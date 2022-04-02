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Новости Фото Агрессия России против Украины Война
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Украинские воины из ССО рядом со сбитым российским вертолетом. ФОТОрепортаж

Командование Сил специальных операций Украины опубликовало фотографии, на которых бойцы ССО - рядом со сбитым российским вертолетом.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщается в фейсбуке Командования ССО.

"Историческое фото: воины Движения сопротивления ССО осматривают российский вертолет, сбитый бойцами Сил обороны Украины.

На одного петуха рашистов стало меньше! Работаем!", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Десантники 95-й бригады уничтожили 2 российских вертолета Ми-8 из "Корсара": "Это первый случай, когда с ПТРК успешно уничтожена воздушная цель". ВИДЕО

Украинские воины из ССО рядом со сбитым российским вертолетом 01
Украинские воины из ССО рядом со сбитым российским вертолетом 02
Украинские воины из ССО рядом со сбитым российским вертолетом 03

ССО (526) вертолёт (1105)


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Топ комментарии
+40
Народ у нас мастеровитый - ПОЧИНИМ и будем кацапов ********* ...
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02.04.2022 22:24
+35
В после на нем можно еще в Белгород слетать, даже БК целый...
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02.04.2022 22:28
+18
московія не припиняє постачати зброю Україні. Так тримати!))
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02.04.2022 22:24
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Народ у нас мастеровитый - ПОЧИНИМ и будем кацапов ********* ...
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02.04.2022 22:24 Ответить
В после на нем можно еще в Белгород слетать, даже БК целый...
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02.04.2022 22:28 Ответить
не пали контору. сказано что это не мы. значит не мы.
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02.04.2022 22:31 Ответить
"В Министерстве обороны прокомментировали обвинение российских властей в организации недавних атак на Белгород. Там не стали ни подтверждать, ни опровергать свою причастность к взрывам и пожару на нефтебазе."
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03.04.2022 01:44 Ответить
это не БМП, так немножко все не так обстоит
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02.04.2022 22:28 Ответить
Насправді на запчастини ще згодиться.
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02.04.2022 22:24 Ответить
ще б пак,бачу там електронка з франції стоїть..
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02.04.2022 22:27 Ответить
навіть сидіння не обісрані.
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02.04.2022 22:31 Ответить
Они в памперсах летают
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02.04.2022 23:34 Ответить
московія не припиняє постачати зброю Україні. Так тримати!))
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02.04.2022 22:24 Ответить
воєнторг
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02.04.2022 22:50 Ответить
а где пилотики?
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02.04.2022 22:25 Ответить
у кобздона
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02.04.2022 22:28 Ответить
вони випали)
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02.04.2022 22:29 Ответить
их закопали.
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02.04.2022 22:33 Ответить
Катаются на лифте вместе с моторылой.
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02.04.2022 23:41 Ответить
Вони встрягли в землю ))
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02.04.2022 23:57 Ответить
Новой почтой в Лэнгли. Так будет лучше всего.
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02.04.2022 22:25 Ответить
Или Укрпочтой. Неважно
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02.04.2022 22:26 Ответить
думаю там давно уже есть такая вундервафля
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02.04.2022 22:51 Ответить
Отличная работа
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02.04.2022 22:26 Ответить
Хунті-вподобайка!
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02.04.2022 22:27 Ответить
Кацапы не люди
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02.04.2022 22:27 Ответить
Вбивати цапів без жалю.Цапи не мають право на життя!
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02.04.2022 22:27 Ответить
Латвия передала украинским войскам партию квадроциклов и багги
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02.04.2022 22:28 Ответить
те що треба для мобільнх груп винищувачів танків
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02.04.2022 22:32 Ответить
https://t.me/military_az/16288?single Вот так ВСУ устроили засаду на военную колонну российских войск
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02.04.2022 22:41 Ответить
Ка 52 в минус. Добре.
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02.04.2022 22:29 Ответить
по картинке похож на камовский вертолет
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02.04.2022 22:29 Ответить
Спасибо, Франция.

Вертолёт явно после оккупации Крыма в 2014 году электроникой нафарширован.
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02.04.2022 22:30 Ответить
електроніка його не врятувала
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02.04.2022 22:32 Ответить
СУПЕР...!!! ТАК ТРИМАТИ...!!!
УСЮ цю кацапоморду фідерасню треба так п*здячити, щоб муджахєди Талібана, Іділу, Алькаїди та Хезболи, ХРИСТИТИСЯ ПОЧАЛИ...!!!
СЛАВА ЗБРОЙНИМ СИЛАМ УКРАЇНИ...!!!
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ...!!!
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02.04.2022 22:30 Ответить
Мощная штука. Не хватает нам чего-то такого типа Ка-52 или "Апачей".
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02.04.2022 22:34 Ответить
З тої серії про басейн

Коли вертольотчики вискакували з нього, то директор обіцяв, якщо будуть чемні то води напустить
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02.04.2022 22:37 Ответить
Наші вовкодави красуньчики !!!
Слава Україні !!!
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02.04.2022 22:41 Ответить
Отлично. Теперь надо учиться у Китая. Срочно провести обратный инжиниринг этого девайса на мотор сичи. Самую сложную часть этого вертолёта - движки, и так уже производили у нас.
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02.04.2022 22:44 Ответить
Этот летающий кусок говна можно сбить даже из пистолета, перехлест лопастей и фсе. Двухвинтовые вертолеты это тупиковая ветвь, разве что для спасателей малибу
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03.04.2022 08:35 Ответить
а це не той Ка-52 що був збитий на початку війни? Йому теж поцілили у кінцівку лівого крила
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02.04.2022 22:52 Ответить
Я теж так спочатку думав але на першому суха трава а на цьому зелена
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02.04.2022 23:00 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZUF537p6hHE3ZFNg_pzppJ0EkvacAeuU2upHb-PSXpxM2HZd1fTHFdM9lKyWhQnDGzv0WBfZPzIxtwv1XfdJX1GEvtaGfV6X90rkhsq0tMfH7jcKTs3ukFC_IYMasFTvJw&__tn__=-UC%2CP-R Taras Chornovil

https://www.facebook.com/100010636159003/videos/700550371081677 10 mins ·



На Донеччині, де пуйло мріяв узяти реванш за Київ і Чернігів, усе йде не за його планом. ЗСУ в одному бою утилізували батальйон рашистського сміття. Пуйло може й не встигнути почати свій "реванш".
























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02.04.2022 22:55 Ответить
НАТО обратилось за гарантиями безопасности к ЗСУ, ЗСУ проводит переговоры и консультации
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02.04.2022 22:57 Ответить
Більш менш цілий, сподіваюсь можна полагодити
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02.04.2022 22:58 Ответить
Родная раскраска пусть остаётся: нефтебаз у границы ещё хватает.
И других складов.
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02.04.2022 23:00 Ответить
Гарний сімулятор для ігр на першому хвото.
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02.04.2022 23:02 Ответить
кабіна ціла... грачі напевне повтікали, чи їх половили й повтикали на штих під землю?
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02.04.2022 23:03 Ответить
у фуру вміститься
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02.04.2022 23:17 Ответить
А LCD панельки-то в вертолетике, смотрю, все LG Корейцы, вы как насчёт санкций, не против?
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02.04.2022 23:23 Ответить
Вычистить, починить, перекрасить и полетит валить кацапов.
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03.04.2022 00:47 Ответить
Главное отмыть и продезинфицировать, а потом - ремонт, покраска, валение кацапоидов.
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03.04.2022 15:51 Ответить
В ХОЗЯЙСТВЕ ВСЁ СГОДИТСЯ!!!
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03.04.2022 08:02 Ответить
 
 