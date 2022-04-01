Войска РФ обстреляли из "Градов" Горное в Луганской области, ранена женщина, - Гайдай. ФОТО

Войска РФ обстреляли из "Градов" Горное, ранена женщина.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Из реактивных систем залпового огня россияне нанесли удар по жилому сектору города Горное. Есть несколько разрушенных домов, ранена женщина. Спасатели продолжают работать", - отметил он.

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