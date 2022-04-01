Макрон встретился с мэром Мелитополя Федоровым, которого освободили из плена оккупантов. ФОТОрепортаж

Президент Франции Эмманюэль Макрон встретился с мэром Мелитополя Иваном Федоровым, которого недавно освободили из плена российских оккупантов.

Об этом в Twitter сообщил французский лидер, передает Цензор.НЕТ.

"Похищенный российской армией, никто не может представить, что пережил мэр Мелитополя. Теперь свободен, он об этом рассказывает. Его история нас поразила. Я выразил ему и украинским депутатам свое восхищение и поддержку. Преисполнены решимости, мы с Украиной", - говорится в сообщении.

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