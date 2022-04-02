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Позиционные бои в Рубежном и Попасной продолжаются. Войска РФ несут потери - минус 800 оккупантов в неделю, - Гайдай. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Позиционные бои в Рубежном и Попасной в Луганской области продолжаются. Орки несут потери - минус 800 оккупантов в неделю.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, противник продолжает нести существенные потери в Луганской области.

"Так, в оккупированном городе Алчевске, в местную больницу из района ведения боевых действий близ Попасной поступило около 30 раненых оккупантов-кадыровцев. По имеющейся информации, погибших оккупанты оставляют на поле боя. В то же время, за прошедшую неделю, безвозвратные потери личного состава в подразделениях так  называемого 2 армейского корпуса составляют около 800 человек", - отметил он.

Нашими защитниками на Донецком и Луганском направлениях за сутки отбиты 9 вражеских атак. Наши воины уничтожили 8 танков, 44 боевых бронированных машин, 16 единиц автомобильной техники и 10 артиллерийских.

На протяжении суток обстрелы получили города Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, Кременная, Горное, Попасная, населенные пункты Березово, Тошковка.

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Там поврежден или разрушен 31 объект – 27 жилых домов, здание коммунальной службы в Северодонецке, другие объекты инфраструктуры.

Позиционные бои в Рубежном и Попасной продолжаются. Войска РФ несут потери - минус 800 оккупантов в неделю, - Гайдай 01
Позиционные бои в Рубежном и Попасной продолжаются. Войска РФ несут потери - минус 800 оккупантов в неделю, - Гайдай 02

Автор: 

армия РФ (19210) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6496)


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Думаю что это зерграш ополчленцев, их гонят на разведку убоём
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02.04.2022 13:28 Ответить
Самые жаркие бои здесь по моему, хотя видео мало
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03.04.2022 03:02 Ответить
 
 