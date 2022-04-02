74 225 110
Гражданские со связанными руками и расстрелянные российскими оккупантами в Буче. ФОТО 18+
Российские военные расстреливали жителей Бучи. Их тела со связанными руками обнаружили после освобождения города. ВНИМАНИЕ! Новость содержит кадры, не рекомендованные для просмотра несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!
Об этом сообщает паблик Громади Київщини, передает Цензор.НЕТ.
"Буча 18+. Гражданские со связанными руками и расстрелянные российскими фашистами. Эти недели в оккупации в Буче были настоящим адом для людей. Россияне - это преступники, животные, к которым не должно быть никакой пощады", - говорится в описании фото.
Топ комментарии
+126 SuperVsirf .
показать весь комментарий02.04.2022 12:18
+114 Алексей Алексеевич #377576
показать весь комментарий02.04.2022 12:18
+72 Сергей Гусаченко #512260
показать весь комментарий02.04.2022 12:22
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але якщо хтось думав, що вийде пересидіти, аби не мобілізували в ВСУ. На жаль, це не збереже від смерті!
нічого тобі не шкода цих чодовіків, пусті слова!
Що ти вибереш.. смерть чи бути згвалтованою, а, ханжа?
Чому ти не в ЗСУ? чи подвійні стандарти?
Отсутствие смертной казни для врага, в военное время, будет стоить жизней многих тысяч украинцев.