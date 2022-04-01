РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11628 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
18 827 54

Вражеский танк-утопленник достали из реки Псел: "После ремонта станет в ряды ВСУ". ФОТО 18+

В Сумской области из реки вытащили российский танк вместе с утопившимися здесь в марте трупами экипажа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал волонтер Павел Нарожный.

Смотрите: "Ну, минометы уничтожили? Дальше какие предложения? Ждут фотографий пушек, пулеметов, кровищи, бинтов и всей х#йны", - оккупанты уничтожают собственную технику и выдают ее за "подбитую украинскую". АУДИО

Вражеский танк-утопленник достали из реки Псел: После ремонта станет в ряды ВСУ 01

"Широко известный танк вытащили из реки Псел под Сумами. "Подводников" тоже. Танк после ремонта станет в ряды ВСУ", - отметил он.

Вражеский танк-утопленник достали из реки Псел: После ремонта станет в ряды ВСУ 02
Вражеский танк-утопленник достали из реки Псел: После ремонта станет в ряды ВСУ 03

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Окрестности освобожденного Тростянца завалены разбитой техникой российских оккупантов. ФОТОрепортаж

Напомним, новости об утопившемся в реке Псел российском танке, поступили 24 марта. Оккупанты приехали колонной в село Каменное Лебединского района, что на границе Сумской и Полтавской областей. Хотели переехать реку Псел по старому деревянному мосту, но он не выдержал тяжелой техники и танк утонул в воде. Колонна была вынуждена возвращаться, но далеко не уехали из-за нехватки горючего. Там их и "накрыли" украинские военные. Часть колонны разбита, часть техники осталась цела. Российские оккупанты разбежались по местным лесам

армия РФ (19210) Сумская область (3125) танк (2256) техника (1736)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+20
Москаляку на гіляку
показать весь комментарий
01.04.2022 18:17
+17
Танк. 40 тонн. По деревянному мосту? Премию Дарвина после чернобыльских светлячков вручить им.
показать весь комментарий
01.04.2022 18:21
+16
висит кацап на дереве,
вода с него стекает,
как радостно кацапы,
за путина сдыхают...
показать весь комментарий
01.04.2022 18:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не самі вони втопились
показать весь комментарий
01.04.2022 18:16 Ответить
Ну трошки допомогли
показать весь комментарий
01.04.2022 18:28 Ответить
Москаляку на гіляку
показать весь комментарий
01.04.2022 18:17 Ответить
картинками подводных танкистов удовлетворен. надо было их ракам оставить
показать весь комментарий
01.04.2022 18:17 Ответить
И не узнает дорогая какой танкиста был конец.
показать весь комментарий
01.04.2022 18:18 Ответить
Хреново нырять без аквалангов
показать весь комментарий
01.04.2022 18:18 Ответить
Не пустой!!! С начинкой)
показать весь комментарий
01.04.2022 18:18 Ответить
Ото говно надо было ракам оставить
показать весь комментарий
01.04.2022 18:18 Ответить
Чому у раков ласощi забрали
показать весь комментарий
01.04.2022 18:18 Ответить

Ще б ся втруїли...
показать весь комментарий
01.04.2022 18:37 Ответить
Обтікають ☺️
показать весь комментарий
01.04.2022 18:19 Ответить
Что характерно ,дохлые кацапы выглядят гораздо эстетичнее чем живые .
показать весь комментарий
01.04.2022 18:19 Ответить
Да пох,что дохлые,что живые--выродки лишнехромасомные
показать весь комментарий
01.04.2022 18:34 Ответить
Но дохлые гармоничнее с природой
показать весь комментарий
01.04.2022 18:40 Ответить
Самое смешное что эти лапотные дятлы ехали тогда на Полтаву думая что наступают на Киев а когда местные сказали ,что они заблудились они начали шарится кругом пока их не разгромили.Если память не изменяет это было на третий день вторжения.
показать весь комментарий
01.04.2022 18:20 Ответить
Ну как живой! Хорошо сохранились.
показать весь комментарий
01.04.2022 18:20 Ответить
танчик с ихтиандрами
показать весь комментарий
01.04.2022 18:20 Ответить
скількох раків зняли ?
показать весь комментарий
01.04.2022 18:20 Ответить
Танк. 40 тонн. По деревянному мосту? Премию Дарвина после чернобыльских светлячков вручить им.
показать весь комментарий
01.04.2022 18:21 Ответить
Це руські, ім можна. Яб офіційно дозволив ім кататися по дерев'яних містках, ала бажано щоб там де глибше
показать весь комментарий
01.04.2022 18:24 Ответить
Не только мост деревянный в этой истории😁❗Головы тоже. Так что все закономерно👍😁
показать весь комментарий
01.04.2022 18:25 Ответить
Первый от радиации уже подох. а вообще госпитализировано 73 человека с лучевой болезнью.
"Сказки Рыжего Леса
Прямо будто в кино
Что войной не зовется
Имя ей ССО.
показать весь комментарий
01.04.2022 18:36 Ответить
еще и 4 фашиста без штанов за свою скрепу до сих пор цепляются ...
показать весь комментарий
01.04.2022 18:21 Ответить
ну у єтих "водолазов" хоть могилка братская будет...
другим раша-танкистам так не повезет !!!
показать весь комментарий
01.04.2022 18:21 Ответить
висит кацап на дереве,
вода с него стекает,
как радостно кацапы,
за путина сдыхают...
показать весь комментарий
01.04.2022 18:21 Ответить
Чи -
Вісіт кацап на дєрєвє, на нєзнакомай уліце
І ат улибак дєвічіх вся уліца свєтла.
Нє абіжайтєсь дєвушкі, но для кацапа главнає,
Чьтоби рассія-матушка нє вилєзла с гавна!
показать весь комментарий
01.04.2022 18:32 Ответить
Гарна сушилка на гиляці!
показать весь комментарий
01.04.2022 18:22 Ответить
ихтеандры херовы =)
показать весь комментарий
01.04.2022 18:22 Ответить
Українська рада церков закликала закрити небо або надати ППО для захисту мирного населення.
показать весь комментарий
01.04.2022 18:24 Ответить
Це все добре, а місток хто буде лагодити?
показать весь комментарий
01.04.2022 18:30 Ответить
Орки вбиті, танк наш! Як не поремонтують, то на метал буде!
Дуже вигідно у всіх аспектах!
Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
01.04.2022 18:31 Ответить
судя по тому, шо всі мокрі як плющ, бояру бухали. щас он висять просихають ))
показать весь комментарий
01.04.2022 18:31 Ответить
...а-а-а, то цим https://www.youtube.com/watch?v=6N4RK9uyEQI іхтіандрам х.евим ще повЕзло
показать весь комментарий
01.04.2022 18:32 Ответить
надіюсь ті дохлі буряти там не сильно завонялись? раків багато було? Скільки хлорки тре буде щоб це все вимить?
показать весь комментарий
01.04.2022 18:33 Ответить
Ну эти "самотопы" хоть прожарится не успели...
Хотя, по правде говоря, у них и так выбор в данном случае небольшой был - 50 на 50.
показать весь комментарий
01.04.2022 18:35 Ответить
та вкиньте його обратно взад і показуйте за гроші - як монумент непабемай фтарой армії світу.
показать весь комментарий
01.04.2022 18:35 Ответить
Фу, ***. Жмури свсобачі вже мать набухли і на сонечку почнуть смердіти.
показать весь комментарий
01.04.2022 18:35 Ответить
Та, певно, прикопали їх. Там же.
показать весь комментарий
01.04.2022 18:42 Ответить
а танчик як новий, в доброму стані
показать весь комментарий
01.04.2022 18:37 Ответить
екіпаж теж
показать весь комментарий
01.04.2022 18:38 Ответить
А этого что, на просушку повесили?
показать весь комментарий
01.04.2022 18:37 Ответить
Москоляка на гілякі
показать весь комментарий
01.04.2022 18:41 Ответить
Судячи з усього - на гачку крана.
показать весь комментарий
01.04.2022 20:16 Ответить
Хорошо висит дохлый цап.
показать весь комментарий
01.04.2022 18:37 Ответить
Танкісти-підводники, homo-обізянікус
показать весь комментарий
01.04.2022 18:38 Ответить
Таварищи, плавайте поездами нашего аэрофлота
показать весь комментарий
01.04.2022 18:48 Ответить
а танкист-аквалангист на фотке как живой.
показать весь комментарий
01.04.2022 18:40 Ответить
Премию Дарвина кацапам надо выписать. Хтонические идиоты.
показать весь комментарий
01.04.2022 18:40 Ответить
Нє смєшитжє іхні іскандери. Іхтіандри
показать весь комментарий
01.04.2022 18:40 Ответить
Отой жмур що сохне, то насправді висить 7 лямів ******* або десь 30 тисяч баксів. Стільки свиноматтці ***** пообіцяв за труп любімого здохлого на війні . Я до того, що їх закопувати це верх марнотратства. треба продавати свиноматкам .. за півціни. Погодяться. 3.5 лями це краще ніж нічого, тобто якщо жмура закопають і буде безвісти зниклим. А так є тіло. Дарую тему тим хто дотичний до свіжих рашинських жмурів.
показать весь комментарий
01.04.2022 18:54 Ответить
Наша путя громко плачет
Уронила в речке танчик
Тихо путя, не плач
ЗСУ вставит в твою дупу ....
(народна творчість)
показать весь комментарий
01.04.2022 21:05 Ответить
 
 