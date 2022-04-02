Практически вся Луганщина без газа. Под Северодонецком войска РФ перебили газопровод, - Гайдай. ФОТО

Практически вся Луганщина осталась без газа. Под Северодонецком россияне перебили газопровод.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Место аварии находится в зоне активных боевых действий. Пока у ремонтников нет возможности туда добраться. Некоторое время после попадания пылал газ, но нам удалось своевременно перекрыть все задвижки. Угрозы населению и окружающей среде нет", - отмечает Гайдай.

По его словам, без газа остались Северодонецк и близлежащие населенные пункты - около 60 тысяч абонентов.

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В общей сложности без газоснабжения 36 населенных пунктов (131 944 абонента), из них 30 полностью и 6 частично.