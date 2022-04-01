Вследствие боев погибла часть животных в зоопарке в Демидове под Киевом. ФОТОрепортаж
Зоопарк XII месяцев в селе Демидов Киевской области, где проходили активные бои с оккупантами, тоже пострадал. Погибла часть животных.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Волонтеры и солдаты пытаются спасти выживших животных.
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