Вражеский танк-утопленник достали из реки Псел: "После ремонта станет в ряды ВСУ". ФОТО 18+
В Сумской области из реки вытащили российский танк вместе с утопившимися здесь в марте трупами экипажа.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал волонтер Павел Нарожный.
"Широко известный танк вытащили из реки Псел под Сумами. "Подводников" тоже. Танк после ремонта станет в ряды ВСУ", - отметил он.
Напомним, новости об утопившемся в реке Псел российском танке, поступили 24 марта. Оккупанты приехали колонной в село Каменное Лебединского района, что на границе Сумской и Полтавской областей. Хотели переехать реку Псел по старому деревянному мосту, но он не выдержал тяжелой техники и танк утонул в воде. Колонна была вынуждена возвращаться, но далеко не уехали из-за нехватки горючего. Там их и "накрыли" украинские военные. Часть колонны разбита, часть техники осталась цела. Российские оккупанты разбежались по местным лесам
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Ще б ся втруїли...
"Сказки Рыжего Леса
Прямо будто в кино
Что войной не зовется
Имя ей ССО.
другим раша-танкистам так не повезет !!!
вода с него стекает,
как радостно кацапы,
за путина сдыхают...
Вісіт кацап на дєрєвє, на нєзнакомай уліце
І ат улибак дєвічіх вся уліца свєтла.
Нє абіжайтєсь дєвушкі, но для кацапа главнає,
Чьтоби рассія-матушка нє вилєзла с гавна!
Дуже вигідно у всіх аспектах!
Слава ЗСУ!
Хотя, по правде говоря, у них и так выбор в данном случае небольшой был - 50 на 50.
іскандери. Іхтіандри
Уронила в речке танчик
Тихо путя, не плач
ЗСУ вставит в твою дупу ....
(народна творчість)