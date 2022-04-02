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Новости Фото Агрессия России против Украины Война
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"Мы лежали в крови, другой мужчина еще и в фекалиях. Я попросил воды. Не дали": житель Казачьей Лопани рассказал о пытках, которые пережил в плену оккупантов. ФОТО

Житель Харьковщины 26-летний Алексей Семиков рассказал о пытках, которым его подвергали российские оккупанты, когда он попал в плен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал Громадському.

Мы лежали в крови, другой мужчина еще и в фекалиях. Я попросил воды. Не дали: житель Казачьей Лопани рассказал о пытках, которые пережил в плену оккупантов 01

Приводим материал на языке оригинала.

Перед полоном Олексій, мешканець Козачої Лопані на Харківщині, допомагав своїм землякам виживати в окупації — його селище росіяни захопили в перші дні повномасштабного вторгнення. Він діставав молоко, борошно. А після того, як з’їздив у Харків по ліки для хворих, його пов’язали.

"16 березня, я повертався з Харкова. Проїхав наш блокпост — усе було гаразд. На наступному також. А коли заїхав у Козачу Лопань, на розвилці, де дорога веде в центр і на трасу, мене наздогнав УАЗ. З нього вистрибнули кілька військових з автоматами. Відчинили двері, мене повалили на землю, завʼязали руки й очі.

"От ти й доїздився. Ти ж Олексій, маєш дві собаки, живеш із мамою, за такою-то адресою. Будеш розповідати, як ти їздиш у Харків, якщо туди нікого не пускають і не випускають".

У мене забрали мобільний, готівку, деякі документи, ключі від машини — і кудись повезли. За фасадом приміщення, яке я побачив крізь щілину, зрозумів, що це вокзал.

Мене завели всередину й кинули на підлогу. Біля мене лежав чоловік у військовій формі. Вони його били і кричали: "Де ти взяв військову форму?!"

Він відповідав, що йому її віддав сусід за пляшку горілки. Виявилося, що окупанти зайшли до цього чоловіка додому, нишпорили в його шафах. На вішаку була українська військова форма. Версія "про сусіда" їм не сподобалася, тому вони його запакували і привезли у підвал, як і мене".

Те, що без ліків лишиться дитина-діабетик, загарбників не хвилювало.

"Вони почали мене бити мітлою, палицею і розпитувати про ситуацію в Харкові. Я пояснював, що містом ходять люди, працюють магазини, аптеки, гуляють діти, комунальники прибирають. Після цього вони били ще сильніше і кричали.

"Ти пи*диш, це все неправда! Ми маємо зовсім іншу інформацію! Там люди бояться з підвалів виходити! Там нікого немає!"

Питали також, що з військовою технікою, блокпостами. Я відповідав, що бачив лише поліцейських, а на блокпостах — військові без техніки. Увесь цей час вони не припиняли бити мене і чоловіка у військовій формі".

Мы лежали в крови, другой мужчина еще и в фекалиях. Я попросил воды. Не дали: житель Казачьей Лопани рассказал о пытках, которые пережил в плену оккупантов 02

"Кожні кілька годин приходила нова зміна, і допити з побиттями повторювалися. Я почув, що у підвал зайшов чоловік. Він наблизився до мене, підняв, привʼязав до батареї й почав бити з усієї сили.

"Ти скакав на Майдані, ти точно козачок!"

Я відповідав, що це не так.

"Що ти робив 8 років тому?"

"Був у себе вдома в селищі. А де саме я мав бути 8 років тому?"

"Ти мав захищати "ЛНР" і "ДНР"!"

Після цих слів він так сильно вдарив мене по руках, що той скотч, яким я був привʼязаний до батареї, розірвався. Прийшли люди, які мене привʼязали назад. А той почав бити чоловіка у військовій формі. Удари були такими сильними, що він аж сходив під себе.

"Дивись, цей уже обісрався, а ти так і не подаєш знаку. Ти точно нацик, ти точно з "Азову"!"

Дійшло до того, що я припинив відчувати біль. Нас відв'язали і кинули на підлогу".

Після цього прийшла інша зміна окупантів.

"Ми лежали в крові, інший чоловік ще й у фекаліях. Я попросив води. Не дали.

"Нам сказали, що ти націоналіст — терпи. Може, хтось інший принесе".

Нас били, але вже не так сильно, як раніше. Раптом я почув вибухи, у підвал почали забігати військові. Вони кричали, що нас обстрілюють ЗСУ. Вибухи не припинялися, військових ставало дедалі більше. Ще вони погрожували, що виведуть, привʼяжуть до дерева — і нехай нас обстрілюють. Я сказав, щоб мене виводили. Вони знову вдарили.

"Кому ти потрібен, лежи вже".

Мы лежали в крови, другой мужчина еще и в фекалиях. Я попросил воды. Не дали: житель Казачьей Лопани рассказал о пытках, которые пережил в плену оккупантов 03

Тоді я зрозумів, що навряд мене будуть убивати. Бо у певний момент все ж були думки, що ліпше б мене вбили, ніж терпіти ці знущання.

Я чув, як військові розмовляли між собою. Говорили, що "не потрібно було дозволяти цивільним ходити центром селища", мовляв, "там точно були навідники, вони злили всю нашу техніку. А тепер потрібно терміново їхати і всіх пакувати".

Після цього вони вибігли — і вже згодом почали привозити цивільних. Також із завʼязаними очима й руками. Їх кидали на підлогу і били. Нас поки не чіпали".

Підвал наповнювався людьми. Біля мене поклали чоловіка — фермера. Я його впізнав, він має свою конюшню, великий будинок у сусідньому селищі. Він запитував: "За що ви нас узяли? Ми ж просто сиділи вдома з сімʼєю, обідали".

Його били й у відповідь кричали: "Звідки у тебе гроші на такий будинок? Гроші маєш?"

Він обіцяв віддати всі гроші, аби лише вони не били сина, бо в нього лейкоз.

У той самий момент вони почали бити сина.

Згодом нас усіх вивели на вулицю. Потрібно було стати на коліна у сніг і впертися головою в стіну. Нас по черзі викликали на розмову. Я стояв так години три, може й більше. Уже навіть засинав. Отримав обмороження ніг.

З підвалу долинали звуки побиття і стогону людей. Так було з кожним. Я думав, що й до мене дійде черга, але раптом нас завели назад у підвал.

Прийшла нова зміна військових. Я чув: "Дивись, які круті черевики в цього фермера. Якраз твій розмір — 44".

І вони почали знімати взуття з цього чоловіка й решти людей, а натомість давати порвані калоші. Я був у легких кросівках, до мене вони не лізли".

Мы лежали в крови, другой мужчина еще и в фекалиях. Я попросил воды. Не дали: житель Казачьей Лопани рассказал о пытках, которые пережил в плену оккупантов 04

За кілька днів полонених почали залучати до примусових робіт:

"Вони обіцяли віддати автомобіль. Я нагадував, що там були продукти, ліки, готівка.

"Машину ми тобі віддамо, але якщо ти кудись поїдеш, ми тебе знайдемо і розстріляємо. А якщо не впіймаємо, то визнаємо ворогом народу, скажемо, що ти навідник, здаєш позиції, через тебе страждають мирні люди, що ти всіх АТОвців, яких ми знайдемо, здаєш".

Я переконував, що нікуди не поїду. Вони погодилися мене відпустити, але перед тим сказали прибрати територію. Дали сокиру, щоб відколював лід. Щойно її взяв, у мене запаморочилася голова, і я знепритомнів.

Коли прийшов до тями, то побачив поряд переляканого чоловіка з нашатирним спиртом. Він зрозумів, що мені три дні не давали їсти й пити. Приніс чай і суп. Я тремтів, в очах темніло.

До мене підійшов військовий і сказав усе одно йти відколювати лід. Я вдавав, що щось роблю. Так тривало до 8 вечора.

Потім нас усіх, девʼятеро людей, зібрали в шеренгу. Троє із сусіднього селища самі прийшли їм допомагати, а шістьох вони вирішили відпустити. Того чоловіка, з яким ми були від початку, теж. Він був дуже побитий. Його форму спалили".

Загарбники віддали машину наступного дня, перед тим розграбувавши майже всю гуманітарну допомогу, яку віз Олексій. Попри погрози він вирішив виїжджати і наразі вірогідно є єдиним, кому вдалося вирватися з Козачої Лопані:

"Наступного дня, 20 березня, я зібрався виїжджати. Я займаюся спортом, бігом, тож околиці в Козачій Лопані у радіусі 10 кілометрів знаю дуже добре, буквально кожну доріжку.

Спершу поїхав через сусіднє селище. Саме там мешкав фермер, із яким ми разом були у підвалі. Розповів про все місцевим, які в нього працюють, попросив, щоб вони погодували коней.

Але виїхати тією дорогою так і не вдалося. Там була крута гірка і сніг.

Повернувся назад і вирішив їхати іншим шляхом. Там було чисто. Я їхав повільно, у полі бачив російський танк із відкритими люками, думав, що там усередині військові. Але нікого не було.

Далі на узбіччі стояла автівка з українськими номерами. Звідти вийшов військовий, попросив документи. Я думав, що це, можливо, росіяни під прикриттям. Але ні, це були наші. Я розповів про все, що пережив, сів до них у машину. Мені дали їжі, гарячого чаю, показали дорогу. І я на всіх блокпостах рухався "зеленим коридором".

Зараз я в безпеці, лікуюся і далі допомагаю літнім людям, близьким.

А з Козачої Лопані тепер виїхати неможливо — усі виїзди окупанти заблокували. Звʼязку із селищем немає. Я знаю, що сотні людей постраждали від них. А я — чи не єдиний, хто звідти вирвався".

Читайте также: В освобожденном Тростянце обнаружены тела замученных мирных жителей, - начаты уголовные производства

Автор: 

армия РФ (19210) плен (2609) пытки (834) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+61
здохніть в муках, кацапські падли
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02.04.2022 14:11
+54
А мы кацапов печеньками, чайком кормим, лечим и маме звоним. и выслушиваем сказки что все русофашисты ехали на учения и заблудились
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02.04.2022 14:12
+47
і це з тими катами буба збирається домовлюватися? - понімалка відвалюється...
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02.04.2022 14:13
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здохніть в муках, кацапські падли
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02.04.2022 14:11 Ответить
только ЗСУ может это воплотить в жизнь, никакой бог и молитвы не помогут, только оружие и меткость наших военных - АМИНЬ!
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02.04.2022 14:15 Ответить
ЗСУ и есть Бог в материальном образе
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02.04.2022 14:37 Ответить
всі хто вірить що людина народжується длі того щоб нести добро, всі хто встає на сторону світла, всі вони продовжують справу, яку започаткував Христос, і всі є частиною Бога.
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02.04.2022 15:13 Ответить
Бог допомогає руками людей, в данному випадку руками ЗСУ, тероборони, волонтерів і просто небайдужих людей. Амінь.
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02.04.2022 15:12 Ответить
Volodymyr Viatrovyc@viatrovych

https://twitter.com/viatrovych/status/1510143526708953091 3 ч

Те, що робить зараз Росія - не просто загарбницька війна.
Це геноцид українського народу.
Не в метафоричному, а в прямому сенсі.
https://www.youtube.com/watch?v=rG61TV1kSHY&t=81s&ab_channel=VolodymyrViatrovych
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02.04.2022 14:51 Ответить
А мы кацапов печеньками, чайком кормим, лечим и маме звоним. и выслушиваем сказки что все русофашисты ехали на учения и заблудились
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02.04.2022 14:12 Ответить
Ти взагалі не розумієш, що це на камеру так??
Пєчєньки
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02.04.2022 14:15 Ответить
Та до них постійно Денісова бігає.так що їм нічого немає.
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02.04.2022 14:20 Ответить
на твою пусту й тупу макітру.
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02.04.2022 14:27 Ответить
Ви собакам теж гавкаєте а котам нявкаєте?
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02.04.2022 14:26 Ответить
мамі даємо зателефонувати - збор інформації, доказів, хоча би доказів того що це не тільки путін винуватий. печенькі, не пригадую щоб були печенькі, лікувати треба, щоб не були джерелом зарази, їх ще й помиють, а байкі про їхали на ученія, так то теж доказ, їх керівництво їм наказало використовувати таку версію і це теж порушення, теж злочин.
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02.04.2022 15:16 Ответить
Гестапо під боком, лднр треба знищити, просто випалити разом з їх містами.
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02.04.2022 14:12 Ответить
Мрази
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02.04.2022 14:13 Ответить
і це з тими катами буба збирається домовлюватися? - понімалка відвалюється...
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02.04.2022 14:13 Ответить
Подумай скільки ще людей в окупації і як знущаються над ними в цю хвилину. Їх потрібно рятувати
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02.04.2022 14:17 Ответить
саме про це
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02.04.2022 14:19 Ответить
Капітуляцією?
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02.04.2022 14:48 Ответить
Ніяких мирних переговорів з кацапами до перемоги. Мирні переговори - це ще більше смертей. Україні потрібна Перемога, а не мир.
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02.04.2022 14:51 Ответить
То може нам усім під окупацію піти?
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02.04.2022 15:43 Ответить
Не беріть полонених, хоча, як для обміну... Це - нЕлюди
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02.04.2022 14:14 Ответить
ху.ло сдохни и вся твоя ***.дская страна.

.
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02.04.2022 14:14 Ответить
Я впевнений, що наші хлопці таких історій чули безліч і знають що робити з людиноподібними свинособаками.
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02.04.2022 14:15 Ответить
Знаете что хуже и обиднее всего? Что наша власть не дала нам своевременно оружие и право защищаться считая что мы недостойны иметь такие права. Думаете кацапоиды вели себя так нагло чуствуя безнаказанность в населенных пунктах зная что в каждом доме припрятан автомат?
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02.04.2022 14:16 Ответить
Їх би багато лягло вічним сном.Вони ж заходять в оселі тільки з стрілецькою зброєю,а танки на дворі.Їх можна було би постріляти.Звісно,що не всіх,але велику кількість покидьків,так.Це би зменшило геноциди населення.
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02.04.2022 14:23 Ответить
А что мешало купить? Бесплатно хочешь? Ну в тероборону. А так выложи 100к за карабинчик...
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02.04.2022 18:57 Ответить
Заняты были - тебя на бутылку насаживали, чмо лишнехромосомное
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03.04.2022 14:53 Ответить
В спам тварина
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03.04.2022 17:53 Ответить
А була би в кожного зброя,як в США,явно би аж такого не було.Але ж наші влади завжди боялися,мовляв,що буде багато злочинів і вбивств серед населення.І ще інші їм підігрували.
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02.04.2022 14:17 Ответить
В Україні ще не було української влади. Якісь манкурти і злодії. Ну, трохи виділяється пасічник Ющенко.
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02.04.2022 14:53 Ответить
пасичнык жрал бабло ртом и жопой - и привел к власти Овоща память как у рыбки гуппи?
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03.04.2022 14:54 Ответить
НПЗД! Ніхто, крім нього, не насмілився так підняти тему Голодомору. І це для України важливо. А якщо ти не українець, тойдинахуй!
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03.04.2022 15:18 Ответить
А что мешало оформить и купить? Там оформлять неделю максимум. Ну и потом у каждого бы нашлись деньги на автомат? Точно?

Ты и сейчас можешь купить шедевральную снайперку под просто убийственный патрон 0.50 БМГ правда с оптикой где то потрать чуть больше миллиона гривен. Норм?

https://ibis.net.ua/products/details/karabin-mcmillan-tac-50-a1-50-bmg-oliva/

А ну да, еще пристреляйся, только учти что один патрон под 500 грн обойдеться.

Расказать сколько бы крутой "автомат" бы стоил, который "в каждом доме" должен быть? Просто скажу что бы с него "пристреляться" то прийдеться продать продать дом.
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02.04.2022 18:53 Ответить
В нас закони не для зброї не такі,як в США.
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02.04.2022 19:59 Ответить
У нас вообще нет законодательства только возростной ценз. 21 год - для гладкоствольного длинноствольного оружия, 25 лет - для нарезного длинноствольного оружия, 18 лет - для пневматики, холодного оружия и охолощенного оружия. Все.
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02.04.2022 20:31 Ответить
суки, *****. скажені пси. пошли їм, господи, смерть, страшну, довгу, в муках. їм, їх батькам, їх дітям. іісус, ти поки відпочинь. дай своєму батьку порулити, він знає толк в цьому.
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02.04.2022 14:17 Ответить
Нелюди ...
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02.04.2022 14:17 Ответить
"Дядя, ты дурак?"(с) Все показується, коли вже можна; а в перші години - це заборонено, бо це корегування вогню фактично.
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02.04.2022 14:45 Ответить
А мы им телефоны даём - "на, звони маме, скажи что ты в плену"...
***, суки 3/14дарастические...
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02.04.2022 14:31 Ответить
Лнр и днр должны быть уничтожны на корню .Все кто был причастен к этому должны быть уничтожены или получить срока до конца их никчемной жизни.
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02.04.2022 14:38 Ответить
Да нахрен они нужны, чтоб ещё кормить их, пока сдохнут?
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17.09.2022 17:18 Ответить
Русише швайне не люди,а куски никчемного гавна.Пора понять
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02.04.2022 14:46 Ответить
смерть кацапам 👎👎👎
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02.04.2022 14:58 Ответить
Дивні речі кояться на Цензорі. Вчора була інфа Тимошенка з ОПи про обмін полоненими понад 80 чоловік. Був там мій допис і лайки на нього. Сьогодні в стрічці активнсті це все зникло а в архіві Цензора сторінка про обмін теж ваідсутня.Питання: а чи був цей обмін?
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02.04.2022 14:59 Ответить
А малороси ще продовжують шукати "хароших русскіх".
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02.04.2022 15:12 Ответить
Хороший руZZкій це дохлий руZZкій.
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02.04.2022 15:54 Ответить
Є два види хороших рузьких: ті, яких в темряві не видно в тепловізор і ті, яких в темряві видно без тепловізора.
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02.04.2022 16:06 Ответить
або ми перемагаємо, або до нас повернуться 1932 - 1937роки скоріше ще гірше. І ніякі американці нас не врятують.
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02.04.2022 15:15 Ответить
Эпизод с ботинками показывает, что это тот же кацапский генофонд, который 1917-го делал "революцию".
Нищеброды и алкашня пришла снова убивать "куркулей" просто из зависти.
Нужно как и в случае вступления в НАТО, зафиксировать в конституции расею (и ее будущие гособразования) как исторического врага, который сотнями лет творил геноцид украинцев.
И ни о какой "эмоциональной связи", как у зеледента, не может быть и речи!
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02.04.2022 15:33 Ответить
Розмовляй московською,дивись москалські фільми,ходи до московського попа будь,як москаль.
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02.04.2022 15:50 Ответить
Розмовляй московською,дивись москалські фільми,ходи до московського попа будь,як москаль і руZZкій мір обов'язково прийде до тебе.
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02.04.2022 15:53 Ответить
Что бы они выздыхали всей своей Рашей, конченые твари, после войны их всех кастрировать,что бы эти мрази не размоожались
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02.04.2022 17:27 Ответить
Этих нащебродов надо уничтожать полность и не оставлять ни одного живого,Землю пора
очистить от этой мрази.
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02.04.2022 18:07 Ответить
они хуже фашистов!!!!!!
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02.04.2022 19:37 Ответить
ОНИ ТРУПЫ !!!
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03.04.2022 01:58 Ответить
Нужно понять, что мы воюем не с ордой и даже не с фашистами. И это даже не Отечественная война. Мы боремся С САМИМ ЗЛОМ в самом прямом смысле этого слова! С самим сатаной!
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02.04.2022 19:56 Ответить
И хочу дополнить, что если бы хоть раз зло победило, не было бы жизни , мир перестал бы существовать. Поэтому всегда, ВСЕГДА побеждает в итоге СВЕТ! Время страшных событий и одновременно великих свершений мы переживаем и наблюдаем воочию. Наши воины и есть эти Воины Света и у каждого здравомыслящего человека не может быть ни малейшего сомнения в нашей ПОБЕДЕ. СЛАВА УКРАИНЕ!!!
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02.04.2022 20:50 Ответить
Я помню видео в 2014 году выложенное кацапским ублюдком где он снимал тяжело раненого украинского солдата . Солдат по украински просил воды , задыхаясь , а снимающий в ответ на похабном росийском говорке у него спрашивал "ты чего пришел на нашу землю". Не оставляйте их в живых. Бейте до последного скота. Они не люди. Они уничтожали Украинцев сотни лет. Нет пощады руцким нелюдям. .
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03.04.2022 00:48 Ответить
орда, ублюдки, психопаты, маньяки всех мастей.
убивать.
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03.04.2022 06:40 Ответить
 
 