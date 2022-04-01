"Прекратите спонсировать войну в Украине!": На акции в Вене украинцы призвали акционеров "Райффайзен" выйти из России. ФОТО

Украинцы, проживающие в Вене, провели пикет возле гостиницы Hilton, где в четверг проходило годовое общее собрание банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI), с требованием покинуть российский рынок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Мы собрались сегодня в то время, когда акционеры "Райффайзен Банк Интернациональ" проводят годовое общее собрание. Мы раздали очень много открыток акционерам, которые заходили в помещение. И мы увидели, что около половины акционеров с радостью их берут. Если нам удастся достучаться хотя бы к трети акционеров, которые поднимут вопрос выхода из россии, тогда это наконец-то может перейти от размышлений и обсуждений к конкретным действиям", - заявил организатор акции, активист украинской общины Андрей Кариоти.

Несмотря на дождливую погоду, десятки украинцев с национальной символикой "оккупировали" все входы и подъезды в гостиничный комплекс Hilton, расположенный рядом со зданием RBI, и раздавали всем вновь прибывшим открытки с призывом прекратить работу в РФ и не софинансировать кровопролитие в Украине.

Также они держали в руках плакаты с надписями "Raiffeisen, прекратите поддерживать путина!", "Ни одного бизнеса с диктатурой!", "Raiffeisen, прекратите все операции в России!", "Raiffeisen, прекратите спонсировать войну в Украине!" и др.

По словам Кариоти, заседание акционеров RBI является идеальным моментом для того, чтобы "сделать шаг в направлении того, чтобы это стратегическое решение по выходу из РФ не осталось только словами".

"Одних слов "Райффайзен Банк Интернациональ" о рассмотрении решения оставить российский рынок недостаточно. В то время, когда украинские военные и гражданские умирают от российских обстрелов, RBI финансирует военную машину Путина. Сегодня акционеры должны показать, хотят ли они и дальше финансировать российские ракеты, или дистанцироваться от этих унизительных действий", - заявил активист.

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Акция прошла мирно, с соблюдением общественного порядка следила австрийская полиция.

21 марта под штаб-квартирой банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI) в Вене уже проходил пикет с требованием прекратить работу дочерней компании RBI в России, поскольку эта деятельность финансирует военную машину Путина, подпитывая войну РФ против Украины.

На фоне выхода многих международных банков из России из-за начавшейся войны против Украины, АО "Райффайзенбанк Россия" продолжает работать в государстве-агрессоре. В RBI лишь заявили, что рассматривают "все стратегические возможности" по поводу будущего своей дочери в России, "в том числе тщательно спланированный выход из АО Райффайзенбанк в России". Однако самого решения о прекращении бизнеса в России банковская группа не принимает.