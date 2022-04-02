Гражданин РФ задержан в Чернигове: Мужчина подозревается в корректировке огня для российских оккупантов. ФОТОрепортаж

В Чернигове задержан гражданин России, подозреваемый в корректировке вражеских обстрелов города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.

Установлено, что уроженец г.Свердловска проживает на территории Украины с 2014 года. В первые дни вражеского вторжения поселился на хуторе близ Чернигова.

Во время отработки оперативной информации полиция выяснила, что мужчина сотрудничал с оккупантами: корректировал вражеский огонь и "сдавал" местных жителей российским военным.

Во время осмотра места жительства подозреваемого возле его дома обнаружили взрывную ловушку ("растяжку") и цинк с боеприпасами. Полиция передала задержанному в Службу безопасности Украины для дальнейшего установления всех обстоятельств его преступной деятельности.

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