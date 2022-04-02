ВСУ на Черниговщине уничтожили и захватили 31 единицу техники оккупантов, взят в плен капитан ССО ВС РФ, - Бутусов. ФОТОрепортаж
У села Большая Дорога на Черниговщине российские оккупанты потеряли 31 единицу боевой техники. В плен был взят капитан ССО ВС РФ Евгений Трофимов.
Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов
"Разгром российских войск у села Велика Дорога Черниговской области - 31 единица боевой техники уничтожены и захвачены 58-й бригадой и спецназом ВСУ.
После серии сокрушительных ударов ЗСУ по группировке ВС РФ, которая пыталась удержать плацдарм восточнее Киева, российские войска дрогнули и побежали. В районе Лосиновки и Великой Дороги наш спецназ провёл эффективную работу и зачистку, и прислал фотографии первых результатов боевой работы, которые впечатляют", – говорится в сообщении.
31 единица техники только у одного села, которое российская армия пыталась удержать на подступах к Киеву. Здесь эффективно работала 58-я механизированная бригада, которая нанесла огромные потери 74-й мотострелковой бригаде ВС РФ.
Российское командование также ввело в бой на этом направлении подразделения Сил специальных операций ВС РФ, которые также были разбиты. Отход прикрыть не удалось, нашим спецназом были взяты пленные российские ССОшники.
Это далеко не полный список уничтоженной и захваченной российской техники в данном районе, зачистка продолжается. Российские арьергарды пытаются прикрыть отход, сдержать натиск украинцев.
58-я бригада показала в этих боях отличную тактику и взаимодействие, бригадная артгруппа, судя по фото, отстрелялась на отлично.
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Слава Україні !!!
А помріяти?
Какая Вам разница - с учетом или без учёта ?
ГОНЯТ КАЦАПОВ всеми средствами.
А так хлопці молодці. Поскоріше б звільнити північ України і перейти до звільнення півдня
Але ж далеко ці тварюки просунулись вглиб!
тоді просто живцем закопувати але не знімати , коротше хлопці ви самі все знаєто , я замовчав
Меня больше беспокоит южное направление-от Курахово до Волноваха,Волноваха захвачена,а что там дальше по укреплениям неизвестно.И местность довольно равнинная к сожалению.
К тому же насколько я понимаю есть еще там рядом Угледар который то ли переходит из рук в руки, то ли остаётся нашим, неясно. Но сегодня вот эвакуация из него была, а это значит, что он как бы наш. Крымская группировка, которая так бодро продвигалась в начале, остановилась в итоге под Новоселкой еще недели три назад и с тех пор особых движений у нее нет, поскольку их части увязли в боях на Запорожье. На Курахово идти с Марьинки - самоубийство, там такие укрепления под Донецком, что наверно и Гудериан с Манштейном бы их не преодолели, единственный вариант, только с юга, но у русских там особо войск тоже нет. Ну есть еще вариант с Изюмом, идти оттуда на Волноваху и делать кольцо, как деды в 43... Но опять же, там большая армия нужна, да и у дедов ничерта не вышло.
Кожен вбитий кацап - це маленький крок до МИРУ і великий плюс для всього людства .
Кстати, на одном фото в разбитом грузовике куча бутылок?
Только не говорите, что это процедурные табуретки российской армии)))
за овладение совхозом Октябрь. КАРЛ !!! . Подається так неначе бої йдуть за овладєніє Берліном у 45 р .. !!
Де в нас стільки техніки взялося , перед війною , одних танків унічтожєно аж 1854 !! А скільки ж тоді ще залишилось ? . Оце в чувака політ фантазії , *** ..
А куди усе це дівати зараз? Цей металобрухт хоч знадобиться нам на хозяйстві?
Хлопці , Ви наші леви , їй Богу 🙁