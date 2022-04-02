Украинские воины из ССО рядом со сбитым российским вертолетом. ФОТОрепортаж
Командование Сил специальных операций Украины опубликовало фотографии, на которых бойцы ССО - рядом со сбитым российским вертолетом.
Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщается в фейсбуке Командования ССО.
"Историческое фото: воины Движения сопротивления ССО осматривают российский вертолет, сбитый бойцами Сил обороны Украины.
На одного петуха рашистов стало меньше! Работаем!", - говорится в сообщении.
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+40 Мистер Икс #492862
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+18 Greg Simon
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Вертолёт явно после оккупации Крыма в 2014 году электроникой нафарширован.
УСЮ цю кацапоморду фідерасню треба так п*здячити, щоб муджахєди Талібана, Іділу, Алькаїди та Хезболи, ХРИСТИТИСЯ ПОЧАЛИ...!!!
СЛАВА ЗБРОЙНИМ СИЛАМ УКРАЇНИ...!!!
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ...!!!
Коли вертольотчики вискакували з нього, то директор обіцяв, якщо будуть чемні то води напустить
Слава Україні !!!
https://www.facebook.com/100010636159003/videos/700550371081677 10 mins ·
На Донеччині, де пуйло мріяв узяти реванш за Київ і Чернігів, усе йде не за його планом. ЗСУ в одному бою утилізували батальйон рашистського сміття. Пуйло може й не встигнути почати свій "реванш".
И других складов.