Захваченная во время контрнаступления российская техника уже передана в одну из боевых бригад, - Генштаб. ФОТОрепортаж
Захваченная при контрнаступлении российская военная техника уже передана на вооружение одной из боевых бригад ВСУ.
Как сообщает Ценор.НЕТ об этом в фейсбуке сообщает Генштаб ВСУ.
"Вместе мы сила! Подразделениями Центра спецназначения Военная служба правопорядка в Вооруженных Силах Украины передана захваченной во время контрнаступательной операции технике и боеприпасам к ней одной из боевых бригад. Теперь трофеи будут служить на пользу Вооруженных Сил Украины", - отмечается в сообщении.
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