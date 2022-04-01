Страх делает партнеров соучастниками катастрофы, которую российские войска создали в украинских городах, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если "кто-то боится принять необходимые решения", в том числе для того, чтобы Украина получила самолеты, танки, необходимую артиллерию и снаряды, то "это делает этих людей соответственными за катастрофу, которую российские войска создали в украинских городах" .

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Если кто-то боится принять необходимые решения, в частности, для того, чтобы мы получили самолеты, танки, необходимую артиллерию и снаряды, то это делает этих людей соответственными за катастрофу, которую российские войска создали в украинских городах", - написал Зеленский.

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Он также опубликовал целый ряд фото с последствиями полномасштабной российской агрессии.

















