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Сегодня в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли пятеро мирных жителей, 22 - ранены, - Кириленко. ФОТО

Війська РФ продовжують завдавати потужних ударів по території Донеччини.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"Россия убивает гражданских! Сегодня в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли 5 человек: 2 - в Марьинке, 2 - в Угледаре и 1 - в Константиновке. Ранения получили 22 человека, в том числе 4 ребенка", - отмечает он.

Кроме того, Кириленко уточняет информацию про двух человек, погибших возле Мелекино при попытке вырваться из Мариуполя. Среди них – один ребенок.

"Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - добавляет он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ применили фосфорные снаряды в Марьинке, Красногоровке и Новомихайловке: 11 гражданских ранены, из них 4 ребенка, - глава ОВА Кириленко

Сегодня в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли пятеро мирных жителей, 22 - ранены, - Кириленко 01

армия РФ (19197) обстрел (27114) смерть (9218) Донецкая область (9636)


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31.03.2022 22:38 Ответить
раZZія країна терорист!
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31.03.2022 23:08 Ответить
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01.04.2022 04:10 Ответить
 
 