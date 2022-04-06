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Захваченная во время контрнаступления российская техника уже передана в одну из боевых бригад, - Генштаб. ФОТОрепортаж

Захваченная при контрнаступлении российская военная техника уже передана на вооружение одной из боевых бригад ВСУ.

Как сообщает Ценор.НЕТ об этом в фейсбуке сообщает Генштаб ВСУ.

"Вместе мы сила! Подразделениями Центра спецназначения Военная служба правопорядка в Вооруженных Силах Украины передана захваченной во время контрнаступательной операции технике и боеприпасам к ней одной из боевых бригад. Теперь трофеи будут служить на пользу Вооруженных Сил Украины", - отмечается в сообщении.

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Захваченная во время контрнаступления российская техника уже передана в одну из боевых бригад, - Генштаб 01
Захваченная во время контрнаступления российская техника уже передана в одну из боевых бригад, - Генштаб 02
Захваченная во время контрнаступления российская техника уже передана в одну из боевых бригад, - Генштаб 03

Автор: 

Генштаб ВС (6271) трофеи (180)


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06.04.2022 00:23 Ответить
Прекрасная новость!
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06.04.2022 00:28 Ответить
https://twitter.com/i/status/1511453678267510807 https://twitter.com/i/status/1511453678267510807
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06.04.2022 00:30 Ответить
А ведь можно было и поаккуратнее с нашими боеприпасами то...
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06.04.2022 00:36 Ответить
152 САУ Акация и снаряды к ней,спасибо,поработает знатно.
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06.04.2022 01:57 Ответить
 
 