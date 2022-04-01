В Белгороде паника и ажиотаж на АЗС из-за пожара на нефтебазе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В российском Белгороде паника и ажиотаж на АЗС: нефтебаза продолжает гореть.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В соцсетях активно распространяются фото и видео с АЗС в Белгороде. Как видим, там образовались большие очереди.
Нефтебаза горит, губернатор области Гладков успокаивает, что причин для паники нет. Запасов топлива вроде бы хватит "на все заправки для работы сроком от 5 до 13 дней".
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@sergeenko_i
https://twitter.com/sergeenko_i/status/1508888375855652869 29 мар.
По случаю кардинального сокращения военной активности на киевском и черниговском направлении под Белгородом состоялся праздничный артиллерийский салют.
Зняли відео при поверненні, оцініть на якій висоті летять)
https://youtu.be/bVL_DFhU-aM
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
Найкраще попереду(Лучшее, конечно, впереди!)
А вы говорите, если люди узнают...
А це Вам для родумів: https://www.youtube.com/watch?v=bxyfb_nabwA
Чисто технічно - це цілком можливо, і не лише тому що вертоліт на низькій висоті є важкою ціллю для будь-якої ППО, але й тому, що це було раптово. Хоча саме на Мі-24 летіти на низькій висоті вночі - це дуже висока кваліфікація потрібна.
Але точно, що це не було санкціоновано Банковою, бо тих запроданців зовсім інші цілі. Також є сумніви, щодо наказу вищого командування ЗСУ (але якщо так - то це чудово), а от на рівні підрозділу могли придумати таку операцію, сказамши керівництву, що полетять на вільне полювання.
Щось в Росію ніхто не втікає.