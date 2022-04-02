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В "Правом секторе" рассказали, как встречали защитников Украины в одном из освобожденных поселков: "Родненькие наши, они забрали мою дочь, ей 25 лет". ФОТОрепортаж

Поспешно убегая, россияне забрали с собой несколько женщин из одного из сел. Это стало известно после того, как туда вошли бойцы 2-го отдельного батальона ДУК "Правый сектор"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу 2-го отдельного батальона ДУК "Правый сектор".

"31 марта. Вечереет. Пение птиц такое громкое и заметное в тишине, которую нарушают лишь единичные выстрелы и взрывы. После постоянной канонады артиллерийских боев эта тишина как будто имеет свое собственное звучание. Мы идем по улицам освобожденных поселков. Люди обнимают нас и плачут, зовут на помощь к раненым, наперебой рассказывают о зверствах врага", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что оккупанты, убегая, забрали с собой дочь местного жителя.

"Родненькие, родненькие наши, они забрали мою дочь, ей 25 лет", - рассказал защитникам Украины пожилой мужчина.

Позже выясняется, что это не редкий случай.

"Нам говорят, что спешно убегая из села, россияне забрали с собой несколько женщин - кого-то за подозрение в помощи нам, кого-то просто так, как добычу. Многих расстреляли просто за то, что видели технику, отбиранием телефонов уже не ограничивались", - информируют в "ПС".

"Дядюшка с обмороженными пальцами, которого держали на подвале, пытали и угрожали убить, садится на скамейку. Он будет терпеливо ждать завершения зачистки, когда мы сможем отвезти его в больницу. Рядом с ним дедушка, которого россияне подстрелили "чтобы не шастал рядом", выбросили из дома и жили там. В таких домах теперь ужасный гадюшник и мины. Следы "культуры" и привычек врага", - говорится далее.

Как сообщается, вперемешку с награбленными возле сгоревших машин документы оккупантов и памятка-"кодекс российского солдата".

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В Правом секторе рассказали, как встречали защитников Украины в одном из освобожденных поселков: Родненькие наши, они забрали мою дочь, ей 25 лет 01

В Правом секторе рассказали, как встречали защитников Украины в одном из освобожденных поселков: Родненькие наши, они забрали мою дочь, ей 25 лет 02
В Правом секторе рассказали, как встречали защитников Украины в одном из освобожденных поселков: Родненькие наши, они забрали мою дочь, ей 25 лет 03
В Правом секторе рассказали, как встречали защитников Украины в одном из освобожденных поселков: Родненькие наши, они забрали мою дочь, ей 25 лет 04
В Правом секторе рассказали, как встречали защитников Украины в одном из освобожденных поселков: Родненькие наши, они забрали мою дочь, ей 25 лет 05
В Правом секторе рассказали, как встречали защитников Украины в одном из освобожденных поселков: Родненькие наши, они забрали мою дочь, ей 25 лет 06
В Правом секторе рассказали, как встречали защитников Украины в одном из освобожденных поселков: Родненькие наши, они забрали мою дочь, ей 25 лет 07
В Правом секторе рассказали, как встречали защитников Украины в одном из освобожденных поселков: Родненькие наши, они забрали мою дочь, ей 25 лет 08
В Правом секторе рассказали, как встречали защитников Украины в одном из освобожденных поселков: Родненькие наши, они забрали мою дочь, ей 25 лет 09
В Правом секторе рассказали, как встречали защитников Украины в одном из освобожденных поселков: Родненькие наши, они забрали мою дочь, ей 25 лет 10
В Правом секторе рассказали, как встречали защитников Украины в одном из освобожденных поселков: Родненькие наши, они забрали мою дочь, ей 25 лет 11

"Чи варто казати, що вони не дотримуються жодного пункту?", - слушно зауважують у "Правому секторі".

"Люди знов і знов виходять назустріч. У горлі просто ком від обіймів, слів, благословінь. Побратим потім скаже, що потай сам витирав сльози. Хотілось би щоб світ бачив і чув те, що бачили і чули ми. Медики 2-ого окремого батальйону ДУК "Правий сектор", - резюмовано у повідомленні.

Автор: 

армия РФ (19210) Правый сектор (855)


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Топ комментарии
+81
Кожен кацапський ублюдок повинен бути знищений в Україні...
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02.04.2022 18:21
+57
И за пределами Украины тоже.
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02.04.2022 18:26
+39
Кацапоиды живут еще в 17 веке. Совершают набеги на чужие города, убивают мужчин, сжигают дома, грабят, насилуют и даже в рабство угоняют женщин. Каким нужно быть последним идиотом чобы с етими мразями неандертальскими подписывать какой то договор?
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02.04.2022 18:28
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Кожен кацапський ублюдок повинен бути знищений в Україні...
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02.04.2022 18:21 Ответить
И за пределами Украины тоже.
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02.04.2022 18:26 Ответить
Кодекс цей з розряду чорного гумору - вони ровно все навпаки роблять, десятки й сотні документальних свідчень про це вже...
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02.04.2022 18:22 Ответить
Треба документування, з фото, відео, свідками. Усе перекладати на Англійську мову. Передавати інформацію провідним ЗМІ світу.
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02.04.2022 18:22 Ответить
Кодекс написаний, я так розумію, шифром. Треба робити все те, про що там сказано, але навпаки. ********. Ніколи в Україні вам цього не пробачать. Ніколи
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02.04.2022 18:23 Ответить
Кодекс, на удивление, правильный. Только вот проку от него хрен десятых..
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02.04.2022 18:25 Ответить
Боже, Боже чи ти винайдеш кару гідну цих нелюдей і душогубів...
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02.04.2022 18:25 Ответить
вже винайшов, позбавив розуму, тепер вони навіть покаятися не зможуть а значить і врятуватися теж, їх матки з криками ненависті висилають своїх дітей на смерть, їх діти як навіжені йдуть на фарш. Самі. .
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02.04.2022 18:55 Ответить
Чтобы жизнь не была даром, настоящий украинец должен - построить дом, вырастить сына и завалить как минимум 10 кацапов.
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02.04.2022 18:26 Ответить
Кацапоиды живут еще в 17 веке. Совершают набеги на чужие города, убивают мужчин, сжигают дома, грабят, насилуют и даже в рабство угоняют женщин. Каким нужно быть последним идиотом чобы с етими мразями неандертальскими подписывать какой то договор?
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02.04.2022 18:28 Ответить
Причому договір, в якому ця падаль має виступати... гарантом. Гарантом, блд!
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02.04.2022 18:38 Ответить
сумнівно що їх забрали в рабство. На жаль скоріше за все гвалтували, вбили та сховали трупи
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02.04.2022 19:13 Ответить
Багато повідомлень про те, що рашисти силоміць забирали з собою молодих жінок, дівчат, в тому числі і неповнолітніх.
Денисова, Венедиктова мають офіційно звернутись в ООН, ОБСЄ та інші міжнародні організації з цього приводу.
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02.04.2022 18:28 Ответить
надо уже не просить ***** а ТРЕБОВАТЬ 1вы что суки ахерели ?в Украине ГЕНОЦИД ПРОИСХОДИТ А НЕ КАКИЕ ТО ТАМ БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ
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02.04.2022 18:31 Ответить
это для у0бков которые за то чтобы в плен брать мразоту
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02.04.2022 18:29 Ответить
І в першу чергу для Абдристовіча.
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02.04.2022 18:40 Ответить
офіційно, якщо встигає здатися в полон, то беруть, хоча би для обміну подальшого. їх миють і лікують щоб заразу не розносили, від них отримують інформацію. А в принципі, думаю ЗСУ знають ліпше від нас. проте арестович дико бісить, експерд довбаний, в полоні до тих покидьків ставляться краще ніж до них ставляться в їх їб...й армії, а він курва так як би з притензіями чи що?
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02.04.2022 19:01 Ответить
Все равно касап не скроет свои преступления много ИноСМИ заходят с нашими войсками где видят зверства и разруху. Та что ху.ловщина за все ответит.
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02.04.2022 18:29 Ответить
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02.04.2022 18:30 Ответить
Великая армия с которой себя ассоциируют кацапы так не воюет. Даже Талибан гуманнее смотрится. армия кацапов это стадо вооруженных бомжей, опущенных на зоне петухов и мародеров.
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02.04.2022 18:31 Ответить
Це геноцид українського Народу фашистами - орками!
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02.04.2022 18:31 Ответить
Нужно всем мужчинам раздавать оружие. Люди должны иметь право защищаться. Лучше уже погибнуть в бою чем безоружным и опозоренным от рук орков.
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02.04.2022 18:32 Ответить
Тут цього не викладають, але на сайтах регіональних новин можна знайти інфу про випадки, коли мєнти вилучають зброю у місцевого населення. Патамушта нізаконна. Хочеш автомат - вступай до ТрО. Підеш записуватись до ТрО - скажуть:
а) ми вам передзвонимо;
б) скінчились автомати;
в) йдіть на контракт.
У діючої влади буквально все через сраку.
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02.04.2022 18:46 Ответить
Так и есть. Знаем мы уже все ньюансы. Даже в ТрО дают оружия с некоторыми ограничениями и то не всем и тем более домой с собой нельзя брать даже если ты живешь на линии фронта и можешь в любой момент встретить или ДРГ или десант врага
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02.04.2022 19:01 Ответить
Ну дивись, заходить 10 000 кацапів в село, а там 100 озброєних мужиків. Думаєш у них є якісь шанси?

Це треба десь разом збиратись. Мужики із 100 сіл, в якомусь районному центрі, найближчому до росії, і там приймати бій.
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02.04.2022 20:25 Ответить
@AndriiReal

Жителі Бучі повідомляють, що окупанти мали наказ командування розстрілювати все чоловіче населення віком 18-60 років.
Особливо активно вони це робили при виході з міста, оскільки чоловіче населення, що залишилося, - потенційні солдати і з ними в майбутньому доведеться воювати.
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02.04.2022 18:34 Ответить
русские это народ-*******
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02.04.2022 18:39 Ответить
Русня не народ, это сброд. Сброд-*******.
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02.04.2022 19:14 Ответить
Як таке можна спокійно читати, серце вискакує від ярості, а цих ублюдків ще беруть в полон, лікують, годують, конвенції дотримуються. Падлюк стріляти на місці, щоб ці двоногі далі такого не робили...
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02.04.2022 18:44 Ответить
кацапы-фашисты 21века! мрази и подонки!
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02.04.2022 18:55 Ответить
с каким же зверьем мы воюем, господи....
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02.04.2022 18:55 Ответить
2С34 неплохая замена гвоздикам и акациям да и цена до пол ляма баксов доходила ))) неплохой трофей
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02.04.2022 19:04 Ответить
Які перемовини можуть бути з кацапськими ублюдками?
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02.04.2022 19:10 Ответить
они забрали их чтобы насиловать
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02.04.2022 20:20 Ответить
россия приносит горе.
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02.04.2022 20:20 Ответить
А гаранти безпеки України США та НАТО все ще в роздумах.
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02.04.2022 20:28 Ответить
Надеюсь война закончится на развалинах кремля.
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02.04.2022 22:07 Ответить
Дамы на войне. Не только в штабе или на кухне.
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02.04.2022 22:51 Ответить
 
 