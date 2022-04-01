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Макрон встретился с мэром Мелитополя Федоровым, которого освободили из плена оккупантов. ФОТОрепортаж

Президент Франции Эмманюэль Макрон встретился с мэром Мелитополя Иваном Федоровым, которого недавно освободили из плена российских оккупантов.

Об этом в Twitter сообщил французский лидер, передает Цензор.НЕТ.

"Похищенный российской армией, никто не может представить, что пережил мэр Мелитополя. Теперь свободен, он об этом рассказывает. Его история нас поразила. Я выразил ему и украинским депутатам свое восхищение и поддержку. Преисполнены решимости, мы с Украиной", - говорится в сообщении.

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Макрон встретился с мэром Мелитополя Федоровым, которого освободили из плена оккупантов 01
Макрон встретился с мэром Мелитополя Федоровым, которого освободили из плена оккупантов 02
Макрон встретился с мэром Мелитополя Федоровым, которого освободили из плена оккупантов 03

Мелитополь (613) Франция (3506) Макрон Эмманюэль (1302) Федоров Иван (467)


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Топ комментарии
+15
З того мелітопольського мера, героя зробили. Я цей кадр зробив такого геройського ніхто не знає.
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01.04.2022 19:48
+15
Макрон готується до виборів і вже не знає, за шо хапацца , або за члін, або за яйца.
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01.04.2022 19:49
+11
краще б зустрівся з Героями Азова і з усіма маріупольцями..(
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01.04.2022 19:55
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і попросив свіженьких жаб на десерт
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01.04.2022 19:47 Ответить
З того мелітопольського мера, героя зробили. Я цей кадр зробив такого геройського ніхто не знає.
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01.04.2022 19:48 Ответить
Залишив місцеве ТРО без зброї? "Гадя" №2?
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01.04.2022 20:26 Ответить
це все чудово - зброю давайте та реальні санкції вводьте ....- все інше самі зробим ...
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01.04.2022 19:48 Ответить
Макрон готується до виборів і вже не знає, за шо хапацца , або за члін, або за яйца.
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01.04.2022 19:49 Ответить
Пиар вот и весь секрет.
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01.04.2022 19:51 Ответить
Уже думал что Макрон попёрся в Мелитополь.
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01.04.2022 19:54 Ответить
краще б зустрівся з Героями Азова і з усіма маріупольцями..(
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01.04.2022 19:55 Ответить
37 сім днів тому хоч хтось міг собі таке уявити?
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01.04.2022 19:56 Ответить
за кораблем пусть идет
зачем постить рашистких шлюх?
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01.04.2022 20:16 Ответить
Навіщо Банкова суне цього кінченого ватника на верх, невже зебіли і справді думають, що українці будуть вважати його героєм?
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01.04.2022 20:01 Ответить
Тобто він не передовій? Не у Запоріжжі а у Фрвнції? Збс просто нема слів, поверніть його або на робоче місто, або повістку у зуби і на передову
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01.04.2022 20:04 Ответить
Макроша приїхав попонтуватись перед своїми виборцями перед виборами , слюнтяй...
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01.04.2022 20:11 Ответить
а как он выехал из страны?
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01.04.2022 20:15 Ответить
С украинской делегацией по поручению президента. Люди, ну вы прежде чем "дебильничать" внимательно новости изучайте.
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01.04.2022 21:17 Ответить
Французики - всё тот же "гарант", как 1994м. Как до дела, так язык внизу спины держат, только озабоченностями отсвечивают. Меркантильные сцыкуны, бегущие впереди, чтобы снять побольше бонусов для себя на чужой беде. Озабоченные ******** Реноделы, Ашаноеды, Леруастрои. Тем временем тянут себе на работу бесплатных врачей-арбайтерок с готовыми детьми, ускоренным обучением и ассимиляией. Гниды подлые
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01.04.2022 22:03 Ответить
макарон пиарится где только можно и нельзя, скоро віборі.
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02.04.2022 01:09 Ответить
 
 