Страх делает партнеров соучастниками катастрофы, которую российские войска создали в украинских городах, - Зеленский. ФОТОрепортаж
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если "кто-то боится принять необходимые решения", в том числе для того, чтобы Украина получила самолеты, танки, необходимую артиллерию и снаряды, то "это делает этих людей соответственными за катастрофу, которую российские войска создали в украинских городах" .
Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Если кто-то боится принять необходимые решения, в частности, для того, чтобы мы получили самолеты, танки, необходимую артиллерию и снаряды, то это делает этих людей соответственными за катастрофу, которую российские войска создали в украинских городах", - написал Зеленский.
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Он также опубликовал целый ряд фото с последствиями полномасштабной российской агрессии.
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Туреччина захотіла і закрила Босфор, без жодних обговорень, а що ж буде, а як відповість РФ.
Так само було би з усім, від літаків до С300, танків, артилерії. Потрібно було просто дати.
То Єрмак обирав які в першу чергу робити?
То що б було ?? У союзників таких ракет не було.
А як щодо цілком і повністю відповідальної за все української влади?
Орки замінували фабрику «Деліція» в Бучі
Територія кондитерської фабрики замінована, а їжа отруєна і непридатна до вжитку
https://t.me/irpininteresting/4637
Зе наривається. Чи думає, що вже Б-га за бороду вхопив ??
Маєчки без рукавів - це те ж демонстрація.
А хтось мені нагадає, скільки пан Зеленський витратив власних коштів на гуманітарку, на волонтерів, на армію?
P.S. А ще б не зайве було пану Зє хоча б подякувати партнерам за те, що дають (а дають таки ж немало), та й вибачитись, що лайном їх поливав, коли попереджували про вторгнення.
тим у кого коротка пам"ять та куций мозок:
ДАХК "Артем" з початку 2021 року переходить на одноденний робочий тиждень: замовлень на "Нептун", "Вільху", РС-80 та снаряди немає https://defence-ua.com/people_and_company/dahk_artem_z_pochatku_2021_roku_perehodit_na_odnodennij_robochij_tizhden_zamovlen_na_neptun_vilhu_rs_80_ta_snarjadi_nemaje-2175.html
"Завод ім. Малишева" досяг боргу в 1,8 млрд грн: робітники звинувачують "Укроборонпром" у бездіяльності https://defence-ua.com/people_and_company/zavod_im_malisheva_dosjag_borgu_v_18_mlrd_grn_robitniki_zvinuvachujut_ukroboronprom_u_bezdijalnosti-3340.html
Без заказов от государства. Почему Минобороны не модернизирует собственные истребители МиГ-29 https://www.youtube.com/watch?v=o4yCtoRYwzg
https://www.facebook.com/groups/285409725740937/posts/1010213623260540/?comment_id=1010228086592427&__cft__[0]=AZUEkx1CXcU9eduxWuTtQQywxQllbfTSyIjz_Q4mDAMARkS6MKZPOAOrqo7TIFJ1mxQp_MHLDik8M62CUZifGJQrOTT3OizH2NaGZCzg3GxgjROL2EY-58VCeyFehQN_-j_HegcJs-RP6jzBl8ZIcaBV7tvlEdGHDQD2ET9WiJDjQHnnTMS9dXa7HRPzlglF2WFMojDjjRGrqzQpUt-uj0lxksGpZ1iWWptWlACMPHhbjQ&__tn__=%2CO%2CP-y-R 5 год
Спочатку ти просираєш ОДЗ і 3 роки не підвищуєш зарплату військовим. За два роки Армію покидають найкращі фахівці.
Потім повністю просираєш зовнішню політику по відношенню до країни-агрессора та західної коаліції.
Потім європейська опозиція тисне на тебе виділити гроші на Армію, але ти замість 50 лярдів ледь нашкрябав 23, бо, *****, тре грошей на Крадівницьтво щоб утримувати свою шайку в Раді.
Потім ти повністю ігноруєш попередження західних партнерів, щодо агрессії зі сторони рашки (пам'ятаєте закиди до пані Псакі, коли вона називає цю саму агрессію НЕМИНУЧОЮ).
Потім починається повномасштабна війна і ти відкриваєш рахунки в банках на допомогу Армії (тій самій Армії, яку ти ігнорував та знищував три роки), а Український нарід збирає півтора лярда за три дні.
Потім, коли потекло гівно по ляжках, ти збільшуєш військовим зарплатню на 30% намагаючись компенсувати відсутність засобів захисту (починаючи від крилатих ракет та ППО над ключовими містами й закінчуючи броніками та касками) - хай по-будуть багаті, тільки недовго.
І тепер ти ніїбацца герой та "лідер" нації, тому що з небритим та стурбованим ******* кожен день втіраєш електорату про "важко, але ми тримаємось" та "американці - закрийте небо", а простий наріт - "не розхитуйте" та "не на часі".
Та я буду "не на часі". Я буду пам'ятати про це завжди. Бо кожна ракета, котра сьогодні і вдень і вночі летить з російської СУшкі на моє рідне місте, яке до великої війни було признаним найкращім містом для життя в Україні, яке я ніколи до цього не любив так як зараз, кожний вбитий цивільний, якого я не зміг захистити підіймає в мені несамовиту безсилу лють.
Лють до орків і до тебе.
Бо саме зараз, в нас нема такої ППО як над Київом (котре, так само, відновив не ти).
Саме зараз в нас немає "Нептунів" та не вистачає "Стугн" і "Корсарів".
Я думаю про це, кожен раз коли падаю або на підлогу, або на асфальт, там де застала мене команда "Воздух!". Я ненавиджу тебе за це. І коли ми це закінчимо, ми прийдемо до тебе.©
Октябрь 1939 года, после оккупации Гитлером Варшавы на улицах, разрушенного бомбардировками и артиллерийскими обстрелами города, были расклеены картинки , изображавшие раненого польского солдата с подвязанной рукой, который гневно показывает на руины Варшавы и кричит Чемберлену: «Это твоя работа!» - Ричард Пайпс, воспоминания ""Я жил. Мемуары непримкнувшего"
Мариуполь, Харьков, Киев, Чернигов, и далее везде, Байдену:
- Это твоя работа! Это твоя политика умиротворения...
Да и всем соучастникам: Меркель, Шольцам, Макронам,... Это ваша работа!
https://www.facebook.com/nykola.n.nagornyak?__cft__[0]=AZVHMLDKVJ8KLTC5F_YEZntlzqCkhcNZ0Bo_iAA0Z0iaM3_Sr67RcC1dHWEAbXOTqh4-YwLmr1LcK7KWb5dPYZZYXMxQFMlNFZpcsiCAaBW9lG8jrq6-yu8-6vjwci7Lxp0&__tn__=-UC%2CP-R Николай Нестор Нагорняк https://www.facebook.com/nykola.n.nagornyak/posts/2286473978159907?__cft__[0]=AZVHMLDKVJ8KLTC5F_YEZntlzqCkhcNZ0Bo_iAA0Z0iaM3_Sr67RcC1dHWEAbXOTqh4-YwLmr1LcK7KWb5dPYZZYXMxQFMlNFZpcsiCAaBW9lG8jrq6-yu8-6vjwci7Lxp0&__tn__=%2CO%2CP-R 26 March, 14:08 · Умовні байдени ввійдуть в світову історію чемберленами... Якщо "хтось боїться ухвалити необхідні рішення", зокрема для того, щоб Україна отримала літаки, танки, необхідну артилерію та снаряди, то "це робить цих людей співвідповідальними за катастрофу, яку російські війська створили в українських містах". І це не боягуство, - не тільки боягуство! - а посібництво агресору.
Кто все последние 3 года искал "мир в глазах путина"? кто готов был протащить в Украине "формулу путина-штайнмаера" и провести так называемые "выборы" в ЛуганДоне? кто из бюджета Украины строил на КПВВ мосты сепарам? кто разминировал километровые участки на "передке", фактически сдавая нашу политую кровью землю сепарастам? Кто все 3 года гробил нашу оборонку, тормозил ракетные программы, танковое производство, ремонт и модернизацию самолетного парка? Кто сокращал армию в воюющей стране? Кто закатывал в асфальт десятки миллиардов гривень вместо развития обороного комплекса страны? Кто полностью сорвал оборонный заказ на 2021 год??? Кто сразу после пришествия к власти в 2019 начал антиНАТОвскую политику? Кто слил кацапам операцию по "вагнеровцам"?
Все это дело рук "величайшего лидОра современности" и его зеленой шоблы...
Поэтому, когда сейчас москальские свинособаки со своих кораблей безнаказанно обстреливают из Черного моря Харьков, Киев, Мариуполь, Николаев, Львов ..., когда тысячами гибнут под этими обстрелами наши сограждане и наши воины, то именно в адрес "величайшего лидера современности" и его скотоварищам нужно кричать : "Это ваша работа!!!"