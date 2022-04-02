На Изюмском направлении 95-я бригада уничтожила 7 единиц вражеской техники, в часности 2 вертолета. ФОТО
95-я отдельная десантно-штурмовая бригада уничтожает вражескую технику на Изюмском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в фейсбуке сообщил директор Международного центра по противодействию российской пропаганде Юрий Ковченко.
"На Изюмском направлении силами 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных силы Украины уничтожены 3 танка, 1 автомобиль, 1 топливозаправщик, 2 вертолета, более 30 военнослужащих противника", - написал он.
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Слава Захисникам України !!
Захвачена автоматизированная система «Барнаул-Т 9С932-1» для командного пункта подразделений ПВО.
«Не так много из них были захвачены целыми, поэтому они довольно ценны», - https://t.me/zsuwar/9071 сообщает пресс-служба ВСУ.
https://t.me/charter97_org/68791?single
На распространенных в сети видео видно, что высокоскоростной снаряд Starstreak, поражающий тремя кинетическими дротиками, разбивает Ми-28Н на две части над восточной Луганской областью.
На кадрах видно, как вольфрамовые дротики отрезают хвост российскому вертолету.