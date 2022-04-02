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Новости Фото Война
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Утром оккупанты обстреляли из "Градов" парк им.Горького в Харькове, за минувшие сутки – 39 артударов. Продолжаются активные бои в Изюмском районе, - Синегубов. ВИДЕО+ФОТО

За минувшие сутки российские войска нанесли 39 ударов из артиллерии, минометов, танков, РСЗО по районам Салтовки, Пятихаток, Алексеевки.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, утром снова продолжились обстрелы. Россияне уже не в первый раз обстреляли из "Градов" парк имени М. Горького. Это одно из самых любимых мест отдыха харьковчан. К сожалению, один пострадавший, мужчину госпитализировали и оказывают медицинскую помощь.

Утром оккупанты обстреляли из Градов парк им.Горького в Харькове, за минувшие сутки – 39 артударов. Продолжаются активные бои в Изюмском районе, - Синегубов 01

Утром оккупанты обстреляли из Градов парк им.Горького в Харькове, за минувшие сутки – 39 артударов. Продолжаются активные бои в Изюмском районе, - Синегубов 02

"Оккупанты в течение суток интенсивно обстреливали Дергачи и населенные пункты района, к этой минуте жертв нет. По области ВСУ продолжают вести активные бои в Изюмском районе", - пишет Синегубов.

"Среди побед - уничтожение 2 транспортно-боевых вертолетов Ми-8 РФ. Их ликвидировали расчетом отечественного переносного противотанкового ракетного комплекса "Корсар"! Как отмечают сами военные, это первый случай, когда из ПТРК успешно уничтожили воздушную цель. Это в очередной раз свидетельствует о профессионализме наших Вооруженный" Сил Украины и несуразность россиян", - напоминает он.

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Автор: 

армия РФ (19210) обстрел (27129) Харьков (7479) Изюм (270) Синегубов Олег (559)


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Топ комментарии
+6
когда у вас суки закончатся припасы и ********?
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02.04.2022 12:53
+5
Раньше закончатся орки. Особенно лётчики и прочие с долгим обучением. Останется самое тупое мясо.
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02.04.2022 13:19
+4
от хтось пояснить мені, про які перемовини може йти мова
і якого хрено наші туда їдуть?
явно ж видно що орки з України йти не збираються
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02.04.2022 13:01
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Правила форума Совет форумчан
когда у вас суки закончатся припасы и ********?
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02.04.2022 12:53 Ответить
синекітенко@syniy_kit
https://twitter.com/syniy_kit/status/1510195974974619654 15 мин

Офігіти! В нас щойно була повітряна тривога
Я в західній Німеччині, якщо що...
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02.04.2022 13:20 Ответить
самолётостроение полным ходом идёт. смены с 06-30 до 20-30 у людей
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02.04.2022 13:00 Ответить
Раньше закончатся орки. Особенно лётчики и прочие с долгим обучением. Останется самое тупое мясо.
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02.04.2022 13:19 Ответить
ім. Койкоґо.
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02.04.2022 12:56 Ответить
от хтось пояснить мені, про які перемовини може йти мова
і якого хрено наші туда їдуть?
явно ж видно що орки з України йти не збираються
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02.04.2022 13:01 Ответить
Даніїл з МІСТА ГЕРОЯ МАРІУПОЛЬ@daniil_donetsk

·
https://twitter.com/daniil_donetsk/status/1510179248828465154 1 ч



Орки бісяться, б'ють фосфорними снарядами
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02.04.2022 13:01 Ответить
Торопятся к девятомая. Дай Бог сил всем защитникам Украины.
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02.04.2022 13:05 Ответить
Назва парку якась тріперна , антилюдська . Ще б ім. Берії назвали .
Чим люди думають ? ХЗ.
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02.04.2022 13:06 Ответить
сегодня свинособаки своему москальскому быдлу расскажут, что на карусели катались ребята из АЗОВа ... поэтому карусель автоматически попала в разряд стратегических военных объектов.

москали это биомусор и наша планета не сможет нормально развиваться и жить если не прибраться как следует...
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02.04.2022 13:10 Ответить
як там скамейкі -лавочки на яких гидота кернес крав - на на ОБОРОНУ йшли кошти ....- але прийшов кацапо "світ"....
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02.04.2022 13:44 Ответить
 
 