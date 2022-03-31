Так будет с каждой жестянкой, которая пересечет нашу границу, - ССО показали уничтоженную российскую бронетехнику. ФОТОрепортаж

Силы специальных операций ВСУ продемонстрировали уничтоженную 31 марта технику российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в фейсбуке ССО.

"Вечер должен проходить с хорошими эмоциями. А какие же эмоции во время войны могут быть лучше, чем удовольствие от фото уничтоженной техники оккупантов?"

На фото - лишь часть результатов работы наших воинов, "согревших" оккупантов своим гостеприимством на нашей земле. И так будет с каждой жестянкой, которая пересечет нашу границу и посягнет на нашу свободу!", - подчеркнули в ССО.

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