Вчера в Донецкой области украинские защитники за несколько часов разгромили батальонную тактическую группу войск РФ, - ОТУ "Схід". ФОТОрепортаж

В Донецкой области украинские защитники за несколько часов разгромили батальонную тактическую группу российских войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативно-тактической группировки "Схід".

Как отмечается, вчера, 1 апреля, рашисты решили активизировать наступательные действия сразу на нескольких направлениях. Однако, такое большое количество техники не осталось без внимания наших ребят.

"Поэтому оккупантов ждала "теплая" встреча. Украинские воины поздравили свинособак не теми цветами, на которые они рассчитывали. "Гвоздики", "Пионы", "Гиацинты" и другие подарки почему-то не понравились горе-воинам, которые не смогли выдержать такой радости и легли отдохнуть", - иронически заметили в ОТУ "Схід".

"Уничтожать оккупантов, стирать их с лица земли за всю ту жестокость и издевательства, что они сделали с украинским народом. Именно эта почетная миссия сегодня лежит на каждом украинском воине. И так будет и дальше, пока нога последнего оккупанта не покинет украинскую землю. Кстати, если присмотреться, то где-то там на фото можно ее рассмотреть…", - резюмируется в сообщении.

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