:41 Ответить
Вместо коров там должны валяться русские орки.
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31.03.2022 19:44 Ответить
покажите эти фото в Индии (симпатизирующей рф). Говорят что там корова - священное животное...
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31.03.2022 19:45 Ответить
Не говорят, а так и есть.
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31.03.2022 20:02 Ответить
І корів спасли...
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31.03.2022 19:46 Ответить
"Асвабадили"...
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31.03.2022 20:03 Ответить
В Україні ще ***** путінососів і русофілів, котрі скажуть "ети карови давали малако нацистам, паетому их нада уничтожить". За русофільство і путіносоство треба карати каторжними роботами, за трудодень давати їм сталінські норми жрачки в ГУЛАГ : Выполнил заключенный 100% нормы - получает 800 граммов хлеба. Выполнил 80% - 600 граммов, от 60 до 80% - 500 граммов, а ниже 60% - 300 граммов. А хлеб был основным продуктом питания: приварок только что горячий, а жиров и белков в нем содержалось не на много больше, чем в кипятке, ...Силы со дня на день убывали. И я, и мои друзья никак не могли выполнить больше 60% нормы и, соответственно, получали уменьшенную пайку хлеба. (Абрамович И. Л. Воспоминания и взгляды : в 2 кн. / Абрамович И. Л. - М. : КРУК-Престиж, 2004. - Т. 1 : Воспоминания. - 287 с. : портр.)
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31.03.2022 19:46 Ответить
Не хочуть орки нас визволяти, не хочуть денацифікувати, а хочуть все зруйнувати вщент, а потім заселити "асвабаджённые земли" гопотою з якоїсь там Пензи, чи ще звідки.
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31.03.2022 19:47 Ответить
"Денацифікатори" хочуть влаштувати новий Голодомор.
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31.03.2022 19:48 Ответить
И это не Путин или Шойгу, а "обычные хорошие парни". Русские должны стать изгоями для всей планеты, причем все без исключения! "Хорошие русские - в хороших гробах, плохие - в плохих!
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31.03.2022 19:51 Ответить
Чекаємо фото від ЗСУ з сотнями убитих кацапів в якій-небуть канаві чи ямі!
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31.03.2022 19:55 Ответить
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31.03.2022 20:01 Ответить
Надо индусам это показать. Они оценят.
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31.03.2022 20:04 Ответить
кацапы, реально, орки. Бездушные твари, с залитыми, бухлом, глазами, без чести, правды, добра. А просто, зомбированные, на тотальное уничтожение, всего, что хоть немного лучше, того дерьма из которого вылезла эта орда. И с дикой завистью, через уничтожение, пытаются затащить с собой, в свое дерьмо, еще кого-то. А, то, ишь чего удумали, лучше и чище, нас, жить. Да еще и достоинство иметь.
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31.03.2022 20:05 Ответить
Кожна з цих корів варта більше ніж життя більшості кацапів разом. Вірю що Бог, руками ЗСУ покарає орків за всі їх гріхи.
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31.03.2022 20:05 Ответить
******** рашисткие,будьте вы все прокляты!!!🤬😡Чем вам ******,коровы не угодили...
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31.03.2022 20:07 Ответить
Росіяни не люди . Це ще мій дід говорив . Розумний був чоловік.
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31.03.2022 20:08 Ответить
То нехай в Індії подивляться на цю картину створену москалями. В індусів культ корови...
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31.03.2022 20:10 Ответить
За коров ещё ответите свиньи !!!
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31.03.2022 20:10 Ответить
****** кацапська орда. Навала нелюді.
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31.03.2022 20:41 Ответить
Чтоб вы горели в аду проклятые убийцы. Чтобы весь ваш под сдох. Что вам сделали животные? Будьте прокляты
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31.03.2022 20:46 Ответить
Чтоб весь ваш род сдох
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31.03.2022 20:48 Ответить
Вот же ******. У нас итак все молоко ненастоящее, и каждый год в селах коров все меньшеи меньше- их вырезают чтоб не сдавать по 10грн/литр барыгам на молокозаводы
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31.03.2022 20:48 Ответить
Их цель уничтожить страну, устроить голод, геноцид.
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31.03.2022 20:55 Ответить
У МЕНЯ ИДЕЯ !

ИМЕЕМ К СОЖАЛЕНИЮ СОСЕДА - СТРАНА МЕРЗАВЦЕВ И ТРУПОВ !

И до военных действий РоЗия была страной изгоем , а после Отечественной войны с Украиной станет страной- трупом …
К сожалению и это не маразматик Путин или алкаш Шойгу, а "обычные хорошие парни", которые бомбили наши города , убивали наших детей ..
Русские должны стать изгоями для всей планеты, причем все без исключения!
«Хорошие « русские - в хороших гробах, плохие - в плохих!

Но чтобы навсегда её похоронить у меня есть хорошая идея !
Вместе с похоронами РоZZiи мы должны обязательно совершить «погребение» строительного и массы отходов от разборки разрушенных домов и зданий, мостов и переходов .
Но к счастью эти отходы в отличии от РоZzii их ожидает «вторая жизнь».
Все эти отходы могут быть использованы для отсыпки границы между РоZZИей и Украиной !

А в дальнейшем используя современные технологии переработки материалов мы сможем из них сделать бетон для СТЕНЫ между варварской страной и Новой Украиной !!
Это будет вечный Памятник борьбы Добра и Зла русского мира !
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01.04.2022 04:55 Ответить
 
 