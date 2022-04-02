Украинские воины из ССО рядом со сбитым российским вертолетом. ФОТОрепортаж

Командование Сил специальных операций Украины опубликовало фотографии, на которых бойцы ССО - рядом со сбитым российским вертолетом.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщается в фейсбуке Командования ССО.

"Историческое фото: воины Движения сопротивления ССО осматривают российский вертолет, сбитый бойцами Сил обороны Украины.

На одного петуха рашистов стало меньше! Работаем!", - говорится в сообщении.

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