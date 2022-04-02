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Новости Фото Война
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ВСУ на Черниговщине уничтожили и захватили 31 единицу техники оккупантов, взят в плен капитан ССО ВС РФ, - Бутусов. ФОТОрепортаж

У села Большая Дорога на Черниговщине российские оккупанты потеряли 31 единицу боевой техники. В плен был взят капитан ССО ВС РФ Евгений Трофимов.

Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов

"Разгром российских войск у села Велика Дорога Черниговской области - 31 единица боевой техники уничтожены и захвачены 58-й бригадой и спецназом ВСУ.

После серии сокрушительных ударов ЗСУ по группировке ВС РФ, которая пыталась удержать плацдарм восточнее Киева, российские войска дрогнули и побежали. В районе Лосиновки и Великой Дороги наш спецназ провёл эффективную работу и зачистку, и прислал фотографии первых результатов боевой работы, которые впечатляют", – говорится в сообщении.

31 единица техники только у одного села, которое российская армия пыталась удержать на подступах к Киеву. Здесь эффективно работала 58-я механизированная бригада, которая нанесла огромные потери 74-й мотострелковой бригаде ВС РФ.

Российское командование также ввело в бой на этом направлении подразделения Сил специальных операций ВС РФ, которые также были разбиты. Отход прикрыть не удалось, нашим спецназом были взяты пленные российские ССОшники.

Это далеко не полный список уничтоженной и захваченной российской техники в данном районе, зачистка продолжается. Российские арьергарды пытаются прикрыть отход, сдержать натиск украинцев.

58-я бригада показала в этих боях отличную тактику и взаимодействие, бригадная артгруппа, судя по фото, отстрелялась на отлично.

Смотрите также: Мариуполь – Донбасс. Что происходит и что делать? - прямой эфир с Юрием Бутусовым. ВIДЕО

ВСУ на Черниговщине уничтожили и захватили 31 единицу техники оккупантов, взят в плен капитан ССО ВС РФ, - Бутусов 01
ВСУ на Черниговщине уничтожили и захватили 31 единицу техники оккупантов, взят в плен капитан ССО ВС РФ, - Бутусов 02
ВСУ на Черниговщине уничтожили и захватили 31 единицу техники оккупантов, взят в плен капитан ССО ВС РФ, - Бутусов 03
ВСУ на Черниговщине уничтожили и захватили 31 единицу техники оккупантов, взят в плен капитан ССО ВС РФ, - Бутусов 04
ВСУ на Черниговщине уничтожили и захватили 31 единицу техники оккупантов, взят в плен капитан ССО ВС РФ, - Бутусов 05
ВСУ на Черниговщине уничтожили и захватили 31 единицу техники оккупантов, взят в плен капитан ССО ВС РФ, - Бутусов 06
ВСУ на Черниговщине уничтожили и захватили 31 единицу техники оккупантов, взят в плен капитан ССО ВС РФ, - Бутусов 07
ВСУ на Черниговщине уничтожили и захватили 31 единицу техники оккупантов, взят в плен капитан ССО ВС РФ, - Бутусов 08
ВСУ на Черниговщине уничтожили и захватили 31 единицу техники оккупантов, взят в плен капитан ССО ВС РФ, - Бутусов 09
ВСУ на Черниговщине уничтожили и захватили 31 единицу техники оккупантов, взят в плен капитан ССО ВС РФ, - Бутусов 10
ВСУ на Черниговщине уничтожили и захватили 31 единицу техники оккупантов, взят в плен капитан ССО ВС РФ, - Бутусов 11
ВСУ на Черниговщине уничтожили и захватили 31 единицу техники оккупантов, взят в плен капитан ССО ВС РФ, - Бутусов 12
ВСУ на Черниговщине уничтожили и захватили 31 единицу техники оккупантов, взят в плен капитан ССО ВС РФ, - Бутусов 13
ВСУ на Черниговщине уничтожили и захватили 31 единицу техники оккупантов, взят в плен капитан ССО ВС РФ, - Бутусов 14
ВСУ на Черниговщине уничтожили и захватили 31 единицу техники оккупантов, взят в плен капитан ССО ВС РФ, - Бутусов 15
ВСУ на Черниговщине уничтожили и захватили 31 единицу техники оккупантов, взят в плен капитан ССО ВС РФ, - Бутусов 16
ВСУ на Черниговщине уничтожили и захватили 31 единицу техники оккупантов, взят в плен капитан ССО ВС РФ, - Бутусов 17
ВСУ на Черниговщине уничтожили и захватили 31 единицу техники оккупантов, взят в плен капитан ССО ВС РФ, - Бутусов 18
ВСУ на Черниговщине уничтожили и захватили 31 единицу техники оккупантов, взят в плен капитан ССО ВС РФ, - Бутусов 19
ВСУ на Черниговщине уничтожили и захватили 31 единицу техники оккупантов, взят в плен капитан ССО ВС РФ, - Бутусов 20
ВСУ на Черниговщине уничтожили и захватили 31 единицу техники оккупантов, взят в плен капитан ССО ВС РФ, - Бутусов 21
ВСУ на Черниговщине уничтожили и захватили 31 единицу техники оккупантов, взят в плен капитан ССО ВС РФ, - Бутусов 22
ВСУ на Черниговщине уничтожили и захватили 31 единицу техники оккупантов, взят в плен капитан ССО ВС РФ, - Бутусов 23
ВСУ на Черниговщине уничтожили и захватили 31 единицу техники оккупантов, взят в плен капитан ССО ВС РФ, - Бутусов 24
ВСУ на Черниговщине уничтожили и захватили 31 единицу техники оккупантов, взят в плен капитан ССО ВС РФ, - Бутусов 25
ВСУ на Черниговщине уничтожили и захватили 31 единицу техники оккупантов, взят в плен капитан ССО ВС РФ, - Бутусов 26
ВСУ на Черниговщине уничтожили и захватили 31 единицу техники оккупантов, взят в плен капитан ССО ВС РФ, - Бутусов 27
ВСУ на Черниговщине уничтожили и захватили 31 единицу техники оккупантов, взят в плен капитан ССО ВС РФ, - Бутусов 28

Автор: 

Черниговщина (1485) Бутусов Юрий (4358)


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Топ комментарии
+100
Велика дорога стала останньою для кацапів!
Слава Україні !!!
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01.04.2022 23:49
+56
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02.04.2022 00:09
+55
Шикарные новости перед сном !!!! Героям СЛАВА
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01.04.2022 23:53
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Велика дорога стала останньою для кацапів!
Слава Україні !!!
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01.04.2022 23:49 Ответить
Шикарные новости перед сном !!!! Героям СЛАВА
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01.04.2022 23:53 Ответить
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02.04.2022 00:09 Ответить
Гут!
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01.04.2022 23:50 Ответить
Новые Бтры! А пленный это не из кацапсого фильма "Офицеры"?
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01.04.2022 23:51 Ответить
Офіцери це лише у фільмах. Тут бомжі якісь
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02.04.2022 00:22 Ответить
Із "Освобожденія" частина1: Правнук полоненого танкіста майора Максімова під Прохоровкою.
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02.04.2022 00:24 Ответить
В нас уже стільки неушкодженої бронетехніки (яка була тільки в них на озброєнні), що вже пора такі собі броньвані ДРГ запускати в їхні ряди - ото буде паніка.
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02.04.2022 00:44 Ответить
Глупость.
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02.04.2022 00:51 Ответить
Може й так.
А помріяти?
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02.04.2022 00:58 Ответить
Много из той техники что фоткают вроде и целая, но только на ЗИП и годится. Например если танк ездит, то он стрелять не может или с электрикой проблемы. Вентиляция не фурычит. Обвес не работает - прицел, ночник, радиостанция. И т.д. Если даже 24 февраля танк был полностью работоспособный(что уже сомнительно), то за месяц БД его умелые руки русни попортили его основательно!) Как то так...
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02.04.2022 01:09 Ответить
так то оно так, но люди работают , уже не мало техники стреляет и едет в обратном направлении .
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02.04.2022 01:58 Ответить
Все верно. Причем передовые группы используют трофеи без всякого учета.
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02.04.2022 02:01 Ответить
Шото Вы на кацапского троля смахиваете .

Какая Вам разница - с учетом или без учёта ?
ГОНЯТ КАЦАПОВ всеми средствами.
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02.04.2022 02:56 Ответить
Яке все красіве
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01.04.2022 23:52 Ответить
Захоплені БТР це непогано, але зараз треба краще більше танків та рсзв.
А так хлопці молодці. Поскоріше б звільнити північ України і перейти до звільнення півдня
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01.04.2022 23:52 Ответить
Ви мабуть не стикалися з кацапами. Ви думаєте випремо їх за межу кордону і все? Ця сволота всеодно буде лізти. Не треба нікуди заглядувати. Як тільки переступили межу знищувати відразу, а не вести якісь перемови, та улещувати
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02.04.2022 00:37 Ответить
Взяли в плен капитана ССО? Жирная птичка однако попалась.
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01.04.2022 23:54 Ответить
Причому жирнай у прямому та переносному сенсах
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02.04.2022 00:20 Ответить
Та якая канцелярська мудя або зв"язківець."Нікуда не стрелял, давал связь, єхал на учєнія".
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02.04.2022 00:29 Ответить
Та якийсь мабуть зв"язківець: "Нікуда не стрелял, давал связь, отпустите меня к самке в мордор".
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02.04.2022 00:32 Ответить
Молодці! Круто попрацювали! І є ціла техніка для ЗСУ!
Але ж далеко ці тварюки просунулись вглиб!
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01.04.2022 23:54 Ответить
надеюсь капитан не станет майором..
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01.04.2022 23:54 Ответить
Що там полонених вже достатньо?

тоді просто живцем закопувати але не знімати , коротше хлопці ви самі все знаєто , я замовчав
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01.04.2022 23:55 Ответить
ни когда не думал что буду радоваться трупам на фотографии или видео , но к сожалению это так
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01.04.2022 23:56 Ответить
Не турбуйтесь це ж не люди
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02.04.2022 00:21 Ответить
я не турбуюсь я лише сподіваюсь що цей праведний гнів не застелет на очі
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02.04.2022 00:52 Ответить
Кто-то не закроет ипотеку
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01.04.2022 23:56 Ответить
Зато в теме с Кулебой и Донбассом комментарии с ************ историями как руснявая армия лоб в лоб пойдет по полю сносить все на своем пути... ****** стыд, смотрите на фото, они технику свою побросали и побежали, какой лоб в лоб? А знаете почему технику бросают в первую очередь? Потому что по бегущей пехоте работать не будут.
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01.04.2022 23:57 Ответить
Боюсь что лугандонщине начнут работать по Лысенку-квадратно-гнездовым методом-артиллерия и авиация будет работать тупо по квадратам и только потом пойдет бронетехника.И если укреплений толковых не сделали,то будут потери.....
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02.04.2022 00:07 Ответить
Веришь или нет, но на Донбассе таких укреплений за 8 лет понаделали, особенно при Пете, что ******** та артиллерия с авиацией работать. Да и под Краматорском эту авиацию в первый день прилично насбивали, там особо не полетаешь. А сейчас в каждом дворе стингеры, даже на оккупированной территории наши дрг с ними - яркий пример как сегодня сбили ми28 над селом в лугандоне, которое уже 8 лет оккупировано. Так что авиация там тоже потери будет сумасшедшие нести в случае лобовых атак. Я уже не говорю о том, что часть этой *********** увязнет в лесах под Славянском или на карьерах.
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02.04.2022 00:17 Ответить
Про укрепления знаю,на фирме где отец работал давали на деньги и стройматериалы на 3 блиндажа.
Меня больше беспокоит южное направление-от Курахово до Волноваха,Волноваха захвачена,а что там дальше по укреплениям неизвестно.И местность довольно равнинная к сожалению.
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02.04.2022 00:31 Ответить
Волноваху штурмовали лучшие части рф (морская пехота) во главе с командиром с немецкой фамилией и собственно нач дивизии, которого зажмурили уже под Мариуполем. Там адище было, немцу путин героя рф дал к слову, однако многие морские пехотинцы уже полегли под тем же Мариуполем потом. Наши отошли от Волновахи на удобные позиции, поскольку боялись что крымская группировка которая шла с Мелитополя, окружит их, в целом маневрировали и удалось за счет этого избежать больших потерь. В Волновахе не было смысла сидеть...

К тому же насколько я понимаю есть еще там рядом Угледар который то ли переходит из рук в руки, то ли остаётся нашим, неясно. Но сегодня вот эвакуация из него была, а это значит, что он как бы наш. Крымская группировка, которая так бодро продвигалась в начале, остановилась в итоге под Новоселкой еще недели три назад и с тех пор особых движений у нее нет, поскольку их части увязли в боях на Запорожье. На Курахово идти с Марьинки - самоубийство, там такие укрепления под Донецком, что наверно и Гудериан с Манштейном бы их не преодолели, единственный вариант, только с юга, но у русских там особо войск тоже нет. Ну есть еще вариант с Изюмом, идти оттуда на Волноваху и делать кольцо, как деды в 43... Но опять же, там большая армия нужна, да и у дедов ничерта не вышло.
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02.04.2022 00:50 Ответить
ну не понимаю. нахера эти падлы сюда приперлись.
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01.04.2022 23:57 Ответить
умом кацапа нє панять...
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02.04.2022 00:02 Ответить
Как нахера ? Сделать украинцев своими рабами 😠
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02.04.2022 01:23 Ответить
Щоб нас знищити. Це у кацапів така національна ідея - знищення українців.
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02.04.2022 01:24 Ответить
Молодцы хлопцы намолотили касапского скота и хлама.
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01.04.2022 23:58 Ответить
А свинособачий капітан не згорів бо абасцался ?
Кожен вбитий кацап - це маленький крок до МИРУ і великий плюс для всього людства .
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01.04.2022 23:58 Ответить
О - это ж чьих падла будут ???
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01.04.2022 23:59 Ответить
Щось нам залишки російськомовної органіки перестали показувати...
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02.04.2022 00:01 Ответить
хлопці працюють
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02.04.2022 00:02 Ответить
Асвабадітєлі зникли, залишилось залізяччя.
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02.04.2022 00:03 Ответить
нормально так намолотили) сподіваюсь каци в тих гумових чоботах залишии частинку себе))
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02.04.2022 00:04 Ответить
ОперациЯ по демилитаризации русни идёт согласно графика.
Кстати, на одном фото в разбитом грузовике куча бутылок?
Только не говорите, что это процедурные табуретки российской армии)))
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02.04.2022 00:05 Ответить
Уривок з публікації соловйьова у телеграмі ( подається у рубриці про - неймовірні успіхи вууружонних сіл ереф ) - Подразделения российских вооруженных сил завершили зачистку от националистов населенного пункта Урожайное и ведут бой с украинской 54 отдельной механизированной бригадой за овладение совхозом Октябрь. Глубина продвижения за день составила 8 километров. Уничтожена украинская мотопехотная рота, усиленная танковым взводом. .
за овладение совхозом Октябрь. КАРЛ !!! . Подається так неначе бої йдуть за овладєніє Берліном у 45 р .. !!
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02.04.2022 00:07 Ответить
. І далі , з цього ж допису в тєлєгі , кацапського пропаГандона . - Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 124 самолета и 82 вертолета, 357 беспилотных летательных аппаратов, 1854 танка , 202 установки реактивных систем залпового огня, 777 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1722 единицы специальной военной автомобильной техники. .
Де в нас стільки техніки взялося , перед війною , одних танків унічтожєно аж 1854 !! А скільки ж тоді ще залишилось ? . Оце в чувака політ фантазії , *** ..
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02.04.2022 00:14 Ответить
Это давняя традиция кацапов - сидя обосравшимися в окопе, писать донесения про "уничтоженные" танки. По их статистике, русня во 2 мировой войне уничтожила немецкую армию раз 10. Только непонятно как уничтоженные немцы давали 3,14здофф русне вплоть до 1945.
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02.04.2022 00:41 Ответить
І дві, ні - ТРИ зірки смерті! А біологічно-термоядерних лабораторій взагалі безліч...
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02.04.2022 10:13 Ответить
ну такое. Радости мало. Если на дороги смотреть
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02.04.2022 00:53 Ответить
А в нас є "совхози"?
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02.04.2022 08:49 Ответить
Я б теж хотів це спитати у соловйоба . .
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02.04.2022 09:25 Ответить
На одном из фото, даже обгоревшие стиральные машинки в кузове грузовика подбитого. Эти орки грабили всё подряд, толи из магазинов, толи из домов Украинцев. Ещё и куча всяких банок наверное консервных валяется...
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02.04.2022 00:09 Ответить
Пральна машина там завжди в комплектації. Шлунок кацапів погано реагує на страх
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02.04.2022 00:15 Ответить
Трофімов став трофеєм
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02.04.2022 00:14 Ответить
Мамма мія! Скільки залізяк кацапячих по нашій землі розкидано!

А куди усе це дівати зараз? Цей металобрухт хоч знадобиться нам на хозяйстві?
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02.04.2022 00:17 Ответить
Рінато гудіні забере як репарації. Позавчора натякав в інтев"ю.
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02.04.2022 00:40 Ответить
Офигительные фото!
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02.04.2022 00:30 Ответить
Техника, скажем так, не самая неновая и несовременная. Тем не менее, горит замечательно!
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02.04.2022 14:02 Ответить
Блін ... Скільки ж ще у них усього залізяччя ???
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02.04.2022 00:32 Ответить
Дивився би та дивився...Слава ЗСУ! Хлопці, ви - найкращі!!!
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02.04.2022 00:34 Ответить
Так розхирячити орків вміють тільки бандерівці 👍🏼💪✊
Хлопці , Ви наші леви , їй Богу 🙁
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02.04.2022 01:15 Ответить
Дістало це залізо! Трупи загарбників фоткайте! Вони найбільше надихають!
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02.04.2022 01:44 Ответить
Дідько, це "О" - з Білорусі.
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03.04.2022 15:35 Ответить
І куди воно пeрлось. Там жe "романтики с Большой Дороги"
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03.04.2022 15:54 Ответить
 
 