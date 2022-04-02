Практически вся Луганщина без газа. Под Северодонецком войска РФ перебили газопровод, - Гайдай. ФОТО
Практически вся Луганщина осталась без газа. Под Северодонецком россияне перебили газопровод.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Место аварии находится в зоне активных боевых действий. Пока у ремонтников нет возможности туда добраться. Некоторое время после попадания пылал газ, но нам удалось своевременно перекрыть все задвижки. Угрозы населению и окружающей среде нет", - отмечает Гайдай.
По его словам, без газа остались Северодонецк и близлежащие населенные пункты - около 60 тысяч абонентов.
В общей сложности без газоснабжения 36 населенных пунктов (131 944 абонента), из них 30 полностью и 6 частично.
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Поставки самолетов зависят не от газа, а от реакции бункерного на эту поставку. Если будет известно 100%, что он не начнет обстреливать Европу в ответ, то дадут. Если нет - то нет.