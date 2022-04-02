Россияне за границей притворяются украинцами, чтобы бесплатно кататься в транспорте. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Россиянам уже стыдно признаваться, что они родом из страны-агрессорки, поэтому за границей притворяются украинцами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН.

С начала войны во многих странах Европы беженцы из Украины пользуются экономическими и социальными льготами. Среди них – бесплатный проезд в любом транспорте при наличии украинского паспорта. В этой связи россияне в Германии придумали себе "лайфхак". Они покупают украинские обложки на паспорт и надевают их на свой, чтобы получать льготы в транспорте.

Махинации гордо показали в соцсетях сами россияне. В то же время, они советуют своим землякам за границей не признаваться, откуда они. Говорят, такой маневр "помогает просто жить", потому что когда иностранцы видят украинскую символику на обложках, над ними никто не издевается.

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Как рассказывает 24 канал, одной паре из РФ удалось взять какие-то путевки за границу еще до войны, которую Россия начала против Украины. И вот они теперь советуют другим россиянам скрывать свое гражданство и делятся другими советами: "Если вы сюда приедете, купите футболку с украинским флагом, и это будет вам как оберег".

Также россияне советуют возражать против действия своего президента Владимира Путина и открыто говорить, что они против войны в Украине. Так лучше вести себя, чтобы банально не получить в морду.