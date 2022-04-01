РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11628 посетителей онлайн
Новости Фото Война
1 945 0

Войска РФ обстреляли из "Градов" Горное в Луганской области, ранена женщина, - Гайдай. ФОТО

Войска РФ обстреляли из "Градов" Горное, ранена женщина.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Из реактивных систем залпового огня россияне нанесли удар по жилому сектору города Горное. Есть несколько разрушенных домов, ранена женщина. Спасатели продолжают работать", - отметил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сегодня удалось эвакуировать более 400 человек из Луганской области, - Гайдай. ФОТО

Войска РФ обстреляли из Градов Горное в Луганской области, ранена женщина, - Гайдай 01
Войска РФ обстреляли из Градов Горное в Луганской области, ранена женщина, - Гайдай 02
Войска РФ обстреляли из Градов Горное в Луганской области, ранена женщина, - Гайдай 03

Автор: 

армия РФ (19210) обстрел (27129) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6496)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 