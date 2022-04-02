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Если вы выиграете – выигрывает весь мир, - президент Европарламента Метсола на встрече с Зеленским. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с прибывшей в Киев президентом Европейского парламента Робертой Метсолой.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Собеседники обсудили координацию европейских парламентов в поддержку Украины.

"Искренне хочу поблагодарить лично вас, Роберта, и всю вашу команду за то, что в такой важный для нашего государства момент, когда украинцы верят делам и конкретным шагам, вы демонстрируете героизм приехать в Украину. А сегодня это уже героизм", – подчеркнул Владимир Зеленский и добавил, что этот визит является важным шагом в поддержку украинцев.

Глава государства отметил, что результатом его предыдущих разговоров с Робертой Метсолой в телефонном режиме стало ее обращение к европарламентариям и мировому сообществу относительно поддержки Украины, и это очень ценит украинский народ.

"Вы повели за собой страну чрезвычайно храбрых мужчин и женщин, которые борются за свободу и демократию. Я приехала в Украину не только для того, чтобы подтвердить нашу солидарность, не только для того, чтобы продолжить работу над формулировками наших резолюций, в которых мы говорим, что Украина является частью нашей европейской семьи, ведь вы воюете и за нас, за фундаментальные принципы, которые Европейский континент отстаивал многие столетия. Я также хотела бы убедиться, что у вас есть все, что нужно, чтобы выиграть эту войну. Потому что если вы выиграете – весь мир выиграет", – сказала Роберта Метсола.

Она также отметила, что хотела бы дать украинцам, которые бежали от войны и нашли убежище в других странах Европы, новую перспективу того, что они вернутся в прекрасную Украину.

Глава Украинского государства рассказал о ситуации на фронте и отметил важность продолжения и усиления санкционного давления на Россию. Он обратил внимание на то, что некоторые санкции оказались лишь формальностью, а у некоторых быстро обнаружились "дыры".

Владимир Зеленский подчеркнул, что новые санкционные пакеты должны появляться еженедельно и быть болезненными для России, пока она не откажется от агрессивных действий. Вместе с тем санкционное давление на Россию нужно усиливать оборонной поддержкой нашего государства.

По мнению Президента Украины, мир должен оказывать давление на Россию, чтобы заставить сесть за стол переговоров и искать мир. Но этого не произойдет, если Российская Федерация и дальше будет чувствовать безнаказанность за любые свои действия.

Владимир Зеленский рассказал, в частности, о блокировании Россией судоходства в Черном море. Это, по его словам, угрожает глобальной продовольственной безопасности и может обернуться высокими ценами на продукцию украинского аграрного экспорта.

В заключение Глава государства наградил Роберту Метсолу орденом княгини Ольги I степени за весомый личный вклад в консолидацию международной поддержки Украины в противостоянии российской агрессии.

Если вы выиграете – выигрывает весь мир, - президент Европарламента Метсола на встрече с Зеленским 01
Если вы выиграете – выигрывает весь мир, - президент Европарламента Метсола на встрече с Зеленским 02
Если вы выиграете – выигрывает весь мир, - президент Европарламента Метсола на встрече с Зеленским 03

Автор: 

Европарламент (1799) Мецола Роберт (78)


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Топ комментарии
+9
Я не хочу больше слышать такую фразу - Якщо ви виграєте. Мы выиграем 100% и других вариантов попросту не существует в наше время.
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02.04.2022 03:30
+9
Є таке прислів'я: У перемоги багато батьків, лише поразка сирота.
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02.04.2022 03:58
+7
"... якщо ви виграєте - весь світ виграє", а якщо програєте, то програє Україна, а весь світ наче ні при чому. Якось так. 😡😡😡
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02.04.2022 03:30
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Правила форума Совет форумчан
еммм... ЯКЩО?! Тобто наша поразка це для неї варіант?
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02.04.2022 03:16 Ответить
Звичайно, я так розумію що вся Європа давала Україні проти рашкі не більше 72 годин. Вони і зараз мають сумніви щодо нашої перемоги
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02.04.2022 06:49 Ответить
"Так, так. А ми поки постаємо збоку". Свинота. Хоча за зброю дякуємо.
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02.04.2022 07:30 Ответить
ні якщо, а коли !!!
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02.04.2022 08:23 Ответить
Я не хочу больше слышать такую фразу - Якщо ви виграєте. Мы выиграем 100% и других вариантов попросту не существует в наше время.
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02.04.2022 03:30 Ответить
"... якщо ви виграєте - весь світ виграє", а якщо програєте, то програє Україна, а весь світ наче ні при чому. Якось так. 😡😡😡
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02.04.2022 03:30 Ответить
Є таке прислів'я: У перемоги багато батьків, лише поразка сирота.
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02.04.2022 03:58 Ответить
Дуже мудре прислів'я. Дуже глибоке.
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02.04.2022 16:34 Ответить
Так может хватит болтать, а пора реально начать помогать? Чтобы таки мир победил.
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02.04.2022 03:46 Ответить
пока вы плять объявляете эти санкции пакетами, то кацапы уже знают как их обходить...
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02.04.2022 05:18 Ответить
Азартны.... Чтоб вы уже подавились свом поп корном...
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02.04.2022 05:38 Ответить
Навіть і не знаю, як оцю херню назвати-дипломатія, фарисейство, чистої води піз...ж чи ще якось...
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02.04.2022 06:47 Ответить
Если будете давать тяжёлое наступательное, тогда победит весь Мир!
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02.04.2022 07:40 Ответить
легко говорить когда тебя не бомбят.
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02.04.2022 09:32 Ответить
Роберта мужня жінка-політик і перша з високопосадовців ЄС наважилась відвідати фронтовий Київ. Вона очолює Європарламент, а не виконавчу владу і претензії форумчан до неї недоречні.
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02.04.2022 10:00 Ответить
А ЕСЛИ ВЫ БУДЕТЕ СОПЛИ ЖЕВАТЬ то свинорусы катком проедут по всей Европе, ИЗНАСИЛУЮТ всех ваших Фрау и Пани и Мисс и Миссис, и в хвости в гриву, и несовершенно-летних, И ЛГБТ, И ВСЕХ НА СВЕТЕ, тупорылые вы имбецили
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02.04.2022 10:09 Ответить
що, спостерігають за війною, як за футбольним матчем? гарно влаштувались на трибунах?
а якщо програєм? думають, зі світом нічого не станеться?
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02.04.2022 10:33 Ответить
" ...у вас є все, що потрібно, щоб виграти цю війну." - Серйозно??? при відсутності достатньої кількості літаків та танків? при недостатній кількості зброї взагалі? навіть мобілізацію нема сенсу оголошувати - нема чим озброювати воїнів... через це неможливо деблокувати Маріуполь, де вже загинути тисячі і продовжують вмирати цивільні люди
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02.04.2022 10:37 Ответить
 
 