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Студентка НПУ имени М. П. Драгоманова Анастасия Тагирова погибла, когда везла гуманитарную помощь в Чернигов: войска РФ обстреляли ее авто. ФОТО

Студентка 2 курса НПУ имени М.П. Драгоманова Анастасия Тагирова погибла, когда везла гуманитарную помощь в Чернигов. Войска РФ обстреляли ее авто на въезде в город.

Об этом сообщили в НПУ имени М.П. Драгоманова, передаёт Цензор.НЕТ.

"Еще одна горькая потеря среди студентов.

Погибла студентка 2 курса факультета специального и инклюзивного образования Тагирова Анастасия.

30 марта 2022, когда она везла гуманитарную помощь в Чернигов, ее авто обстреляли на переправе перед выездом в город.

Коллектив университета глубоко скорбит и сочувствует родным и близким Насти. Убеждены, что виновные обязательно понесут наказание. А мы всегда будем помнить нашу добрую и красивую девочку. Светлая и вечная память ее душе…

Всем, кто имеет возможность материально поддержать родных Насти, предоставляем номер карты 4441114420102145 (Алексей)", - говорится в сообщении.

Студентка НПУ имени М. П. Драгоманова Анастасия Тагирова погибла, когда везла гуманитарную помощь в Чернигов: войска РФ обстреляли ее авто 01

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