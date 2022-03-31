Рашисты разрушили агропредприятие в Харьковской области. "Денацифицированы" сотни коров. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Харьковской области враг разрушил ферму ООО "Харьковский молочный комбинат", ведущего производителя молочной продукции в Харьковской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Харьков LIVE.

Издание "Вгороде" отмечает: "Видео разрушенной фермы и фото погибших коров опубликовали в соцсетях, предварительно речь идет о ферме в Великобурлукском районе".

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