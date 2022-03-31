Так будет с каждой жестянкой, которая пересечет нашу границу, - ССО показали уничтоженную российскую бронетехнику. ФОТОрепортаж
Силы специальных операций ВСУ продемонстрировали уничтоженную 31 марта технику российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в фейсбуке ССО.
"Вечер должен проходить с хорошими эмоциями. А какие же эмоции во время войны могут быть лучше, чем удовольствие от фото уничтоженной техники оккупантов?"
На фото - лишь часть результатов работы наших воинов, "согревших" оккупантов своим гостеприимством на нашей земле. И так будет с каждой жестянкой, которая пересечет нашу границу и посягнет на нашу свободу!", - подчеркнули в ССО.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Замечательный пример засады, - Силы спецопераций опубликовали кадры успешного уничтожения оккупантов. ВИДЕО
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+37 Александр Чуднивец #474549
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+29 Urs
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+13 Кот Бегемот #477582
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https://youtu.be/7heTnJsdUG0
Бо на Сумщині кацапський танк пішов на дно разом з екіпажем. Виловлювали їх працівники ДСНС спільно з бійцями територіальної оборони, щоб зібрати тіла докупи.
Дуже дивні фото.
Так що не джавеліном єдиним.
Респект Вам, ребята!
и у них есть активная защита от противотанковых гранатометов
че то не пойму, она вообще уних есть или нет?)
или просто выстрел от гранатомета защищает ее только?