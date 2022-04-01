СБУ задержала жителя Львовской области, организовавшего механизм переправки мужчин за границу. ФОТО

СБУ в очередной раз заблокировала незаконный канал переправки потенциальных призывников через госграницу

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Управление СБ Украины во Львовской области в Facebook.

На Львовщине спецслужба разоблачила и заблокировала механизм незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу Украины.

"По оперативным данным известно, что противоправную деятельность организовал 24-летний житель Львовщины. Также следствием установлено, что к своей схеме мужчина планировал привлечь и медиков. А именно, для обеспечения изготовления медицинских документов, с помощью которых мужчины призывного возраста беспрепятственно могли бы покинуть Украину" , – говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители задержали злоумышленника согласно ст. 208 УПК Украины при получении неправомерной выгоды – $2 тыс. за изготовление двух пакетов "документов".

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В настоящее время фигуранту сообщено о подозрении по ч.3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.





Продолжается следствие. Дополнительно устанавливается причастность всех лиц, участвовавших в противоправной деятельности.