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Гражданин РФ задержан в Чернигове: Мужчина подозревается в корректировке огня для российских оккупантов. ФОТОрепортаж

В Чернигове задержан гражданин России, подозреваемый в корректировке вражеских обстрелов города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.

Установлено, что уроженец г.Свердловска проживает на территории Украины с 2014 года. В первые дни вражеского вторжения поселился на хуторе близ Чернигова.

Во время отработки оперативной информации полиция выяснила, что мужчина сотрудничал с оккупантами: корректировал вражеский огонь и "сдавал" местных жителей российским военным.

Во время осмотра места жительства подозреваемого возле его дома обнаружили взрывную ловушку ("растяжку") и цинк с боеприпасами. Полиция передала задержанному в Службу безопасности Украины для дальнейшего установления всех обстоятельств его преступной деятельности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве уничтожили российский дрон-камикадзе в боевой готовности, - Нацполиция

Гражданин РФ задержан в Чернигове: Мужчина подозревается в корректировке огня для российских оккупантов 01

Гражданин РФ задержан в Чернигове: Мужчина подозревается в корректировке огня для российских оккупантов 02
Гражданин РФ задержан в Чернигове: Мужчина подозревается в корректировке огня для российских оккупантов 03
Гражданин РФ задержан в Чернигове: Мужчина подозревается в корректировке огня для российских оккупантов 04

Автор: 

Нацполиция (16459) Чернигов (884)


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Топ комментарии
+23
Віддати цю кацапську сук. українцям, пострадавшим від обстрілів.
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02.04.2022 19:49
+18
Зробити те, що рашисти робили у Бучі з чоловіками...
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02.04.2022 19:50
+16
Приємнійше було б читати - "був застрелений при спробі втечі " ....от реально!
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02.04.2022 19:50
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Віддати цю кацапську сук. українцям, пострадавшим від обстрілів.
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02.04.2022 19:49 Ответить
как вы сюда ******** просачиваетесь...?
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02.04.2022 19:59 Ответить
Взято ты можешь только за щеку, ****** путинососная. Слейся обратно в унитаз в чебурнет, выкидыш кацапской свиноматки
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02.04.2022 20:02 Ответить
Ты чертило попутало планеты.
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02.04.2022 20:05 Ответить
може було б доцільно і тушками на розмінування.. тож пропозиція започадкувати окремий скрепний спец підрозділ "улус Джучі"..
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02.04.2022 22:16 Ответить
Полная кастрация головы после допроса.
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02.04.2022 19:50 Ответить
Хроники поZорного вторжения: Русские оккупанты и дырявая армия "Л/ДНР" впали в глубокий ступор
Перехваты телефонных разговоров интервентов показывают: от тупизны командиров бригады понесли колоссальные утраты, а техническая оснащённость ВСУ не позволяет выполнять задачи...
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=_7FYMSmZMtk https://www.youtube.com/watch?v=_7FYMSmZMtk

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02.04.2022 19:59 Ответить
Зробити те, що рашисти робили у Бучі з чоловіками...
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02.04.2022 19:50 Ответить
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02.04.2022 19:59 Ответить
А что ты так пообсырался то здесь, то твоего папку в Чернигове взяли?😅
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02.04.2022 20:04 Ответить
Быстро собирайся и приезжай мародерить, тут груз дают по 200 в каждые руки.
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02.04.2022 20:08 Ответить
Приємнійше було б читати - "був застрелений при спробі втечі " ....от реально!
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02.04.2022 19:50 Ответить
Можна і простіше: "був застрелений". І все.
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02.04.2022 21:11 Ответить
Запал в опу и все дела. Все расскажет, падла рабссейская.
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02.04.2022 19:53 Ответить
а ви знаєте толк в співбесідах
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02.04.2022 19:54 Ответить
Чому їх і досі затримують, показали тіло ,сказали що це був діверсант та й годі.
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02.04.2022 19:53 Ответить
Толерантність і гуманність до ворога аж пре... Ще й їбало йому замазали, ніби воно не ворог, а якийсь сраний домушник.
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02.04.2022 19:56 Ответить
Запхати ублюдку оту його гранату у його лапатну дупу...
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02.04.2022 19:56 Ответить
....Громадянина РФ затримано ...

Неправильно это!!!
Всегда должно быть так :
Громадянина РФ знайдено дохлим.
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02.04.2022 19:59 Ответить
Я предлагаю такие трофеи делить на каждого УКРАИНЦА..
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02.04.2022 20:01 Ответить
посадить на ствол орудия и отравить, как парашного мюнххаузена, в родные бебеня, на снаряде!
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02.04.2022 20:02 Ответить
До того часу як ця наволоч буде більше боятися пуйла як українського правосуддя ми її не поборемо.
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02.04.2022 20:18 Ответить
Во время войны в Украине нет смертной казни, это впервые в мировой истории!
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02.04.2022 20:31 Ответить
Це тому,що на чолі держави ,м'яко кажучи, ситуативні «друзі» України,папутчікі,скажімо та...
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02.04.2022 20:52 Ответить
Казнить не надо. просто засунуть ему гранату без чеки в очко, и пусть живёт дальше.
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02.04.2022 22:00 Ответить
Ті,хто захоплює і після допиту не знищує цю наволоч на місці-телепні або вороги України! Ви це вже скоро самі зрозумієте. Нажаль,пізно...
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02.04.2022 20:48 Ответить
А що ця Чернігівська ПАДЛІЦІЯ робила з 2014-2022 р.р. по виявленню деверсантів та агентури кацапомордих....????!!!!
Напевно збирали штрафи з бабок на базарі та оформляли фейкові протоколи на бухарів та наркоманів за розпиття та куріння в громадських місцях та перехід залізничних шляхів в невідведених місцях...!!!
Дебілувато-корумпована мусорня дільничих довбодятлів...!!!
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02.04.2022 21:12 Ответить
Так зобовязати всіх москалів відмічатися у поліції кожен тиждень. Із проставлянням дат у паспорт.

Невже важко?

А під час війни всіх до таборів, як із етнічними німцями у 40-х.
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02.04.2022 22:38 Ответить
 
 