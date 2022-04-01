Вражеский танк-утопленник достали из реки Псел: "После ремонта станет в ряды ВСУ". ФОТО 18+

В Сумской области из реки вытащили российский танк вместе с утопившимися здесь в марте трупами экипажа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал волонтер Павел Нарожный.

Смотрите: "Ну, минометы уничтожили? Дальше какие предложения? Ждут фотографий пушек, пулеметов, кровищи, бинтов и всей х#йны", - оккупанты уничтожают собственную технику и выдают ее за "подбитую украинскую". АУДИО

"Широко известный танк вытащили из реки Псел под Сумами. "Подводников" тоже. Танк после ремонта станет в ряды ВСУ", - отметил он.





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Напомним, новости об утопившемся в реке Псел российском танке, поступили 24 марта. Оккупанты приехали колонной в село Каменное Лебединского района, что на границе Сумской и Полтавской областей. Хотели переехать реку Псел по старому деревянному мосту, но он не выдержал тяжелой техники и танк утонул в воде. Колонна была вынуждена возвращаться, но далеко не уехали из-за нехватки горючего. Там их и "накрыли" украинские военные. Часть колонны разбита, часть техники осталась цела. Российские оккупанты разбежались по местным лесам