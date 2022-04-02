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Россияне за границей притворяются украинцами, чтобы бесплатно кататься в транспорте. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Россиянам уже стыдно признаваться, что они родом из страны-агрессорки, поэтому за границей притворяются украинцами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН.

С начала войны во многих странах Европы беженцы из Украины пользуются экономическими и социальными льготами. Среди них – бесплатный проезд в любом транспорте при наличии украинского паспорта. В этой связи россияне в Германии придумали себе "лайфхак". Они покупают украинские обложки на паспорт и надевают их на свой, чтобы получать льготы в транспорте.

Россияне за границей притворяются украинцами, чтобы бесплатно кататься в транспорте 01

Махинации гордо показали в соцсетях сами россияне. В то же время, они советуют своим землякам за границей не признаваться, откуда они. Говорят, такой маневр "помогает просто жить", потому что когда иностранцы видят украинскую символику на обложках, над ними никто не издевается.

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Как рассказывает 24 канал, одной паре из РФ удалось взять какие-то путевки за границу еще до войны, которую Россия начала против Украины. И вот они теперь советуют другим россиянам скрывать свое гражданство и делятся другими советами: "Если вы сюда приедете, купите футболку с украинским флагом, и это будет вам как оберег".

Также россияне советуют возражать против действия своего президента Владимира Путина и открыто говорить, что они против войны в Украине. Так лучше вести себя, чтобы банально не получить в морду.

россия (95515) санкции (11289)


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Топ комментарии
+41
Кацап всегда будет кацапом, куда бы он не выехал, сколько бы времени не прожил в нормальной стране. Лживые, паскудные, трусливые и в край жестокие. Кацап - рак планеты, который надо вырезать.
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02.04.2022 19:13
+15
Паляниця, блдь!
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02.04.2022 19:24
+12
Ну что путенГ ,введи вайска, рашистов абіжають во всьом міре)
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02.04.2022 19:20
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Кацап всегда будет кацапом, куда бы он не выехал, сколько бы времени не прожил в нормальной стране. Лживые, паскудные, трусливые и в край жестокие. Кацап - рак планеты, который надо вырезать.
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02.04.2022 19:13 Ответить
Вже закінчилось їхнє "Я - русский! Какой васторг!"?
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02.04.2022 19:55 Ответить
Ну что путенГ ,введи вайска, рашистов абіжають во всьом міре)
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02.04.2022 19:20 Ответить
Паляниця, блдь!
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02.04.2022 19:24 Ответить
а то !

я "паляныцу" выучу только за то,
что бы не дали мне в морду...
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02.04.2022 19:29 Ответить
Вже показували не раз як вивчити намагаються , але ж бляха не виходить ((
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02.04.2022 20:01 Ответить
Колись давним-давно, одна москалька захотіла вивчити "Заповіт" Шевченка. Після надцятого разу коли вона в чергове сказала : " Як умру та пахавайте..." , я їй відповів що з мене досить і після того мої і її муки закінчились.
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02.04.2022 20:43 Ответить
"Як умру, то похавайте в мене на могилі"?
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02.04.2022 21:33 Ответить
не похавайте а похОвайте.
Хавают только орки , бандеровские "пирожки"
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02.04.2022 22:31 Ответить
Вона не могла вимовити "То поховайте", вона весь час вимовляти чомусь "та пахавайте", тому мене це в кінці-кінці розбісило і я сказав що з мене досить. Я ніяк не міг зрозуміти чому в неї не виходить вимовити "То поховайте". Мабуть все-таки справа в челюсті.
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02.04.2022 22:37 Ответить
я ж "прохвесорці" Світлані Житкові на її "коммент" відповіла, а не вам
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02.04.2022 23:15 Ответить
eto byl sarkazm
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02.04.2022 22:43 Ответить
Фактично, вони визнали що є ізгоями, як і їх країна-людожерів
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02.04.2022 19:32 Ответить
Вы рабсеяне ещё немного полюбите своего фюрерка, оно то в бункере сидит в "безопасности" и вас за кровавые проделки скоро будут кончать по всему миру, как фашистов.
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02.04.2022 19:34 Ответить
Розтріляйте цих зайців накуй. В свій час так робив канцлер а.гітлер
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02.04.2022 19:36 Ответить
Падло
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02.04.2022 19:36 Ответить
Яркий пример: они, будучи мокшами, называют себя "русскими" и утверждают, что славяне.
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02.04.2022 19:38 Ответить
- Мама, я в Буче. Мне страшно, тут мясорубка...
- И блендер, блендер тоже обязательно возьми!
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02.04.2022 19:43 Ответить
Поколение опущенных изгоев)) раньше их только чеченцы дома набутыливали, а теперь весь мир. Отличный руцкий мир пуйло построил. Винторогие свинообаки вошли в мировую историю как и хотели.
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02.04.2022 20:01 Ответить
чеченские набутыльники ахахаха это +5
вяликая Набутыльная **********
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02.04.2022 22:33 Ответить
То ще фігня, тут чепушили, які з краматорська переїхали в рашу в 2014 згадали, що в них паспорти українські є і двинули з пітєрбурга в Европу
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02.04.2022 20:43 Ответить
Русских не существует это мардва. Русский калька с мардовского рускань т.е из руске (самоназвание мардвы).
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02.04.2022 20:52 Ответить
Пид#ры лицемерные, хитров#******, трусливые, мерзкие. Вас ВСЕХ нужно собрать со всего мира и отправить за поребрик. Укрепляйте там своё вяличие и скрепы. Уроды
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02.04.2022 22:07 Ответить
Увидел кацапа - бей в морду эту свинью!
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02.04.2022 22:22 Ответить
Чий Крим? - контрольне питання
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02.04.2022 23:02 Ответить
Еще с первой чеченской войны все россияне, пребывающие в мусульманских странах, представляются украинцами даже в магазинах и на рынках.
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03.04.2022 00:38 Ответить
рашен свинья - была,есть и будет рашей свиньёй.
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03.04.2022 13:01 Ответить
 
 