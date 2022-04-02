ВСУ на Черниговщине уничтожили и захватили 31 единицу техники оккупантов, взят в плен капитан ССО ВС РФ, - Бутусов. ФОТОрепортаж

У села Большая Дорога на Черниговщине российские оккупанты потеряли 31 единицу боевой техники. В плен был взят капитан ССО ВС РФ Евгений Трофимов.

Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов

"Разгром российских войск у села Велика Дорога Черниговской области - 31 единица боевой техники уничтожены и захвачены 58-й бригадой и спецназом ВСУ.

После серии сокрушительных ударов ЗСУ по группировке ВС РФ, которая пыталась удержать плацдарм восточнее Киева, российские войска дрогнули и побежали. В районе Лосиновки и Великой Дороги наш спецназ провёл эффективную работу и зачистку, и прислал фотографии первых результатов боевой работы, которые впечатляют", – говорится в сообщении.

31 единица техники только у одного села, которое российская армия пыталась удержать на подступах к Киеву. Здесь эффективно работала 58-я механизированная бригада, которая нанесла огромные потери 74-й мотострелковой бригаде ВС РФ.

Российское командование также ввело в бой на этом направлении подразделения Сил специальных операций ВС РФ, которые также были разбиты. Отход прикрыть не удалось, нашим спецназом были взяты пленные российские ССОшники.

Это далеко не полный список уничтоженной и захваченной российской техники в данном районе, зачистка продолжается. Российские арьергарды пытаются прикрыть отход, сдержать натиск украинцев.

58-я бригада показала в этих боях отличную тактику и взаимодействие, бригадная артгруппа, судя по фото, отстрелялась на отлично.

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