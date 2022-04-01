СБУ задержала жителя Львовской области, организовавшего механизм переправки мужчин за границу. ФОТО
СБУ в очередной раз заблокировала незаконный канал переправки потенциальных призывников через госграницу
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Управление СБ Украины во Львовской области в Facebook.
На Львовщине спецслужба разоблачила и заблокировала механизм незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу Украины.
"По оперативным данным известно, что противоправную деятельность организовал 24-летний житель Львовщины. Также следствием установлено, что к своей схеме мужчина планировал привлечь и медиков. А именно, для обеспечения изготовления медицинских документов, с помощью которых мужчины призывного возраста беспрепятственно могли бы покинуть Украину" , – говорится в сообщении.
Отмечается, что правоохранители задержали злоумышленника согласно ст. 208 УПК Украины при получении неправомерной выгоды – $2 тыс. за изготовление двух пакетов "документов".
В настоящее время фигуранту сообщено о подозрении по ч.3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.
Продолжается следствие. Дополнительно устанавливается причастность всех лиц, участвовавших в противоправной деятельности.
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непевно доречніше писати "осіб з ознаками чоловічої статі"...до чоловіків (мужчин) їм ще "далеко"...всі чоловіки в Україні,або вертаються в Україну...
ЗІ- от згадаєте мій комент (ну я так теоретично)...оці "особи" потім будуть навипередки розповідати як вони "воювали й захищали".....(
Чому влала досі не відправила закордон листа - не давати притул чоловікам призовного віку, та депортувати їх в Україну? Чи влада боїться за депортацію своїх мажорів? Корупція, схоже, тільки збільшилась у війсковий час. Доки не очистимо владу, життя не буде, всі наші біди саме від цього, включно з втратами від війни, що могли буди меншими, якщоб не велике крадівництво.
Для дуже розумних відповім - я нікуди їхати не збираюсь і не збирався навіть якщо б і можна було б, просто вкотре вспоминаю як фемки і прості жінки кричали що у нас патріархат, і що у жінок нема рівних прав, а виявилось що прав нема тіки у чоловіків...