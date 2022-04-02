Гражданин РФ задержан в Чернигове: Мужчина подозревается в корректировке огня для российских оккупантов. ФОТОрепортаж
В Чернигове задержан гражданин России, подозреваемый в корректировке вражеских обстрелов города.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.
Установлено, что уроженец г.Свердловска проживает на территории Украины с 2014 года. В первые дни вражеского вторжения поселился на хуторе близ Чернигова.
Во время отработки оперативной информации полиция выяснила, что мужчина сотрудничал с оккупантами: корректировал вражеский огонь и "сдавал" местных жителей российским военным.
Во время осмотра места жительства подозреваемого возле его дома обнаружили взрывную ловушку ("растяжку") и цинк с боеприпасами. Полиция передала задержанному в Службу безопасности Украины для дальнейшего установления всех обстоятельств его преступной деятельности.
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Видео - https://www.youtube.com/watch?v=_7FYMSmZMtk https://www.youtube.com/watch?v=_7FYMSmZMtk
Неправильно это!!!
Всегда должно быть так :
Громадянина РФ знайдено дохлим.
Напевно збирали штрафи з бабок на базарі та оформляли фейкові протоколи на бухарів та наркоманів за розпиття та куріння в громадських місцях та перехід залізничних шляхів в невідведених місцях...!!!
Дебілувато-корумпована мусорня дільничих довбодятлів...!!!
Невже важко?
А під час війни всіх до таборів, як із етнічними німцями у 40-х.