Войска РФ обстреляли из "Градов" Горное в Луганской области, ранена женщина, - Гайдай. ФОТО
Войска РФ обстреляли из "Градов" Горное, ранена женщина.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Из реактивных систем залпового огня россияне нанесли удар по жилому сектору города Горное. Есть несколько разрушенных домов, ранена женщина. Спасатели продолжают работать", - отметил он.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль