РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11628 посетителей онлайн
Новости Фото Война
14 851 13

Вследствие боев погибла часть животных в зоопарке в Демидове под Киевом. ФОТОрепортаж

Зоопарк XII месяцев в селе Демидов Киевской области, где проходили активные бои с оккупантами, тоже пострадал. Погибла часть животных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Волонтеры и солдаты пытаются спасти выживших животных.

Смотрите также: Военные будни киевского зоопарка. ВИДЕО

Автор: 

животные (932) зоопарк (219) Киевская область (4132)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+26
Щось не чути світових захисників тварин.Напевно також обгадились,як червоний хрест і інші організації.
показать весь комментарий
01.04.2022 11:52
+22
Іноземні добровольці в Ірпені: поміж боями поливають вазони в напівзруйнованих будинках і годують тварин - https://www.youtube.com/watch?v=8Y86tknzZKs&ab_channel=PrisonersOfWar https://www.youtube.com/watch?v=8Y86tknzZKs&ab_channel=PrisonersOfWar

показать весь комментарий
01.04.2022 11:49
+22
Українці несли старого собаку 17 км з Ірпені (я знову плачу)... в хазяйки нема особистих речей - в рюкзаку документи та ветеренарні ліки...
показать весь комментарий
01.04.2022 12:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Іноземні добровольці в Ірпені: поміж боями поливають вазони в напівзруйнованих будинках і годують тварин - https://www.youtube.com/watch?v=8Y86tknzZKs&ab_channel=PrisonersOfWar https://www.youtube.com/watch?v=8Y86tknzZKs&ab_channel=PrisonersOfWar

показать весь комментарий
01.04.2022 11:49 Ответить
Щось не чути світових захисників тварин.Напевно також обгадились,як червоний хрест і інші організації.
показать весь комментарий
01.04.2022 11:52 Ответить
Таки так. І стурбовані глобальним потеплінням теж щось притихли.
показать весь комментарий
01.04.2022 12:16 Ответить
Твари сруские.
показать весь комментарий
01.04.2022 11:54 Ответить
Просто тварини менше мучилася, бо будь-який зоопарк (тим більш український) - це знущання над тваринами.
показать весь комментарий
01.04.2022 12:22 Ответить
дурню, йди по курсу руцкава *******,ить таки пристойні
показать весь комментарий
01.04.2022 22:49 Ответить
Українці несли старого собаку 17 км з Ірпені (я знову плачу)... в хазяйки нема особистих речей - в рюкзаку документи та ветеренарні ліки...
показать весь комментарий
01.04.2022 12:26 Ответить
Я свого кота не кину ніколи!!! бо це мій друг!!! щоб не трапилось. викину ноутбук, але кота заберу з собою якщо що
показать весь комментарий
01.04.2022 12:37 Ответить
те саме!!! те саме!!! навіть не обговорювалось...це ж як дитина...
показать весь комментарий
01.04.2022 12:47 Ответить
Человечище
показать весь комментарий
01.04.2022 14:47 Ответить
Я би свою собаку теж не кинула. На собі би не несла, але якось би тягнула )
показать весь комментарий
01.04.2022 17:36 Ответить
там можно было только нести ...первое время собака шла сама, потом были узкие тропки и стекло с осколками - лапы могла поранить...а потом вообще вместо дороги - узкая доска над водой вместо мостиков...машины бросали...только чемоданы и кравчучки...которые тоже приходилось нести (дороги сплошной битый кирпич, щебень, металл)...многие тащили только детей и животных...

показать весь комментарий
01.04.2022 17:54 Ответить
На фото не зоопарк XII месяцев, а Ясногородская страусиная ферма. Ей тоже досталось, как видно. Но материалы надо проверять перед публикацией
показать весь комментарий
01.04.2022 12:35 Ответить
 
 