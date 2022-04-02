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На Изюмском направлении 95-я бригада уничтожила 7 единиц вражеской техники, в часности 2 вертолета. ФОТО

рф,армія

95-я отдельная десантно-штурмовая бригада уничтожает вражескую технику на Изюмском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в фейсбуке сообщил директор Международного центра по противодействию российской пропаганде Юрий Ковченко.

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"На Изюмском направлении силами 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных силы Украины уничтожены 3 танка, 1 автомобиль, 1 топливозаправщик, 2 вертолета, более 30 военнослужащих противника", - написал он.

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На Изюмском направлении 95-я бригада уничтожила 7 единиц вражеской техники, в часности 2 вертолета 01

Автор: 

техника (1736) Изюм (270) ВСУ (6587)


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Топ комментарии
+32
мочіть, хлопці, ці сучі потроха!
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02.04.2022 12:41
+22
Отличнейшая новость !
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02.04.2022 12:41
+16
це вам ***** за Марик!
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02.04.2022 12:50
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Отличнейшая новость !
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02.04.2022 12:41 Ответить
мочіть, хлопці, ці сучі потроха!
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02.04.2022 12:41 Ответить
це вам ***** за Марик!
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02.04.2022 12:50 Ответить
Смерть московітам та їх сраколизам ригоАналам та жопоблоку в Україні!!
Слава Захисникам України !!
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02.04.2022 12:55 Ответить
Если 95-я , то за Харьков можно быть спокойными.
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02.04.2022 12:58 Ответить
С Изюмского направления угроза силам в ООС.
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02.04.2022 13:04 Ответить
Це про Ізюм і шлях на Слов'янськ. Там зараз дуже важко.
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02.04.2022 13:05 Ответить
Слава Збройним Силам України!!!💪🇺🇦
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02.04.2022 13:02 Ответить
Бойцы ВСУ уничтожили командный пункт подразделений ПВО врага и захватили ценный трофей к востоку от Харькова.
Захвачена автоматизированная система «Барнаул-Т 9С932-1» для командного пункта подразделений ПВО.
«Не так много из них были захвачены целыми, поэтому они довольно ценны», - https://t.me/zsuwar/9071 сообщает пресс-служба ВСУ.

https://t.me/charter97_org/68791?single
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02.04.2022 13:04 Ответить
«Украинские военные впервые сбили российский вертолет из современного портативного ракетного комплекса Британии Starstreak». Об этом говорится в статье газеты The Times.

На распространенных в сети видео видно, что высокоскоростной снаряд Starstreak, поражающий тремя кинетическими дротиками, разбивает Ми-28Н на две части над восточной Луганской областью.

На кадрах видно, как вольфрамовые дротики отрезают хвост российскому вертолету.
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02.04.2022 14:02 Ответить
https://youtu.be/1pcdCJfuIyc
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02.04.2022 22:28 Ответить
ніхріна не видно чим, але гарно
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03.04.2022 09:00 Ответить
95-й-респект.Не зупиняйтесь...
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02.04.2022 18:01 Ответить
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03.04.2022 02:03 Ответить
 
 