Гражданские со связанными руками и расстрелянные российскими оккупантами в Буче. ФОТО 18+

Российские военные расстреливали жителей Бучи. Их тела со связанными руками обнаружили после освобождения города. ВНИМАНИЕ! Новость содержит кадры, не рекомендованные для просмотра несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!

Об этом сообщает паблик Громади Київщини, передает Цензор.НЕТ.

"Буча 18+. Гражданские со связанными руками и расстрелянные российскими фашистами. Эти недели в оккупации в Буче были настоящим адом для людей. Россияне - это преступники, животные, к которым не должно быть никакой пощады", - говорится в описании фото.

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