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Практически вся Луганщина без газа. Под Северодонецком войска РФ перебили газопровод, - Гайдай. ФОТО

Практически вся Луганщина осталась без газа. Под Северодонецком россияне перебили газопровод.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Место аварии находится в зоне активных боевых действий. Пока у ремонтников нет возможности туда добраться. Некоторое время после попадания пылал газ, но нам удалось своевременно перекрыть все задвижки. Угрозы населению и окружающей среде нет", - отмечает Гайдай.

По его словам, без газа остались Северодонецк и близлежащие населенные пункты - около 60 тысяч абонентов.

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Практически вся Луганщина без газа. Под Северодонецком войска РФ перебили газопровод, - Гайдай 01

В общей сложности без газоснабжения 36 населенных пунктов (131 944 абонента), из них 30 полностью и 6 частично.

Автор: 

газопровод (831) обстрел (27129) Северодонецк (605) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6496)


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Коли вже вони переб'ють газопровід до Європи? А то ЄС та НАТО не дуже поспішають надати нам щось серьозне(літаки, ППО, важке озброєння) - може хоч зачухаються тоді?.
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02.04.2022 14:24 Ответить
Судя по всему, какое-то ППО дают, просто втихую. Громко разрешили передать немецкиие танки из чешских запасов.
Поставки самолетов зависят не от газа, а от реакции бункерного на эту поставку. Если будет известно 100%, что он не начнет обстреливать Европу в ответ, то дадут. Если нет - то нет.
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02.04.2022 18:47 Ответить
 
 