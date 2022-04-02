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Новости Фото Война Резня в Буче
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Гражданские со связанными руками и расстрелянные российскими оккупантами в Буче. ФОТО 18+

Российские военные расстреливали жителей Бучи. Их тела со связанными руками обнаружили после освобождения города. ВНИМАНИЕ! Новость содержит кадры, не рекомендованные для просмотра несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!

Об этом сообщает паблик Громади Київщини, передает Цензор.НЕТ.

"Буча 18+. Гражданские со связанными руками и расстрелянные российскими фашистами. Эти недели в оккупации в Буче были настоящим адом для людей. Россияне - это преступники, животные, к которым не должно быть никакой пощады", - говорится в описании фото.

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Гражданские со связанными руками и расстрелянные российскими оккупантами в Буче 01

Автор: 

армия РФ (19210) расстрел (503) Буча (460) военные преступления (1434)


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Топ комментарии
+126
**** ця фотографія має бути у всіх інформ-агенствах на перших шпальтах!
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02.04.2022 12:18
+114
Так кажете в полон треба брати.
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02.04.2022 12:18
+72
Только уничтожать всеми способами. Тогда рабссейские свиноматки (возможно) будут спасать свой рашодебильный выводок.
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02.04.2022 12:22
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Жінок гвалують. Дуже - дуже шкода цих чоловіків. На жаль, ворог підлий, без часті і гідності.
Але якщо хтось думав, що вийде пересидіти, аби не мобілізували в ВСУ. На жаль, це не збереже від смерті!
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02.04.2022 20:50 Ответить
ой блін, гвалтують їх.. ти тут до чого особисто?.. ти подивись на неї! ніби то мужчин не гвалтують! з ними ще гірше роблять.. але тобі ж байдуже, в тебе жіноча солідарність!
нічого тобі не шкода цих чодовіків, пусті слова!
Що ти вибереш.. смерть чи бути згвалтованою, а, ханжа?
Чому ти не в ЗСУ? чи подвійні стандарти?
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03.04.2022 01:08 Ответить
Тебе вже згвалтували? Що ти тут розкукурікався?
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03.04.2022 01:38 Ответить
ти тільки що логіку згвалтувала, фригідка і маньячка
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04.04.2022 17:34 Ответить
ти вже в ЗСУ? ьи вже під кацапом, борг свій жіночий йому віддаєш? що ти розкудахкалась тут?
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04.04.2022 17:42 Ответить
Впервые в мировой истории нет смертной казни во время войны.

Отсутствие смертной казни для врага, в военное время, будет стоить жизней многих тысяч украинцев.
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02.04.2022 20:44 Ответить
ніякої "казні" відрізати голови без суду і слідства, скільки можна це терпіти!!!
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02.04.2022 22:09 Ответить
Давайте ще пошукаємо хароших рускіх!!! Може це тільки путлєр винний!!!!???
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02.04.2022 20:45 Ответить
русскі це бидло і скот, нічого людського, ріж русню!
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02.04.2022 22:08 Ответить
Убивайте путинских скотов без жалости и устали! Звериное стадо перешло все линии человечности и не оставили нам выбора, теперь для них только праведная месть! Они знали что идут с войной в мирную страну, ***** рашистские должны заплатить за разрушения городов и звериный геноцид мир.населения! Пусть не умолкает в росиянских домах похоронная музыка, а их матери и жены не снимают траурные платки!
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02.04.2022 23:23 Ответить
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