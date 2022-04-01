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На Ривненщине задержали возможного российского корректировщика, который месяц прожил в землянке в лесу, - полиция. ФОТОрепортаж

На Ривненщине полицейские задержали уроженца Днепропетровщины, который месяц скрывался в лесу, его подозревают в содействии врагу.

Об этом сообщает полиция Ривненщины, передает Цензор.НЕТ.

"По словам жителей села, молодой человек часто выезжал, в часности, и в те населенные пункты, куда наносились авиаудары. В настоящее время более тщательной проверкой мужчины занимаются работники СБУ, куда его доставили полицейские.

О подозрительном муже полицейскому офицеру общины сообщили жители села Грушвица Вторая Ривненского района. Вечером 31 марта его задержали правоохранители.

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Выяснилось, что 23-летний уроженец Кривого Рога почти месяц проживал в землянке, которую вырыл собственноручно в лесном массиве.

Объяснил полицейским, что в деревне якобы живет его бабушка, к которой приехал с началом полномасштабного вторжения. Однако, по его словам, уже в первые дни проживания с ней начались конфликты, поэтому молодой человек покинул дом.

При себе у мужчины было два мобильных телефона и планшет. Это также будут проверять работники СБУ", - говорится в сообщении.

На Ривненщине задержали возможного российского корректировщика, который месяц прожил в землянке в лесу, - полиция 01
На Ривненщине задержали возможного российского корректировщика, который месяц прожил в землянке в лесу, - полиция 02
На Ривненщине задержали возможного российского корректировщика, который месяц прожил в землянке в лесу, - полиция 03

Автор: 

задержание (6675) Нацполиция (16458) государственная измена (1540) Ровенская область (1233)


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Топ комментарии
+12
ранньої весни місяць прожити в землянці в лісі? навіщо заретушували обличчя беару грілзу?
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01.04.2022 12:59
+12
Звичайний уклоніст. Корегувальнику нема потреби жити місяцями в землянці поблизу села, тим паче на Рівненщині.

P.S. Сам завжди ношу з собою два телефони і чотири сімки в них... Аж лячно стало, треба один мабуть дома залишати.
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01.04.2022 13:04
+10
От взяли і навішали ярлик, аби ляпнуть новину 🥴. Без жодних даж попередніх фактів, бодай, з місця взяття. Для місцевих всі хто приїзжі вже підозрілі, раптом шо. І ті хто коригувальники не живуть під селом в лісі, це найбезглуздіший спосіб себе видати пошвидше. 🤓 Скоріш за все хлоп правду каже, а родичку що не прийняла - тра судити за егоїзм під час військового стану 😼
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01.04.2022 13:08
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Це, скоріше за все, якійсь важкий випадок жопоголізму...))
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01.04.2022 12:59 Ответить
Як раз для СБУ, зараз навішають йому карєктіровку ударів по Львову та Маріуполю, і собі мєдалєк за задєржаніє асоба апаснава шпійона
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01.04.2022 13:18 Ответить
ранньої весни місяць прожити в землянці в лісі? навіщо заретушували обличчя беару грілзу?
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01.04.2022 12:59 Ответить
от же ж ****
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01.04.2022 13:03 Ответить
От взяли і навішали ярлик, аби ляпнуть новину 🥴. Без жодних даж попередніх фактів, бодай, з місця взяття. Для місцевих всі хто приїзжі вже підозрілі, раптом шо. І ті хто коригувальники не живуть під селом в лісі, це найбезглуздіший спосіб себе видати пошвидше. 🤓 Скоріш за все хлоп правду каже, а родичку що не прийняла - тра судити за егоїзм під час військового стану 😼
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01.04.2022 13:08 Ответить
Звичайний уклоніст. Корегувальнику нема потреби жити місяцями в землянці поблизу села, тим паче на Рівненщині.

P.S. Сам завжди ношу з собою два телефони і чотири сімки в них... Аж лячно стало, треба один мабуть дома залишати.
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01.04.2022 13:04 Ответить
Та й три паспорта - забагато...
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01.04.2022 13:07 Ответить
якась бомжара ватнорила, та щей продажня тварь
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01.04.2022 13:10 Ответить
сегодня море кое-какеров, инстасамок и ютюберов просто подурели на примитивном "бушкрафте". куда не плюнь, одного минимум обхарькаеш )) не исключено, что просто один из них. хотя обычно при таких должна быть куча не плохой аппаратуры для качественной видео и аудио записи. такого примитива, даже у "чайников" этого дела, вряд ли найдёш.
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01.04.2022 13:17 Ответить
не там шукаєте, головні російські "корегувальники" сидять в ОПі, звідта тре починати ... тоді й перемога над москалями швидше буде.
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01.04.2022 13:46 Ответить
Тепер буде в теплі і годувати будуть 2-3 рази на день! Хто б він не був.
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01.04.2022 14:13 Ответить
Вскрытие (телефона) все покажет...
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01.04.2022 14:20 Ответить
да какой на хер шпион! чувак свалил в лес и прятался от призыва.
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01.04.2022 14:23 Ответить
Можливо чекав на "гостей" із бульбостану,готовився партизанити...
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01.04.2022 14:37 Ответить
Поймали лесного шпиона, срочно всем медали раздать))
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01.04.2022 17:26 Ответить
 
 