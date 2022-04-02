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Новости Фото Война
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Вчера в Донецкой области украинские защитники за несколько часов разгромили батальонную тактическую группу войск РФ, - ОТУ "Схід". ФОТОрепортаж

В Донецкой области украинские защитники за несколько часов разгромили батальонную тактическую группу российских войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативно-тактической группировки "Схід".

Как отмечается, вчера, 1 апреля, рашисты решили активизировать наступательные действия сразу на нескольких направлениях. Однако, такое большое количество техники не осталось без внимания наших ребят.

"Поэтому оккупантов ждала "теплая" встреча. Украинские воины поздравили свинособак не теми цветами, на которые они рассчитывали. "Гвоздики", "Пионы", "Гиацинты" и другие подарки почему-то не понравились горе-воинам, которые не смогли выдержать такой радости и легли отдохнуть", - иронически заметили в ОТУ "Схід".

"Уничтожать оккупантов, стирать их с лица земли за всю ту жестокость и издевательства, что они сделали с украинским народом. Именно эта почетная миссия сегодня лежит на каждом украинском воине. И так будет и дальше, пока нога последнего оккупанта не покинет украинскую землю. Кстати, если присмотреться, то где-то там на фото можно ее рассмотреть…", - резюмируется в сообщении.

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Вчера в Донецкой области украинские защитники за несколько часов разгромили батальонную тактическую группу войск РФ, - ОТУ Схід 01
Вчера в Донецкой области украинские защитники за несколько часов разгромили батальонную тактическую группу войск РФ, - ОТУ Схід 02
Вчера в Донецкой области украинские защитники за несколько часов разгромили батальонную тактическую группу войск РФ, - ОТУ Схід 03
Вчера в Донецкой области украинские защитники за несколько часов разгромили батальонную тактическую группу войск РФ, - ОТУ Схід 04
Вчера в Донецкой области украинские защитники за несколько часов разгромили батальонную тактическую группу войск РФ, - ОТУ Схід 05
Вчера в Донецкой области украинские защитники за несколько часов разгромили батальонную тактическую группу войск РФ, - ОТУ Схід 06
Вчера в Донецкой области украинские защитники за несколько часов разгромили батальонную тактическую группу войск РФ, - ОТУ Схід 07
Вчера в Донецкой области украинские защитники за несколько часов разгромили батальонную тактическую группу войск РФ, - ОТУ Схід 08
Вчера в Донецкой области украинские защитники за несколько часов разгромили батальонную тактическую группу войск РФ, - ОТУ Схід 09
Вчера в Донецкой области украинские защитники за несколько часов разгромили батальонную тактическую группу войск РФ, - ОТУ Схід 10
Вчера в Донецкой области украинские защитники за несколько часов разгромили батальонную тактическую группу войск РФ, - ОТУ Схід 11
Вчера в Донецкой области украинские защитники за несколько часов разгромили батальонную тактическую группу войск РФ, - ОТУ Схід 12
Вчера в Донецкой области украинские защитники за несколько часов разгромили батальонную тактическую группу войск РФ, - ОТУ Схід 13
Вчера в Донецкой области украинские защитники за несколько часов разгромили батальонную тактическую группу войск РФ, - ОТУ Схід 14
Вчера в Донецкой области украинские защитники за несколько часов разгромили батальонную тактическую группу войск РФ, - ОТУ Схід 15
Вчера в Донецкой области украинские защитники за несколько часов разгромили батальонную тактическую группу войск РФ, - ОТУ Схід 16
Вчера в Донецкой области украинские защитники за несколько часов разгромили батальонную тактическую группу войск РФ, - ОТУ Схід 17
Вчера в Донецкой области украинские защитники за несколько часов разгромили батальонную тактическую группу войск РФ, - ОТУ Схід 18
Вчера в Донецкой области украинские защитники за несколько часов разгромили батальонную тактическую группу войск РФ, - ОТУ Схід 19
Вчера в Донецкой области украинские защитники за несколько часов разгромили батальонную тактическую группу войск РФ, - ОТУ Схід 20
Вчера в Донецкой области украинские защитники за несколько часов разгромили батальонную тактическую группу войск РФ, - ОТУ Схід 21
Вчера в Донецкой области украинские защитники за несколько часов разгромили батальонную тактическую группу войск РФ, - ОТУ Схід 22
Вчера в Донецкой области украинские защитники за несколько часов разгромили батальонную тактическую группу войск РФ, - ОТУ Схід 23
Вчера в Донецкой области украинские защитники за несколько часов разгромили батальонную тактическую группу войск РФ, - ОТУ Схід 24

Автор: 

армия РФ (19210) Донбасс (26956) техника (1736) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+118
Ни фуя себе . СМЕРТЬ МОСКАЛЯМ !!!
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02.04.2022 18:40
+60
Кучкой теплее
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02.04.2022 18:45
+53
Как бальзам на душу эти кучи дохлой свинособачьей мразеиудокацапской паторочи
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02.04.2022 18:41
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Ото гарні соняхи вродять цього року
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02.04.2022 20:13 Ответить
козьи морды кацапских утырков нужно показывать чтоб родня могла узнать хероя ...
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02.04.2022 20:27 Ответить
👍👍👍
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02.04.2022 20:29 Ответить
Деякі московитськи тролі все вимагали "де докази". Ось і докази.
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02.04.2022 21:10 Ответить
якісь напів кирзові черевики у кацапні: ...вторая армія міра послє модернізациі...
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02.04.2022 21:14 Ответить
Всё, осетины закончились так и не успев повоевать. Завозите сирийцев.
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02.04.2022 21:23 Ответить
УСЕ СУПЕР...!!!
Тільки на свідоцтві після оцінок забули дописати, АМІНЬ...!!!
СЛАВА ЗБРОЙНИМ СИЛАМ УКРАЇНИ...!!!
ТАК ТРИМАТИ...!!!
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02.04.2022 21:40 Ответить
Хотели, падлы, нашей землицы? Нате, жрите!
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02.04.2022 22:04 Ответить
А навіщо їм морди обличчя смайликами закрили? Свиноматок від психічної травми рятують?
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02.04.2022 22:21 Ответить
Поссать бы ещё на трупы этих мразей. С удовольствием бы обезглавил этих ублюдков.
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02.04.2022 22:28 Ответить
Найкраще видовище в моєму житті - дивитись, як здихають рАссЕянці... Жаль на фото обличчя орків позакривали.
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02.04.2022 22:39 Ответить
ОНИ ВСЕ ОБОСЦАННЫЕ И ОБОСРАННЫЕ КАК ПУТИН !!!
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03.04.2022 01:23 Ответить
У одного осетинский флаг
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03.04.2022 02:45 Ответить
Где это так заболочено
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03.04.2022 02:47 Ответить
Не знаю як кому, а в мене день почався з позитиву
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03.04.2022 11:16 Ответить
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