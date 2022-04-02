Несмотря на обстрелы из Луганщины, сегодня эвакуировали почти 2,7 тыс. жителей, - Гайдай. ФОТО

"Гуманитарный коридор" в Луганской области под обстрелами оккупантов. Не смотря на это, удалось вывезти около 2700 жителей Луганщины.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"С орками невозможно договариваться. Россияне умышленно стреляют во время эвакуации. Прилетает вблизи мест сбора людей. К счастью, все целы", - заметил он.

По словам главы региона, вместе с патрульной полицией, религиозной организацией и волонтерами в этот день удалось невозможное.

"Из Горской громады вывезли 280 человек, из Кременной - 118, 60 рубижан + 20 собственным транспортом, 25 из Попасной, 341 человек из Северодонецка, около 1800 из Лисичанска (+прилегающие города и села). Спасибо днепрянам за помощь!", - пишет Гайдай.

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Он также добавил, что для оставшихся завезли несколько тонн гуманитарной помощи: продукты, лекарства, средства гигиены. Патрульные полицейские уже начали их развозить по бомбоубежищам.

"Напоминаю, ЭВАКУАЦИЯ пока есть. Каждое утро автобусы ждут Вас. Берегите себя!", - обращается он к гражданским жителям региона.