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Новости Фото Агрессия России против Украины Война
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Так будет с каждой жестянкой, которая пересечет нашу границу, - ССО показали уничтоженную российскую бронетехнику. ФОТОрепортаж

Силы специальных операций ВСУ продемонстрировали уничтоженную 31 марта технику российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в фейсбуке ССО.

"Вечер должен проходить с хорошими эмоциями. А какие же эмоции во время войны могут быть лучше, чем удовольствие от фото уничтоженной техники оккупантов?"

На фото - лишь часть результатов работы наших воинов, "согревших" оккупантов своим гостеприимством на нашей земле. И так будет с каждой жестянкой, которая пересечет нашу границу и посягнет на нашу свободу!", - подчеркнули в ССО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Замечательный пример засады, - Силы спецопераций опубликовали кадры успешного уничтожения оккупантов. ВИДЕО

Так будет с каждой жестянкой, которая пересечет нашу границу, - ССО показали уничтоженную российскую бронетехнику 01
Так будет с каждой жестянкой, которая пересечет нашу границу, - ССО показали уничтоженную российскую бронетехнику 02
Так будет с каждой жестянкой, которая пересечет нашу границу, - ССО показали уничтоженную российскую бронетехнику 03

техника (1736) ССО (526)


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Топ комментарии
+37
ССО України-респект.Не зупиняйтесь...
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31.03.2022 20:00
+29
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31.03.2022 20:04
+13
А какая для кацапа разница, подохнет в любом случае.
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31.03.2022 20:05
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ССО України-респект.Не зупиняйтесь...
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31.03.2022 20:00 Ответить
Перегній, перегній, нам завезли перегній...
https://youtu.be/7heTnJsdUG0
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31.03.2022 20:11 Ответить
І призивно заспівав хор Олександрова...

Бо на Сумщині кацапський танк пішов на дно разом з екіпажем. Виловлювали їх працівники ДСНС спільно з бійцями територіальної оборони, щоб зібрати тіла докупи.
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31.03.2022 20:17 Ответить
А что это за танк на последних фото? Какой-то совсем древний шлак приволокли?
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31.03.2022 20:01 Ответить
схожий на той, що у нас на постаменті як пам'ятник стоїть))
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31.03.2022 20:05 Ответить
схоже Т-72, просто ДЗ та інший обвіс з башти зірвало, а так всі башти у них литі
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31.03.2022 20:07 Ответить
Не могло зірвати увесь ДЗ. Фарба на місці.
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31.03.2022 20:30 Ответить
кронштейни є, тому може з конвервації зняли, і по документам у нього всьо є, і ДЗ, і додаткові екрани)
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31.03.2022 20:46 Ответить
Ну ладно, може то і вкрали... Але ж куди поділася кришка моторного відсіку???
Дуже дивні фото.
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31.03.2022 21:13 Ответить
да вибухом зірвало. в будь-якому випадку мені пох, техніку знищили, кацапов вбили - і чудово
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31.03.2022 21:33 Ответить
Схожий на Т 55. Або Т 62. Дійсно раритет.
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31.03.2022 20:13 Ответить
Т-72, або самий ранній Т-90
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31.03.2022 20:15 Ответить
на последних фото кацапы уже пустили в ход танки без брони!
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31.03.2022 20:02 Ответить
А какая для кацапа разница, подохнет в любом случае.
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31.03.2022 20:05 Ответить
Не буває танків без броні. Без динамічної броні.
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31.03.2022 20:08 Ответить
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31.03.2022 20:04 Ответить
Если ещё точнее - ЗСУ выводят кацапские войска по частям ))))
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31.03.2022 20:35 Ответить
Британці порахували, що 40% вражених танків приходиться на гранатомети NLAW.
Так що не джавеліном єдиним.
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31.03.2022 20:15 Ответить
🔴 Британия осуществит дополнительные поставки вооружений в Украину, в том числе средства ПВО и артиллерийские системы дальнего действия, сообщает агентство Reuters.
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31.03.2022 20:25 Ответить
Чьот ору)Це що танк Т-34 на останній фотці? Каци вже дістають техніку із своїх музеїв?)
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31.03.2022 20:17 Ответить
Да уж... Ордынцы этого в своих мультиках про "аналоговнет" и о "второй армии мира" точно не покажут.
Респект Вам, ребята!
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31.03.2022 20:22 Ответить
помню рашен сми рассказывали какие крутые у них танки
и у них есть активная защита от противотанковых гранатометов
че то не пойму, она вообще уних есть или нет?)
или просто выстрел от гранатомета защищает ее только?
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31.03.2022 20:29 Ответить
на парадах ездиют пару штук. К тому же КАЗ Арена не защищет при атаке с верхней полусферы. А вот спаленные новейшие из серийных Т-90 (они хорошо заметны по фарам системы Штора спереди башни) видел несколько раз. Также несколько Т-90 наши захватили как трофеи
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01.04.2022 01:41 Ответить
Техніка обридла та набридла! Трупи показуйте! Заради цього зараз життя кладемо! Щоб рашистів вбивати!
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31.03.2022 21:44 Ответить
 
 