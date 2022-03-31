На Донецком и Луганском направлениях отбиты 7 атак, сбит беспилотник и уничтожена техника врага, - ООС. ФОТО

На Донецком и Луганском направлениях украинские воины продолжают защищать нашу землю.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

Как отмечается, благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 7 атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам.

"В частности, украинские защитники уничтожили 3 танка, 2 БТР и 2 единицы автомобильной техники, а также 2 артиллерийские системы противника. Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один беспилотный летательный аппарат врага типа "Орлан-10"", - говорится в сообщении.

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!

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