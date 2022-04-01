РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10948 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
11 225 19

СБУ задержала жителя Львовской области, организовавшего механизм переправки мужчин за границу. ФОТО

СБУ в очередной раз заблокировала незаконный канал переправки потенциальных призывников через госграницу

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Управление СБ Украины во Львовской области в Facebook.

На Львовщине спецслужба разоблачила и заблокировала механизм незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу Украины.

"По оперативным данным известно, что противоправную деятельность организовал 24-летний житель Львовщины. Также следствием установлено, что к своей схеме мужчина планировал привлечь и медиков. А именно, для обеспечения изготовления медицинских документов, с помощью которых мужчины призывного возраста беспрепятственно могли бы покинуть Украину" , – говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители задержали злоумышленника согласно ст. 208 УПК Украины при получении неправомерной выгоды – $2 тыс. за изготовление двух пакетов "документов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Погибших вследствие обстрела здания обладминистрации в Николаеве уже 28, - Ким

СБУ задержала жителя Львовской области, организовавшего механизм переправки мужчин за границу 01

В настоящее время фигуранту сообщено о подозрении по ч.3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

СБУ задержала жителя Львовской области, организовавшего механизм переправки мужчин за границу 02
СБУ задержала жителя Львовской области, организовавшего механизм переправки мужчин за границу 03

Продолжается следствие. Дополнительно устанавливается причастность всех лиц, участвовавших в противоправной деятельности.

СБУ (19890) мужчины (132)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+3
переправлення чоловіків призовного віку Джерело:

непевно доречніше писати "осіб з ознаками чоловічої статі"...до чоловіків (мужчин) їм ще "далеко"...всі чоловіки в Україні,або вертаються в Україну...

ЗІ- от згадаєте мій комент (ну я так теоретично)...оці "особи" потім будуть навипередки розповідати як вони "воювали й захищали".....(
показать весь комментарий
01.04.2022 14:08
+2
Він ще громадянин України??????????
показать весь комментарий
01.04.2022 14:05
+2
Нах на раССею..
показать весь комментарий
01.04.2022 14:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Він ще громадянин України??????????
показать весь комментарий
01.04.2022 14:05 Ответить
дивний в нас на заході і півдні кордон(((
показать весь комментарий
01.04.2022 14:07 Ответить
переправлення чоловіків призовного віку Джерело:

непевно доречніше писати "осіб з ознаками чоловічої статі"...до чоловіків (мужчин) їм ще "далеко"...всі чоловіки в Україні,або вертаються в Україну...

ЗІ- от згадаєте мій комент (ну я так теоретично)...оці "особи" потім будуть навипередки розповідати як вони "воювали й захищали".....(
показать весь комментарий
01.04.2022 14:08 Ответить
Прикро, під час війни хочется прочитати не "затримала", а "знешкодила".
показать весь комментарий
01.04.2022 14:10 Ответить
Насправді хочется прочитати - ліквідовано.
Чому влала досі не відправила закордон листа - не давати притул чоловікам призовного віку, та депортувати їх в Україну? Чи влада боїться за депортацію своїх мажорів? Корупція, схоже, тільки збільшилась у війсковий час. Доки не очистимо владу, життя не буде, всі наші біди саме від цього, включно з втратами від війни, що могли буди меншими, якщоб не велике крадівництво.
показать весь комментарий
01.04.2022 14:27 Ответить
Нах на раССею..
показать весь комментарий
01.04.2022 14:13 Ответить
НЕЗАКОННЫЙ переход границы военнообязаных из страны во время войны - это факт СОЗНАТЕЛЬНОГО ОТКАЗА от ГРАЖДАНСТВА УКРАИНЫ! Нужно ЗАКОН привести в соответвие с действительностью (и составить базу "отказников", чтоб за границей их не считали гражданами Украины, а лицами без гражданства)!
показать весь комментарий
01.04.2022 14:20 Ответить
Откормленный такой,бычок.
показать весь комментарий
01.04.2022 14:23 Ответить
Вчера остановился в Праге на светофоре, сбоку остановился Гелик, впереди Корвет, а сзади Лексус, все с украинскими номерами, беженцы. Правда за рулём женщины. Хотя встречаются и большие внедорожники с мордоворотами, интересно, кто их выпустил?
показать весь комментарий
01.04.2022 14:25 Ответить
Мабуть ті хто двох суркісів випустив з купкою грошей.
показать весь комментарий
01.04.2022 14:31 Ответить
Затримали водія, ну добре. А що з прикордонниками?
показать весь комментарий
01.04.2022 14:34 Ответить
Не надо с такими церемониться. И дельца, и клиентов первой же машиной отправить в Изюм Харьковской области.
показать весь комментарий
01.04.2022 14:40 Ответить
А шо там з прикордонниками, які випустили закордон мертведчука і суркісів з мільйонами?! Невже доказів ще мало для слідства?
показать весь комментарий
01.04.2022 14:54 Ответить
Мерзота, мабуть зелений електорат.
показать весь комментарий
01.04.2022 15:15 Ответить
Зачем в ВСУ сцыкуны и потенциальные предатели?
показать весь комментарий
01.04.2022 15:25 Ответить
Р - рівні права в конституції, головне після війни не забути квоти для жінок ввести в владу, як тіки з польщі повернуться, і якщо повернуться.

Для дуже розумних відповім - я нікуди їхати не збираюсь і не збирався навіть якщо б і можна було б, просто вкотре вспоминаю як фемки і прості жінки кричали що у нас патріархат, і що у жінок нема рівних прав, а виявилось що прав нема тіки у чоловіків...
показать весь комментарий
01.04.2022 15:45 Ответить
Добре, якщо у нас нема рівності статей в законі, то що отримають чоловіки після війни навзамін того, що в нас нема прав рятувати своє життя, прав на юридичний аборт і так далі? Ну хоть щось? Може хоч заборонити фемінізм як брехливу деструктивну ідеологію яка бреше не гірше ***** про наше суспільство?
показать весь комментарий
01.04.2022 15:47 Ответить
війсковозобов'язані,котрі в часі війни відкупилися ,втікаючи за границю ,тепер мають великий шанс сісти даром, за дезиртирство при повернені на Україну додому.В ЄС їм не видадуть абсолютно ніяких документів , котрі б підтвердили ,що вони не є українськими дезертирами,котрі після 24 втекли з України
показать весь комментарий
01.04.2022 16:25 Ответить
 
 