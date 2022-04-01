На Ривненщине задержали возможного российского корректировщика, который месяц прожил в землянке в лесу, - полиция. ФОТОрепортаж

На Ривненщине полицейские задержали уроженца Днепропетровщины, который месяц скрывался в лесу, его подозревают в содействии врагу.

Об этом сообщает полиция Ривненщины, передает Цензор.НЕТ.

"По словам жителей села, молодой человек часто выезжал, в часности, и в те населенные пункты, куда наносились авиаудары. В настоящее время более тщательной проверкой мужчины занимаются работники СБУ, куда его доставили полицейские.

О подозрительном муже полицейскому офицеру общины сообщили жители села Грушвица Вторая Ривненского района. Вечером 31 марта его задержали правоохранители.

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Выяснилось, что 23-летний уроженец Кривого Рога почти месяц проживал в землянке, которую вырыл собственноручно в лесном массиве.

Объяснил полицейским, что в деревне якобы живет его бабушка, к которой приехал с началом полномасштабного вторжения. Однако, по его словам, уже в первые дни проживания с ней начались конфликты, поэтому молодой человек покинул дом.

При себе у мужчины было два мобильных телефона и планшет. Это также будут проверять работники СБУ", - говорится в сообщении.





