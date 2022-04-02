На Изюмском направлении 95-я бригада уничтожила 7 единиц вражеской техники, в часности 2 вертолета. ФОТО

95-я отдельная десантно-штурмовая бригада уничтожает вражескую технику на Изюмском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в фейсбуке сообщил директор Международного центра по противодействию российской пропаганде Юрий Ковченко.

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"На Изюмском направлении силами 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных силы Украины уничтожены 3 танка, 1 автомобиль, 1 топливозаправщик, 2 вертолета, более 30 военнослужащих противника", - написал он.

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