В "Правом секторе" рассказали, как встречали защитников Украины в одном из освобожденных поселков: "Родненькие наши, они забрали мою дочь, ей 25 лет". ФОТОрепортаж

Поспешно убегая, россияне забрали с собой несколько женщин из одного из сел. Это стало известно после того, как туда вошли бойцы 2-го отдельного батальона ДУК "Правый сектор"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу 2-го отдельного батальона ДУК "Правый сектор".

"31 марта. Вечереет. Пение птиц такое громкое и заметное в тишине, которую нарушают лишь единичные выстрелы и взрывы. После постоянной канонады артиллерийских боев эта тишина как будто имеет свое собственное звучание. Мы идем по улицам освобожденных поселков. Люди обнимают нас и плачут, зовут на помощь к раненым, наперебой рассказывают о зверствах врага", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что оккупанты, убегая, забрали с собой дочь местного жителя.

"Родненькие, родненькие наши, они забрали мою дочь, ей 25 лет", - рассказал защитникам Украины пожилой мужчина.

Позже выясняется, что это не редкий случай.

"Нам говорят, что спешно убегая из села, россияне забрали с собой несколько женщин - кого-то за подозрение в помощи нам, кого-то просто так, как добычу. Многих расстреляли просто за то, что видели технику, отбиранием телефонов уже не ограничивались", - информируют в "ПС".

"Дядюшка с обмороженными пальцами, которого держали на подвале, пытали и угрожали убить, садится на скамейку. Он будет терпеливо ждать завершения зачистки, когда мы сможем отвезти его в больницу. Рядом с ним дедушка, которого россияне подстрелили "чтобы не шастал рядом", выбросили из дома и жили там. В таких домах теперь ужасный гадюшник и мины. Следы "культуры" и привычек врага", - говорится далее.

Как сообщается, вперемешку с награбленными возле сгоревших машин документы оккупантов и памятка-"кодекс российского солдата".

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"Чи варто казати, що вони не дотримуються жодного пункту?", - слушно зауважують у "Правому секторі".

"Люди знов і знов виходять назустріч. У горлі просто ком від обіймів, слів, благословінь. Побратим потім скаже, що потай сам витирав сльози. Хотілось би щоб світ бачив і чув те, що бачили і чули ми. Медики 2-ого окремого батальйону ДУК "Правий сектор", - резюмовано у повідомленні.