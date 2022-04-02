Утром оккупанты обстреляли из "Градов" парк им.Горького в Харькове, за минувшие сутки – 39 артударов. Продолжаются активные бои в Изюмском районе, - Синегубов. ВИДЕО+ФОТО

За минувшие сутки российские войска нанесли 39 ударов из артиллерии, минометов, танков, РСЗО по районам Салтовки, Пятихаток, Алексеевки.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, утром снова продолжились обстрелы. Россияне уже не в первый раз обстреляли из "Градов" парк имени М. Горького. Это одно из самых любимых мест отдыха харьковчан. К сожалению, один пострадавший, мужчину госпитализировали и оказывают медицинскую помощь.

"Оккупанты в течение суток интенсивно обстреливали Дергачи и населенные пункты района, к этой минуте жертв нет. По области ВСУ продолжают вести активные бои в Изюмском районе", - пишет Синегубов.

"Среди побед - уничтожение 2 транспортно-боевых вертолетов Ми-8 РФ. Их ликвидировали расчетом отечественного переносного противотанкового ракетного комплекса "Корсар"! Как отмечают сами военные, это первый случай, когда из ПТРК успешно уничтожили воздушную цель. Это в очередной раз свидетельствует о профессионализме наших Вооруженный" Сил Украины и несуразность россиян", - напоминает он.

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