В Белгороде паника и ажиотаж на АЗС из-за пожара на нефтебазе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В российском Белгороде паника и ажиотаж на АЗС: нефтебаза продолжает гореть.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В соцсетях активно распространяются фото и видео с АЗС в Белгороде. Как видим, там образовались большие очереди.

Нефтебаза горит, губернатор области Гладков успокаивает, что причин для паники нет. Запасов топлива вроде бы хватит "на все заправки для работы сроком от 5 до 13 дней".





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