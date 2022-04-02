Если вы выиграете – выигрывает весь мир, - президент Европарламента Метсола на встрече с Зеленским. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с прибывшей в Киев президентом Европейского парламента Робертой Метсолой.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Собеседники обсудили координацию европейских парламентов в поддержку Украины.

"Искренне хочу поблагодарить лично вас, Роберта, и всю вашу команду за то, что в такой важный для нашего государства момент, когда украинцы верят делам и конкретным шагам, вы демонстрируете героизм приехать в Украину. А сегодня это уже героизм", – подчеркнул Владимир Зеленский и добавил, что этот визит является важным шагом в поддержку украинцев.

Глава государства отметил, что результатом его предыдущих разговоров с Робертой Метсолой в телефонном режиме стало ее обращение к европарламентариям и мировому сообществу относительно поддержки Украины, и это очень ценит украинский народ.

"Вы повели за собой страну чрезвычайно храбрых мужчин и женщин, которые борются за свободу и демократию. Я приехала в Украину не только для того, чтобы подтвердить нашу солидарность, не только для того, чтобы продолжить работу над формулировками наших резолюций, в которых мы говорим, что Украина является частью нашей европейской семьи, ведь вы воюете и за нас, за фундаментальные принципы, которые Европейский континент отстаивал многие столетия. Я также хотела бы убедиться, что у вас есть все, что нужно, чтобы выиграть эту войну. Потому что если вы выиграете – весь мир выиграет", – сказала Роберта Метсола.

Она также отметила, что хотела бы дать украинцам, которые бежали от войны и нашли убежище в других странах Европы, новую перспективу того, что они вернутся в прекрасную Украину.

Глава Украинского государства рассказал о ситуации на фронте и отметил важность продолжения и усиления санкционного давления на Россию. Он обратил внимание на то, что некоторые санкции оказались лишь формальностью, а у некоторых быстро обнаружились "дыры".

Владимир Зеленский подчеркнул, что новые санкционные пакеты должны появляться еженедельно и быть болезненными для России, пока она не откажется от агрессивных действий. Вместе с тем санкционное давление на Россию нужно усиливать оборонной поддержкой нашего государства.

По мнению Президента Украины, мир должен оказывать давление на Россию, чтобы заставить сесть за стол переговоров и искать мир. Но этого не произойдет, если Российская Федерация и дальше будет чувствовать безнаказанность за любые свои действия.

Владимир Зеленский рассказал, в частности, о блокировании Россией судоходства в Черном море. Это, по его словам, угрожает глобальной продовольственной безопасности и может обернуться высокими ценами на продукцию украинского аграрного экспорта.

В заключение Глава государства наградил Роберту Метсолу орденом княгини Ольги I степени за весомый личный вклад в консолидацию международной поддержки Украины в противостоянии российской агрессии.





