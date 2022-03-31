Сегодня в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли пятеро мирных жителей, 22 - ранены, - Кириленко. ФОТО

Війська РФ продовжують завдавати потужних ударів по території Донеччини.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"Россия убивает гражданских! Сегодня в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли 5 человек: 2 - в Марьинке, 2 - в Угледаре и 1 - в Константиновке. Ранения получили 22 человека, в том числе 4 ребенка", - отмечает он.

Кроме того, Кириленко уточняет информацию про двух человек, погибших возле Мелекино при попытке вырваться из Мариуполя. Среди них – один ребенок.

"Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - добавляет он.

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